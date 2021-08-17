İnositol nedir, ne işe yarar? İnositol içeren besinler, yiyecekler ve gıdalar..

Vücudun gereksinim duyduğu birbirinden farklı niteliklere sahip olan çok sayıda vitaminler bulunur. Bu vitamin v mineral için de farklı besinler mevcuttur. Gereksinim duyulan vitaminler için farklı besinlerden yararlanmak oldukça önemlidir. İnositol vitamini de vücut için bir hayli önemli olan bir takviyedir.

İnositol Nedir?

İnositol, vücudun daha sağlıklı olması için gereken B kompleks vitamini şeklinde bilinen bir maddedir. Buvitamin türünün bir başka ismi ise B8 vitaminidir. İnositol vitamini bütün beden dokularında mevcut olabilir. Özellikle üreme döneminde olan kadınlar için oldukça gerekli nitelikteki bir takviyedir. Birçok açıdan yararlı olan bu vitaminin vücut için önemli katkıları bulunur.

İnositol Vitamininin Yararları Nelerdir?

İnositol, yenilmekte olan karbonhidratların pek çoğu aracılığı ile vücuda alınabilen bir özelliğe sahiptir. Ek bir vitamin takviyesi olarak inositol vitamininin vücuda pek çok yararı vardır. Bu yararlar şu şekilde aktarılabilir:

İnositol vitamini, beyin içerisinde yer alan önemli nitelikteki kimyasalların dengelenmesine yardımcı olur.

Panik atak riskinin oluşmasını önler.

Depresyona iyi gelen bir yapısı mevcuttur.

Ruh sağlığını açısından olumlu yönde etkileri bulunur.

İnositol Hangi Besinlerde Bulunur?

İnositol bakımından oldukça zengin olan çok sayıda besin grubu bulunur. Bu besinlerin düzenli bir biçimde tüketilmesi ile birlikte İnositol vitaminine olan ihtiyaç büyük ölçüde karşılanmaktadır. İnositol vitamininin yüksek olduğu besinler şu şekilde sıralanabilir:

Fasulye

Bakliyat

Muz

Kavun

Kuru üzüm

Lahana

Narenciye

Esmer Pirinç

Tohumlar

Buğday

Kuruyemiş

Buğday Kepeği

Tahıl

Pekmez

Bira Mayası

Yulaf Gevreği

İnositol gereksinimi olan bireyler bu sayılmış olan besinlerden tüketebilir. Aşırı biçimde tüketimler sorunlara neden olabileceğinden bu besinleri de ölçülü bir biçimde tüketmek gerekir. Bunun dışında sıklıkla kahve tüketen bireylerde inositol vitamininin eksikliği meydana gelebilmektedir. Bunun sebebi ise kafein şeklinde belirtilmiştir. Bu duruma dikkat edilmesi koşulu ile düzenli ve daha sağlıklı bir beslenme gerçekleştirilebilir.

İnositolün Vitaminin İyi Geldiği Hastalıklar Nelerdir?

İnositolün vitamininin çeşitli hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle ruhsal olan hasatlıkların tedavisi için inositolün vitaminin kullanılması önerilir. Yapılan araştırmalar sonucunda, inositolün zihinsel sağlık açısından ve depresyon, bipolar bozukluk, panik bozukluğu, metabolik sendrom, polikistik over sendromu ve diyabet gibi çeşitli metabolik rahatsızlıkları olan bireylere yardımcı olduğu belirtilmiştir. Çoğu zaman B8 vitamini şeklinde isimlendirilen inositol, doğal meyvelerde, tahıllarda ve fındık gibi gıdalarda yüksek bir oranda görülür.

İnositol Vücutta Hangi Alanda Bulunur?

İnositol vitaminin en doğal olan ve yaygın şekli miyo-inositol adı verilen çeşididir. İnositol, bütün beden dokularının içerisinde bulunur. Bununla birlikte, ağırlıklı olarak bulunduğu bölgeler ise kalp, beyin, gözün lens tabakası ve benzeri bölgeleridir. İnositol, zihin de olmak üzere, vücuttan gelebilen emirlerin sürekliliğini sağlamakta oldukça önemli bir rol oynar.

Tıp Açısındn Inositol Vitamininin Önemi Nedir?

İnositolün iki izomeri insülin hücre seviyesinde etkisinin ikincil olan aracılarıdır. Myo-inositol ise, B vitamini kompleksine ait olan bir besindir. Tahıllarda, tohumlarda ve meyvelerde bulunur. Ayrıca insan vücudunda yer alan glikozdan üretilebilir. Nositol, vücutta hücre zarları açısından önemli olan bir bileşeni olmaktadır ve yapısal bir rol oynar. Bununla birlikte kan şekerinin kontrol altında kalması için gerekli olan bir hormon çeşidini yani insülin etkisini de etkilemektedir. Buna ek olarak, beyinde bulunan serotonin ve dopamin düzeylerini de dengede tutar.