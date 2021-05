İngilizce we ne demek? We kelimesinin Türkçe karşılığı

İngilizce we kelimesinin anlamına bakıldığında dilimizdeki karşılığı bir zamiri işaret etmektedir. Zamir cümlede isimin yerine kullanılan kişiyi ya zamir varlığı işaret eden kelimelerdir.

İngilizce We Ne Demek?

İngilizce dilinde sıklıkla kullanılan we zamir olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle cümle içinde we kelimesine sıklıkla rastlanılmaktadır. Kullanım sıklığına bakıldığında İngilizcede çok sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır.

We Kelimesinin Türkçe Karşılığı

İngilizce konuşma dilinde ve metinlerde we kelimesi ile sürekli karşılaşmak mümkündür. We kelimesi İngiliz dilinde zamir olarak kullanılmakta olan bir kelimedir. We kelimesinin Türkçe karşılığı ise biz anlamına gelmektedir. Bu nedenle birçok yazışmada, konuşmada we kelimesi geçmektedir.

We Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Bilindiği gibi İngilizce dilinde kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklılık gösterebilmektedir. Türkçe karşılığı biz olan we kelimesinin de okunuşu yazılışından farklılık göstermektedir. Bu nedenle kelimelerin sadece yazılışlarını ve anlamını öğrenmeniz yeterli gelmemektedir. İngilizce kelimeleri telaffuzlarını da yazılışları ve anlamlarıyla birlikte öğrenmeniz faydalı olacaktır. We kelimesinin doğru telaffuz şeklini sesli olarak dinleyerek kolayca öğrenebilirsiniz.

We Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizce de kelimelerin okunuşları için bazı kurallar bulunmaktadır. Bu krallara göre bazı kelimelerin başında gelen harfler okunmadan telaffuz edilebilmektedir. Yazılı metinleri telaffuz ederken, İngilizce konuşurken kelimeleri yazıldıkları gibi okumak doğru değildir. We kelimesi de yazıldığı şekilde okunmaz ve telaffuz edilmez.

We kelimesinin telaffuz şeklini öğrenebilmek için sesli olarak dinlemeniz ve öğrenmeniz en doğru seçenektir. Kelimelerin doğru telaffuz edilebilmesi için İngilizce de bulunan kurallara uygun şekilde okumak gereklidir. Kuralları öğrenmeniz durumunda İngilizce kelimelerin telaffuzunda sorun yaşamadan okuyabilirsiniz.