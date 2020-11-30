İnovasyon, Girişimcilik Ve Yönetim Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Yeni fikirlerin farklı bakış açılarıyla tanınması ve gelişmesi süreci olan inovasyon üretimde önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan bölüm mezunları için oldukça geniş bir yelpazeyi içine alan iş imkanları sunulur.

İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim bölüm nedir?

Programın amacı;

Girişimcilik özellikleri hakkında bilgi edinerek, yenilikçi dinamizmini ölçme ve iyileştirme teknikleri geliştirme

İş kurarak yeni yatırım alternatifleri konusunda fikir sahibi olmak

Girişimcilik, iktisat, finans ve yönetim kuramları hakkında ki temel kavramlara hakimiyet

Farkındalık sahibi olarak yaratıcı ve yenilikçi iş fikirleri geliştirme teknikleri kullanmak

İşletmelere orta ve üst düzey yöneticilik formasyonu elde etmek

Markalaşma, yönetim, kurumsallaşma sistemlerinin gelişiminde aktif rol alma donanımı elde etme

Stratejik düşünme yeteneği elde ederek, plan yapma ve ulusal kaynakları doğru kullanma becerisini elde etmek

İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Bölüm Mezunu Ne İş Yapar?

Gelişen teknolojiyle sürekli yenilik isteyen iş dünyasında kendi projelerini hayata geçirebilirler. Bu bakımdan kendi şirketlerini kurma girişiminde bulunabilirler. Özel şirketlerde üst yönetimde yer alabilirler. Yine özel sektörlerde bulunan işletme ve şirketlere danışmanlık hizmeti sunabilirler. Gerekli belgeleri edinmeleri halinde kamuda da iş sahibi olma imkanları bulunur. Bölüm mezunları isterlerse gerekli ve yeterli donanımı elde ederek üniversitelere eğitmen olarak başvurabilir.

Girişim ve inovasyon geleceğin aktif pozisyonlarını içinde barındıran gelişime açık bir bölümdür. Bölüm içerisinde yer alan inovasyon yeniliklerde süreklilik faaliyetidir. İş dünyasının sürekli bir değişime girdiği günümüz teknolojisinde bu yenilenme işletmeler için zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılayacak girişimci ve inaktif düşünebilen yöneticilere oldukça ihtiyaç duyulur. Rekabetçi iş dünyasında gelişimin ve ayakta kalmanın tek yolu sürekli olarak yeni fikirleri sunabilmekten geçer. Bu nedenle mezunlar oldukça geniş bir alanda iş bulma olanağına sahiptir.

İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Bölümü Olan Üniversiteler

Girişimcilik fakültelerinin ardından pek çok üniversitede inovasyon, girişimcilik ve yönetim bölümü yüksek lisans program içeriği olarak öğretim imkanı sunulur. İstanbul üniversitesi, yıldız teknik üniversitesi, Ankara Üniversitesinin yanı sıra uzaktan eğitim şansı da bulunmaktadır. Üniversitelerin belirlediği şartları tamamlamanın ardından tezli ya da tezsiz olarak başvurma olanağı bulunur.

Talebe göre üniversiteler yüksek lisans bölümlerini açmaktadır. Başvuruların açılması ile birlikte hangi üniversitede bölümü okumak istediğinize karar verebilirsiniz. Uzaktan eğitim şansı da sunan üniversiteler özellikle de çalışarak okumak isteyen öğrencilere büyük avantajlar sunar.

İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Bölümü Dersleri

Girişimcilik

Proje yönetimi

Araştırma yöntemleri

Günümüz işletme yönetimi

İşletme ekonomisi

Finansal muhasebe

İnsan kaynakları yönetimi

Stratejik yönetim

Uluslararası pazarlama

Risk ve büyüme finansmanları

Maliyet muhasebesi

Sosyal girişimcilik

Aile işletmesi ve uzlaşma yönetimleri

Marka yönetimi

Sektörlere giriş gibi pek çok dersten oluşmaktadır. 4 yıllık eğitim sürecinin ardından inovasyon, girişimcilik ve yönetim bölümü lisans diplomasına sahip olurlar.

İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Bölümü İş İmkanları

Özel danışmanlığın yanı sıra iş ve işletme geliştirme programlarına da katılma olanağı bulabilirler. İnovasyon yenilikçi düşünme ve analitik stratejileri uygulama tekniğinin kavranması ile ilgili bir süreçtir. Gelişen dünyanın da sürekli bir yeniliğe ihtiyacı vardır. Bu bağlamda işletmelerin araştırma bölümlerinde çalışma imkanı bulurlar. Özel şirketler, kamu kuruluşları, üniversiteler, aile şirketlerinin yanı sıra kuluçka merkezlerinde de görev alma şansı elde ederler.

İnovasyonun temel mantığı gelişim ve yenilikleri yeni fikirlerle desteklemektir. Bu yeniliklerin girişimcilikle birleştirilerek bir yönetim kavramıyla sunulduğu alan oldukça geniş bir iş alanına sahiptir. Mezunlar diledikleri taktirde yönetim sürecinde de kendilerini geliştirme olanağı bulur. İşletmelerin gelişimi için inovasyon ve girişimciliğin sıkı idaresine ihtiyacı vardır. Kişisel gelişime açık ve girişimci ruhuna sahip adayların başarılı olacağı bir bölümdür.