İnhibitör nedir, özellikleri nelerdir? Kaç çeşit inhibitör vardır?

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İnhibatör, süreçte olan bir şeyi durdurmaya ya da engellemeyi sağlayan şeyi ifade eden bir terim olarak bilinir. Bir hareket ya da bir işlevde olan durumun durmasına ya da yavaşlamasına sebep olur.

İnhibatör Nedir?

İnhibatör, bir reaksiyon hızı ya da belli bir organizmanın gelişme göstermesini engelleyen durum olarak bilinir. Bir tohumun çimlenme olayının önüne geçen bir madde ya da cihaz gibi pek çok yerde inhibatörden söz edilmektedir. Belirli olan metabolik yolun, ilk ya da ilk adımlarından herhangi birini katalize eden bir enzimden söz edilmektedir. Rekabetçi olan inhibatörler substrata benzerlik göstermektedir.

İnhibatör Özellikleri Nelerdir?

İnhibatöre ait olan belli başlı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:,

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Genel olarak kimyasal alt tabakalara benzerlik gösterir. Rekabetçi olmayan inhibatör, enzimin aktif olan bölgesinden farklı bir yerde tam tersine çevrilebilir. Erişiminin önüne geçilemez. Rekabetçi olan inhibatörler, enzimin aktif olan bölgesinde tersine çevrilebilmektedir. Tersinmez inhibatör, enzime genel olarak kovalent bağlar ile bağlanmaktadır. Etkisi toplamda olan enzim miktarında azalmaya sebep olur.

Kaç Çeşit İnhibatör Çeşidi Vardır?

İnhibatörlerin çeşitleri şu şekilde sıralanabilir: