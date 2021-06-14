İngilizlerin ilk işgal ettiği yerler neresi? İngilizlerin ilk işgal ettiği yerlerin haritası

İngilizler sadece Osmanlı topraklarında değil dünya genelinde pek çok yeri ele geçirmişlerdir. İngilizlerin işgal ettiği yerler tarihte oldukça fazladır. İngilizler için tarihte "Güneş'in Batmadığı Ülke" olarak bilinmektedir. Bu şekilde denmesinin sebebi yapmış oldukları işgal hareketleridir.

İngilizlerin İlk İşgal Ettiği Yerler Neresi?

İngilizler ilk olarak Sevr'den sonra işgal hareketlerine başlamıştır. Kendileri için en önemli yerler Boğazlar idi. İlk olarak boğazların kontrolünü ele geçirdiler. Daha sonra İngilizler sırası ile Çanakkale, Musul, Batu, Gaziantep, Konya, Maraş ve Samsun'u ele geçirdi. Bu bölgelerde hakimiyetini arttıran İngilizler iyice işgal hareketlerini arttırarak Bilecik ve Merzifon’u da işgal ettiler. İngilizler daha sonra İzmir'in Urla ilçesi ve Kars'ı işgal ettiler.

İngilizler ilk olarak İstanbul'u işgal ettiklerinde bu durum tam olarak 5 yıl sürüştür. Daha sonra hakimiyeti iyice sağlayan İngilizler Güney Doğu illerine de işgal hareketlerini başlattılar.

İngilizlerin İlk İşgal Ettiği Yerlerin Haritası

İngilizler Türkiye'nin dört bir yanına işgal hareketlerine başlamıştı. İlk olarak Marmara bölgesinden İstanbul'u işgal ettiler. Daha sonra ise Ege'ye doğru ilerleyerek burada İzmir'in Urla ilçesini ele geçirdiler. Daha sonra Akdeniz'e ulaşarak burada Antep, Maraş'ı işgal etti. 5 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra Güney Doğu'da ki illerde işgal hareketlerine giriştiler. İstanbul'dan Musul'a kadar işgal hareketlerine devam ettiler. Daha sonra ise İngilizler Batum'u işgal ederek burada büyük bir hakimiyet ilan ettiler.