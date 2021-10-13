İnme ne demek, ne anlama geliyor? İnme kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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İnme kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Nüzul

2- Felç

3- Katalepsi

İnme Ne Demek?

Bir cismin yukarıdan aşağıya doğru hareket etmesine inme denir. ''İnme indi'' ise ''felç geçirdi'' anlamında kullanılan kalıp ifadelerden biridir.

İnme Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre İnme kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Yüksekten aşağıya doğru gelmek

İkinci Anlamı: (Halk ağzında) Felç

İnme Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

1- Maalesef geçen hafta Erol Bey'e inme indi.

2- Bir daha basamaklardan o kadar hızlı inme!