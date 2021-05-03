İnönü Savaşları Tarihi Ve Önemi - 1. Ve 2. İnönü Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

İnönü Savaşı, tarihte yaşanmış olan önemli savaşlardan birisidir. 1. ve 2. İnönü olarak adlandırılan bu savaş çok çetin şartlar altında geçmiştir. Savaşın çok önemli sonuçları olmuştur.

​​​​1. İnönü Savaşı Tarihi

1. İnönü Savaşı 6-10 Ocak 1921 tarihinde yaşanmıştır. 6 Ocak'ta saldırı için harekete geçen düşmana karşı Türk kuvvetleri taarruza geçmiştir. 10 Ocak tarihinde ise 1. İnönü Savaşı gerçekleşmiştir.

1. İnönü Savaşı Tarafları

Türk dünyası için önemli sonuçlara neden olan 1. İnönü Savaşı, Türk ordusu ile Yunanistan arasında yaşanmıştır.

1. İnönü Savaşı Nedenleri

1. İnönü Savaşı'nın birçok nedeni vardır. Bu nedenler sonucunda taraflar arasında büyük bir savaş yaşanmıştır. Savaşın nedenleri ise Yunanistan'ın planlarından dolayı ortaya çıkmıştır.

Yunanlıların, Türk ordusunun güçlenmesini engellemek istemesi,

Eskişehir'i ele geçirmek ve üs olarak kullanmak istemeleri,

Yunanistan'ın İtilaf Devletlerinden yardım alabilmek için TBMM'yi dağıtmak istemesi,

Çerkez Ethem'e yardım edilmek istenmesi.

Yunanistan, birçok nedenden dolayı Türk ordusuna karşı 6 Ocak'ta saldırıya hazırlanmıştır. 3 günlük yolculuktan sonra İnönü mevzilerine gelen Yunanlılar 10 Ocak günü saldırıya geçmiştir. Onlara karşılık veren Türk ordusu İsmet Paşa'nın emrinde Yunanlıları geri püskürtmüştür.

1. İnönü Savaşı Sonuçları

1. İnönü Savaşı, Türk tarafının galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Savunma yaparak Yunanlıları püskürten Türk ordusu önemli bir zafere imza atmıştır.

Batı cephesinde kazanılan ilk savaştır,

Düzenli ordunun önemi anlaşılmıştır,

Ulusun birliği sağlanmıştır,

Yenilen Yunan birliği geri çekilmek zorunda kalmıştır,

Anlaşma Devletleri, kendi aralarında anlaşmazlığa düşmüştür,

Londra Konferansı toplanmıştır.

Moskova Antlaşması'na zemin hazırlanmıştır,

TBMM, dünyaya açılmıştır.

İnönü Savaşı'nın Önemi

Bu savaşın tarihi önemi, Batı cephesinde kazanılan ilk savaş olmasıdır. Ayrıca, Kuvay-ı Milliye dönemi bu savaş ile son bulmuştur. Meclisin hem içerde hem de dışarıda prestiji artmıştır.

1. İnönü Savaşı Tarihi

İnönü Savaşı'nın yapıldığı tarih 23 Mart-1 Nisan 1921 tarihidir. Bu tarihler arasında yapılan 2. İnönü Savaşı, ilk yapılan savaş kadar önemli sonuçlara yol açmıştır.

1. İnönü Savaşı Tarafları

İnönü Savaşı, Türk ordusu ve Yunanistan arasında yaşanmıştır.

1. İnönü Savaşı Nedenleri

Yunan işgal ordusu daha önce yapılan savaşın intikamını almak için daha güçlü bir şekilde 23 Mart 1921 tarihinde harekete geçmiştir. Bu sefer amaçlarını gerçekleştirmek için daha dikkatli davranmaya çalışmışlardır.

Yunanlıların Türk ordusunu güçsüz kılma isteği,

Yunanlıların Sevr antlaşmasını TBMM'ye kabul ettirme isteği,

TBMM'nin Londra konferansına karşı çıkması,

İngilizlerin Yunanlıları kışkırtması ve desteklemesi,

Yunanlıların 1. İnönü Savaşı'nın intikamını alma isteği.

23 Mart 1921 tarihinde harekete geçen Yunanlılar birçok yerden geçerek Afyon' u ele geçirdiler. Ardından İnönü'ye doğru harekete geçtiler. 31 Mart gecesine kadar süren şiddetli çarpışmalar neticesinde Türk ordusu yeni bir zafer kazanarak Yunanlıları geri püskürttü. 1 Nisan 1921 itibariyle savaş sonuçlanmış oldu.

1. İnönü Savaşı Sonuçları

İnönü Savaşı oldukça önemli sonuçlara neden olmuştur.

İsmet Paşa general oldu,

Türk ordusunun öz güveni tazelendi,

Yunan ordusu geri çekildi,

İtalya, kuvvetlerini Anadolu'dan çekmek zorunda kaldı,

Halkın TBMM'ye güveni arttı,

Düşman daha güçlü bir ordu kurması gerektiğini anladı,

Refet Paşa görevden alındı ve güneydeki birlikler İsmet Paşa'nın emrine verildi.

1. İnönü Savaşı'nın Önemi

Bu savaş sonucunda, tüm devletler Türk milletinin gücünü görmüş oldu. Ayrıca düzenli orduya olan güven 2. İnönü Savaşı ile daha fazla artmıştır. Hiçbir baskı görmemesine rağmen İtalya, birliklerini Anadolu'dan çekmeye başlamıştır.