İngilizce Will / Won't Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

İngilizce dilinde Will / Won't kullanımı, olumlu, olumsuz ve soru cümleleri sürekli olarak kullanılan kalıplar içerisinde yer almaktadır. Will ve won't Gelecek zaman yani future tense zaman aralığı için kullanılmaktadır.

İngilizce Will / Won't kullanımı Konu Anlatımı

İngilizce yabancı dil ve dilbilgisi detaylarına bakıldığında genellikle kalıplaşmış cümle veya soru örnekleri sıklıkla kullanılmaktadır. Gelecek zaman yani Future tense örnekleri içerisinde gösterilen İngilizce Will / Won't kullanımı detaylarına bakılması ve kurallarının net olarak anlamak amacıyla bir iki önemli noktası vardır. Öncelikle will ve olumsuzu won't -eylem veya fiilerinin sonu -ecek-acak -mayacak şeklinde anlaşılmalıdır. Aynı zamanda Will kalıbını söz vermek ve karşı kişiye belirtmek için Will yardımcı fiili kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse I Will always love you-seni daima seveceğim gibi bir örnek verilebilir.

Haberin Devamı

Will” yardımcı fiili, cümle içerisinde kullanılması durumunda "II" olarak kısaltılarak kullanılabilir. Ayrıca olumsuz olan ve uzun hali ile "Will Not" olarak kullanılan yardımcı fiilerinde "Won't" olarak kısaltılmış hali yaygın kullanılmaktadır. Will olumlu olarak cümle içerisinde kullanılması için formül yapılması gerekirse Özne + will + fiilin yalın hali’’ olarak öğrenilmeli olumsuz hali ise Will yerine "Won't" yardımcı fiili gelecektir.

İngilizce Will / Won't kullanımı Soru Cümlesi Konu Anlatımı

İngilizce Will / Won't kullanımı soru şekline çevrilmesi ile ilgili "Will" yarıdmcı fiili öznenin önüne önüne gelerek soru eki şeklinde cümlenin başına alınmaktadır. Örnek çatı olarak formüle edilirse;

Will + özne + fiilin yalın hali’’ şeklinde cümleye yerleştirilir. Aynı zamanda Will yardımcı fiili emir kipi olarak ta kullanılmaktadır. üstelik bu emir kipleri oldukça sert bir üslupta kullanılır. Örnek vermek gerekirse Kapa çeneni! İngilizce de Shut up, will you şeklinde cümle kurulur.

İngilizce Will / Won't kullanımı Olumlu-Olumsuz Cümle Örnekleri

İngilizcede gelecek zaman fiilleri arasında yer alan Will / Won't ekleri ile örnek detaylarına bakılacak olursa I Will go to cinema-Sinemaya gideceğim, I will sleep-uyuyacağım, You will run-Koşacaksın, He will go to school-okula gidecek şeklinde örnekler artırılabilir.

Haberin Devamı

Olumsuz yardımcı fiil olarak kullanılan gelecek zaman "Won't" olmaması yönündeki cümleler için kullanılır. I will not (won't) go to cinema, Sinemaya gitmeyeceğim, I won't sleep -Uyumayacağım You Won't run -Koşmayacaksın, He Won't go to school- okula gitmeyecek şeklinde cümleler olumsuz hale getirilebilmektedir.

İngilizce Will / Won't kullanımı Soru Cümleleri Örnekleri

İngilizce dilinde Will ve Won't yardımcı fiileri soru kalıplarına dönüştürülmesi için yardımcı fiiler en başa getirilerek soru kalıbına dönüştürülmektedir. Örneklerine bakılacak olursa Will I go to cinema?

Will I Sleep?, Will You Run?, Will he go to school? şeklinde soru kalıpları çoğaltılabilir.

Haberin Devamı

Soru kalıplarına yanıtlar yine yardımcı fiiler kullanılarak verilmektedir.

Will you come for breakfast on Monday? - pazartesi kahvaltıya gelecek misin?

Will You Run?- Yes I will

Will he go to school? yes he will

Olumsuz yanıtlar verilirken ise şu şekilde olmalıdır.

Will I go to cinema?- No I won't go to Cinema

Will you Run?- No I won't Run

Will He go to school?- No He Won't go to school şeklinde örnekler verilebilmektedir.