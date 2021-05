İngilizce yönler - İngilizce yönlerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

Günlük konuşmalarda da sıklıkla kullanılan yönleri bilmek, pusula kullanmayı kolaylaştırır. Yönler ile birlikte yer bildiren edatlar da öğrenilmelidir.

İngilizce Yönlerin İsimleri, Yazılışı ve Okunuşu

1- South

Türkçe karşılığı: Güney

Pusuladaki kısaltması: S

Diğer Anlamları ve Kullanım Alanları: South, aynı zamanda lodos demektir. Lodosa South denmesinin nedeni, bu rüzgarı güney yönünden esmesidir.

South Africa - Güney Afrika

Okunuşu: Sot

Örnek Cümle:

I want to go to a southern country with my family this summer.

Bu yaz ailemle birlikte güney ülkelerinden birine gitmek istiyorum.

2- North:

Türkçe karşılığı: Kuzey

Pusuladaki kısaltması: N

Diğer Anlamları ve Kullanım Alanları: Kuzey yönünden esen şimal rüzgarının İngilizce karşılığı da North'dur.

North America: Kuzey Amerika kıtası

Okunuşu: Nort

Örnek Cümle:

Winds from the north caused the air temperature to drop.

Kuzeyden gelen rüzgarlar hava sıcaklığının düşmesine neden oldu.

3- West:

Türkçe karşılığı: Batı

Pusuladaki kısaltması: W

Diğer Anlamları ve Kullanım Alanları: West kelimesi tek başına kullanıldığında ''batıya doğru'' anlamına da gelir.

Wild West - Vahşi Batı

Okunuşu: Vest

Örnek Cümle:

In the west of the country, torrential rain is expected.

Ülkenin batısında yer yer sağanak yağış bekleniyor.

4- East:

Türkçe karşılığı: Doğu

Pusuladaki kısaltması: E

Diğer Anlamları: East sözcüğü mimarlıkta ''Apsis'' demektir.

East African Community - Doğu Afrika Komitesi

Okunuşu: İst

Örnek Cümle:

This year I will go to the east and have a vacation for about a month.

Bu yıl doğuya gidip yaklaşık 1 ay tatil yapacağım.

5- Northwest:

Türkçe karşılığı: Kuzeybatı

Pusuladaki kısaltması: N-W

Diğer Anlamları: Kuzey Carolina eyaletindeki bir şehrin adı.

Okunuşu: Nort-vest

Örnek Cümle:

Cowboys started riding their horses northwest.

Kovboylar atlarını kuzeybatıya doğru sürmeye başladı.

6- Northeast:

Türkçe karşılığı: Kuzeydoğu

Pusuladaki kısaltması: N-E

Diğer Anlamları: Bazı yerlerde poyraz anlamında da kullanılır.

Okunuşu: Nort-ist

Örnek Cümle:

Artvin and Ardahan cities are located in the northeast of our country.

Ülkemizin en kuzeydoğusunda Artvin ve Ardahan şehirleri yer alıyor.

7- Southwest:

Türkçe karşılığı: Güneybatı

Pusuladaki kısaltması: S-W

Diğer Anlamları: Lodos ve bozyel.

Okunuşu: Sot-vest

Örnek Cümle:

The southwest wind blowing from the south has affected the country.

Güneybatıdan esen lodos ülkeyi etkisi altına aldı.

8- Southeast:

Türkçe karşılığı: Güneydoğu

Pusuladaki kısaltması: S-E

Diğer Anlamları: Keşişleme rüzgarı.

Okunuşu: Sot-vest

Örnek Cümle:

Turkey's Southeastern Anatolia region has 14 cities.

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 14 şehir vardır.

Yönler ile İlgili Diğer Kelimeler ve Örnek Cümleler

1- Right - Sağ

2- Left - Sol

3- Below / Bottom - Aşağı / Alt

4- Up / Above - Yukarı / Üst

5- Aspect / Direction - Yön

6- Onentation - Yön Belirleme

7- There - Şurada

8- When There - Orada

Örnek Cümleler:

1.A- My brother is very talented in onentation.

Ağabeyim yön belirleme konusunda oldukça yetenekli.

1.B- You have to turn right there to go where you want.

İstediğiniz yere gitmek için şuradan sağa dönmelisiniz.