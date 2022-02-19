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İnhibitör nedir, özellikleri nelerdir? Kaç çeşit inhibitör vardır?

İnhibitör nedir, özellikleri nelerdir Kaç çeşit inhibitör vardır

İnhibatör genel olarak kimya alanında kullanılan bir terim olarak bilinir. Bir reaksiyonun ne kadar hızlı olduğu, belli olan organizmaların gelişme göstermesi ve bununla beraber gitgide artasını azaltan ya da tamamen durduran bir işlem olarak bilinir. Ne işe yaradığı ve nasıl çalıştığı her zaman merak konusu olan inhibatörlerin ne alanda kullanıldığı da oldukça merak konusu olan bir konudur. Peki inhibatör nedir, özellikleri nelerdir? İnhibatörün kaç çeşidi vardır ve kaça ayrılır tüm detayları ile merak edilenleri sizler için derledik.

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İnhibatör, süreçte olan bir şeyi durdurmaya ya da engellemeyi sağlayan şeyi ifade eden bir terim olarak bilinir. Bir hareket ya da bir işlevde olan durumun durmasına ya da yavaşlamasına sebep olur.

 İnhibatör Nedir?

 İnhibatör, bir reaksiyon hızı ya da belli bir organizmanın gelişme göstermesini engelleyen durum olarak bilinir. Bir tohumun çimlenme olayının önüne geçen bir madde ya da cihaz gibi pek çok yerde inhibatörden söz edilmektedir. Belirli olan metabolik yolun, ilk ya da ilk adımlarından herhangi birini katalize eden bir enzimden söz edilmektedir. Rekabetçi olan inhibatörler substrata benzerlik göstermektedir.

 İnhibatör Özellikleri Nelerdir?

 İnhibatöre ait olan belli başlı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:,

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  1. Genel olarak kimyasal alt tabakalara benzerlik gösterir.
  2. Rekabetçi olmayan inhibatör, enzimin aktif olan bölgesinden farklı bir yerde tam tersine çevrilebilir. Erişiminin önüne geçilemez.
  3. Rekabetçi olan inhibatörler, enzimin aktif olan bölgesinde tersine çevrilebilmektedir.
  4. Tersinmez inhibatör, enzime genel olarak kovalent bağlar ile bağlanmaktadır. Etkisi toplamda olan enzim miktarında azalmaya sebep olur.

 Kaç Çeşit İnhibatör Çeşidi Vardır?

 İnhibatörlerin çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. Tersinir inhibatör: Kovalent olmayan bağlar ile etkileşim ile enzimlere bağlanmaktadır. İnhibatör ile aktif bölgenin arasında yer alan zayıf bağlar ile birleşme gösterip güçlü bir bağlanma ortaya çıkarır.
  2. Tersinmez inhibatörler: Genel olarak herhangi bir enzimi kovalent olan bağlar ile farklılığa uğratmaktadır. Bunun sonucunda da inhibasyon geri getirilemez. İkisi de farklı alanlarda ve farklı çeşitlerde kullanılmaktadır.
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