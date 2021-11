İngilizce'de ing eki nedir, ne işe yarar ve ne zaman gelir? Örnekleri ile ing eki alan ve almayan fiiler listesi

Haberin Devamı

Present Continius Tense'de, olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde yer alan fiillerin tamamına -ing eki getirilir. Örnekler:

1- I'm reading now. / Şu an kitap okuyorum.

2- I am not reading a book right now./ Şu an kitap okumuyorum.

3- Are you currently reading a book? / Şu an kitap okuyor musun?

İngilizcede İng Eki Nedir?

İngilizcede -ing eki, Türkçedeki -yor ekinin karşılığıdır. Eylemin geçmişte ya da gelecekte değil, o esnada yapıldığını bildirmek için fiillerin sonuna -ing eki getirilir.

Karşılaştırmalı Örnekler:

1- He works very hard. / O çok yoğun çalışır.

He working very hard. / O çok yoğun çalışıyor.

Yukarıdaki cümlelerin ilkin öznenin, ''her zaman'' çoğun çalıştığı vurgulanmıştır. Geniş zamanlı bu cümlede fiilin sonuna -s eki getirilmiş. İkinci cümlede ise öznenin sadece o anda çok yoğun çalıştığını belirtmek için fiil -ing eki almıştır.

2- I usually listen to music with headphones.

Haberin Devamı

Genellikle kulaklıkla müzik dinlerim.

Cümle I ile başladığı için listen fiili ek almamıştır. Çünkü I ile başlayan geniş zamanlı cümlelerde fiil ek almaz.

3- I listening to music with headphones now.

Ben şu an kulaklıkla müzik dinliyorum.

Bu cümlede ise kulaklıkla müzik dinleme eylemi şu an yapıldığı için listen fiilinin sonuna -ing eki getirilmiştir.

4- She came to us by bus.

Yanımıza otobüsle geldi.

Geçmiş zaman cümlelerinde düzensiz fiiller -ed eki almaz. Come fiili de düzensiz fiillerden biri olduğu için ''comed'' şeklinde değil ''came'' şeklinde yazılmalıdır. Bu cümlenin şimdiki zaman hali ise şu şekilde yazılır.

She is coming to us by bus.

O yanımıza otobüsle geliyor.

Yukarıdaki cümlede ''gelmek'' eylemi şimdiki zaman diliminde yapıldığı için ''come'' fiili ''coming'' şeklinde yazılmış.

İngilizcede İng Eki Ne İşe Yarar ve Ne Zaman Gelir?

İngilizcede -ing eki, sadece şimdiki zaman cümlelerinde fiilin sonuna getirilir. Cümledeki eylemin ya da eylemlerin belirtildiği zamanda gerçekleştiğini vurgulamak için -ing eki kullanılır.

Örnekleri ile İng Eki Alan ve Almayan Fiiler Listesi

İngilizcede -ing ve -ed ekleri sıklıkla birbiine karıştırılsa da iki ek, farklı zaman kiplerine aittir. -İng şimdiki zaman, -ed ise geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır. İngilizcede - ed eki almayan fiillere Irregular Verbs yani düzensiz fiiller. Şimdiki zaman cümlelerinde ise fiillerin tamamı -ing eki alır. -İng eki getirilmeyen fiillerin yer aldığı cümleler ise şimdiki zaman değil geniş zaman cümlesidir.

İngilizcede -İng Eki Alan Fiiller

Haberin Devamı

1- Watch - I'm watching - Ben İzliyorum

2- Junp - You are jumping - Sen zıplıyorsun.

3- Smile - He ise laughing - O gülüyor

4- Barks - It is barking - O havlıyor

5- Come - They are coming - Onlar geliyor.

6- Study - We are studying - Biz ders çalışıyoruz.

Not: Şimdiki zaman cümlelerinde, gibi ''is'', ''am ve ''are'' yardımcı fiilleri kullanılır. I ile başlayan cümlelere ''am'', he, she, it ile başlayan cümlelere ''is'' ve they, we, you ile başlayan cümlelere ise ''are'' getirilmelidir.