İngilizce'de ing eki nedir, ne işe yarar ve ne zaman gelir? Örnekleri ile ing eki alan ve almayan fiiler listesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son görüntüleri İstanbulda kaydedildi Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölüSon görüntüleri İstanbul'da kaydedildi! Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölü!#İstanbul
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Eski MiTçi Altaylıya verilen cezanın gerekçesi açıklandıEski MiT'çi Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı#Enver Altaylı
Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldıBolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldı#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Dönmez açıkladı Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yoldaBakan Dönmez açıkladı! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yolda#Bakan Dönmez
Yatırımcılar dikkat Ons altın neden düşüyorYatırımcılar dikkat! Ons altın neden düşüyor?#Altın
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Yanı başımızda büyük gerilim İranı bombalamaktan başka çare yok.Yanı başımızda büyük gerilim! "İran'ı bombalamaktan başka çare yok."#İsrail
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Balayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyorBalayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyor#Prenses Charlene
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

İngilizce'de ing eki nedir, ne işe yarar ve ne zaman gelir? Örnekleri ile ing eki alan ve almayan fiiler listesi

#İngilizce'de İng Eki Nedir Ne İşe Yarar Ve Ne Zaman Gelir?#Örnekler#Kullanım
İngilizcede ing eki nedir, ne işe yarar ve ne zaman gelir Örnekleri ile ing eki alan ve almayan fiiler listesi

Bir eylemin, söylendiği anda yapıldığını bildiren cümlelere, şimdiki zaman cümleleri denir. İngilizcede şimdiki zaman cümleleri Present Continius Tense olarak adlandırılır. Present Continius Tense cümlelerinde fiilin sonuna -ing eki getirilir. Örneğin: Swim - Swimming. İngilizcede ing eki nedir, ne işe yarar ve ne zaman gelir? İngilizcede ing eki alan ve almayan fiilleri örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

Haberin Devamı

Present Continius Tense'de, olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde yer alan fiillerin tamamına -ing eki getirilir. Örnekler:

1- I'm reading now. / Şu an kitap okuyorum.

2- I am not reading a book right now./ Şu an kitap okumuyorum.

3- Are you currently reading a book? / Şu an kitap okuyor musun?

İngilizcede İng Eki Nedir?

İngilizcede -ing eki, Türkçedeki -yor ekinin karşılığıdır. Eylemin geçmişte ya da gelecekte değil, o esnada yapıldığını bildirmek için fiillerin sonuna -ing eki getirilir.

Karşılaştırmalı Örnekler:

1- He works very hard. / O çok yoğun çalışır.

He working very hard. / O çok yoğun çalışıyor.

Yukarıdaki cümlelerin ilkin öznenin, ''her zaman'' çoğun çalıştığı vurgulanmıştır. Geniş zamanlı bu cümlede fiilin sonuna -s eki getirilmiş. İkinci cümlede ise öznenin sadece o anda çok yoğun çalıştığını belirtmek için fiil -ing eki almıştır.

2- I usually listen to music with headphones.

Haberin Devamı

Genellikle kulaklıkla müzik dinlerim.

Cümle I ile başladığı için listen fiili ek almamıştır. Çünkü I ile başlayan geniş zamanlı cümlelerde fiil ek almaz.

3- I listening to music with headphones now.

Ben şu an kulaklıkla müzik dinliyorum.

Bu cümlede ise kulaklıkla müzik dinleme eylemi şu an yapıldığı için listen fiilinin sonuna -ing eki getirilmiştir.

4- She came to us by bus.

Yanımıza otobüsle geldi.

Geçmiş zaman cümlelerinde düzensiz fiiller -ed eki almaz. Come fiili de düzensiz fiillerden biri olduğu için ''comed'' şeklinde değil ''came'' şeklinde yazılmalıdır. Bu cümlenin şimdiki zaman hali ise şu şekilde yazılır.

She is coming to us by bus.

O yanımıza otobüsle geliyor.

Yukarıdaki cümlede ''gelmek'' eylemi şimdiki zaman diliminde yapıldığı için ''come'' fiili ''coming'' şeklinde yazılmış.

İngilizcede İng Eki Ne İşe Yarar ve Ne Zaman Gelir?

İngilizcede -ing eki, sadece şimdiki zaman cümlelerinde fiilin sonuna getirilir. Cümledeki eylemin ya da eylemlerin belirtildiği zamanda gerçekleştiğini vurgulamak için -ing eki kullanılır.

Örnekleri ile İng Eki Alan ve Almayan Fiiler Listesi

İngilizcede -ing ve -ed ekleri sıklıkla birbiine karıştırılsa da iki ek, farklı zaman kiplerine aittir. -İng şimdiki zaman, -ed ise geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır. İngilizcede - ed eki almayan fiillere Irregular Verbs yani düzensiz fiiller. Şimdiki zaman cümlelerinde ise fiillerin tamamı -ing eki alır. -İng eki getirilmeyen fiillerin yer aldığı cümleler ise şimdiki zaman değil geniş zaman cümlesidir.

İngilizcede -İng Eki Alan Fiiller

Haberin Devamı

1- Watch - I'm watching - Ben İzliyorum

2- Junp - You are jumping - Sen zıplıyorsun.

3- Smile - He ise laughing - O gülüyor

4- Barks - It is barking - O havlıyor

5- Come - They are coming - Onlar geliyor.

6- Study - We are studying - Biz ders çalışıyoruz.

Not: Şimdiki zaman cümlelerinde, gibi ''is'', ''am ve ''are'' yardımcı fiilleri kullanılır. I ile başlayan cümlelere ''am'', he, she, it ile başlayan cümlelere ''is'' ve they, we, you ile başlayan cümlelere ise ''are'' getirilmelidir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngilizce'de İng Eki Nedir Ne İşe Yarar Ve Ne Zaman Gelir?#Örnekler#Kullanım

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay