İngilizce Was / Were Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

İngilizce bilen veya öğrenmeye başlayan kişiler mutlaka was were kelimelerini duymuştur. Çünkü was were kullanımının nasıl olduğu örnek cümlelerle ve kurallarıyla beraber ayrı bir başlık altında verilmektedir. Bu dilin önemli bir konusunu oluşturmaktadır. Olumlu cümlelerin olumsuz cümlelerin ve soru cümlelerinin kişi zamirlerine göre nasıl yapıldığını bilmek konunun tamamlandığını bizlere göstermektedir.

İngilizce Was / Were Kullanımı Örnekleri

İngilizce öğrenirken diğer dillerde olduğu gibi ilk olarak temel kavramlardan başlanmaktadır. Bunun nedeni ise zamir, fiil, sıfat ve öznelerin nasıl kullanıldığını bilmek önemli bir gerçektir. Bu sebepten dolayı da İngilizce dilinde was/were konusu temel konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bireyler İngilizce konuşma dilinde was/were kalıbını çok sık kullansa da birbirine karıştırmaktadır. Bu yüzden was/were kullanımının nerelerde olduğunu, hangi şekilde gerçekleştiğini ve birbirleri arasındaki farkı iyi kavrama lazımdır.

Haberin Devamı

Was/were past tense yani geçmiş zaman konusuna aittir. Elbette ki bu kalıplar geçmiş zaman cümleleri kurarken farklı kalıplara da girebilmektedir.

Was/were geçmiş zamanın yardımcı fiilleridir. Was/were tıpkı am,is, are gibi to be fiilinin çekimli hale getirilmesi sonucunda meydana gelmektedir.

Geçmişle ilgili bir olayı veya bir konuyu anlatırken was/were kullanırız. Örneğin '' Geçen hafta İstanbul'daydım.'' cümlesi geçmiş zaman cümlesidir. Bu cümlede was/were kullanılır. O halde bu cümlenin İngilizcesi '' I was in istanbul last week'' şeklindedir.

Geçmiş bir zamanla ilgili konuşurken de was/were kullanırız. Örneğin '' 10 yıl önce o çok aktif bir kadındı.'' cümlesi tıpkı böyle bir cümledir. Bu cümlenin İngilizcesi ise '' 10 years ago she was a very active woman'' şeklindedir.

Önceden sahip olunan bir statüyü anlatırken de was/were kullanılır. Örneğin '' Bir zamanlar öğretmendim.'' cümlesi buna bir örnektir. Bu cümlenin İngilizcesi ''

I was once a teacher'' şeklindedir.

İf ve wish kalıplarının geçtiği cümleler dilek kiplerinin geçtiği cümlelerdir. Bu cümlelerde de was/were kullanımı söz konusudur. Örneğin '' Keşke dün akşam burada sizinle olsaydım. '' bu cümle bu konuya bir örnektir. Cümlenin İngilizcesi de '' I wish I was here with you last night '' şeklindedir.

Haberin Devamı

Past continuous tense içerisinde yardımcı fiil olarak asıl fiille beraber de was/were kullanılmaktadır. Örneğin '' Yağmur yağdığında evde televizyonumu izliyordum. '' cümlesi buna bir örnektir. Bu cümlenin İngilizcesi ise '' I was at home watching my TV when it rained '' şeklindedir.

İngilizce Was / Were Olumlu Cümle Örneklerle Beraber Konu Anlatımı

Olumlu bir cümle kurarken kalıplar bireylerin gözünün önüne gelmektedir. İngilizcede was/were olumlu cümle kurma kalıbı da şöyledir;

Özne+Yardımcı fiil yani was/were+nesne ya da fiil+zaman eki

Bu kalıp doğrultusunda tekil olan zamirlerinde yardımcı fiilin was olarak kullanıldığını görmekteyiz. Tekil olan zamirler ise I, you, he, she, ıt dir. Çoğul olan zamirlerinde yardımcı fiil olarak da were kullanıldığını görmekteyiz. Çoğul olan zamirler de we, you, they dir.

Haberin Devamı

Burada dikkat edilmesi gereken you zamiri çeşididir. Yukarıda görüldüğü gibi you zamiri hem tekil sen hem de çoğul siz olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden de bu konu altında you zamiri her zaman were yardımcı fiiliyle kullanılarak çoğul algısıyla var olmaktadır.

Konu anlatımı yapıldıktan sonra bir kaç tane İngilizce was/were olumlu cümlelere örnekler verelim. İşte olumlu cümle örnekleri şöyledir;

Ali geçen sene sınıfın en zeki öğrencisiydi. Ali was the smartest student in the class last year.

Siz geçen hafta Fransadaydınız. You were in france last week.

Biz geçen yıl en iyi müzik grubuyduk. We were the best band last year.

Onlar en güzel giyinen kızlardı. They were the best dressed girls.

Haberin Devamı

Ben geçtiğimiz zamanlarda çok eğlenceli biriydim. I was a very funny person recently.

Ayşe geçen hafta daha iyi gitar çalıyordu. Ayşe was playing the guitar better last week.

Köpeğin geçen gün çok hastaydı. Your dog was very sick the other day.

İngilizce Was / Were Olumsuz Cümle Örneklerle Beraber Konu Anlatımı

Dillerde bir konunun olumlu cümleleri kurabildiği gibi olumsuz cümleleri de kurulabilmektedir. Bu durumda was/were yardımcı fiilinin kullanımı için de geçerlidir. Yani bizler geçmiş zamanla ilgili olumsuz cümle kurmak istediğimizde was/were kalıbının olumsuz haline yer veririz.

İngilizce was/were olumsuz cümle kurmak için kalıp şöyledir;

Haberin Devamı

Özne+Yardımcı fiil yani was/were+olumsuzluk eki yani not+nesne ya da fiil+zaman eki

Bu kalıp doğrultusunda tekil zamirlerinde yani I, you, he, she, ıt zamirlerinde was yardımcı fiilinin olumsuz hali was not kısaltılmış haliyle de wasn't gelmektedir. Bu kalıp doğrultusunda çoğul zamirlerinde yani we, you, they zamirlerinde were yardımcı fiilinin olumsuz hali were not kısaltılmış haliyle weren't gelmektedir. Buradaki not olumsuzluk eki cümleye ''değildi'' anlamı katmaktadır.

İşte İngilizce was/were olumsuz cümle örnekleri şöyledir;

Arabada bir müzik çalar bile yoktu. There wasn't even a music player in the car.

Bu fabrikada güvenilir değillerdi. They were not reliable in this factory.

Sevgi dün eğitim için hazır değildi. Love wasn't ready for training yesterday.

Dün gece evde değillerdi. They were not at home last night.

Basketbolcular dün akşam başarılı olamadılar. Basketball players were not successful last night.

İngilizce Was / Were Soru Cümlesi Örneklerle Beraber Konu Anlatımı

Bir dilin olumlu ve olumsuz cümle kurma şekillerinin dışında bir de soru cümlelerine ihtiyaç duyarız. Yani geçmiş zamanla ilgili soru cümle kalıpları İngilizcede was/were yardımcı fiilinin en başa gelmesiyle meydana getirilmektedir.

İngilizcede was/were soru cümlesi kurmak için kalıp şöyledir;

Yardımcı fiil yani was/were+özne+nesne ya da fiil+zaman eki+soru işareti?

Bu kalıp doğrultusunda tekil olan zamirlerinde yani I, he, she, ıt de soru kalıbı olan was kalıbı başa gelmektedir. Çoğul olan zamirlerinde ise we, you, they de were soru kalıbı başa gelmektedir.

Bu bilgilerin yanında bir de soru kalıplarından olan why, where, what, who, how, when soru kalıpları kullanılacağı zaman was/were yardımcı fiilinden önce yani soru cümlesinin en başında kullanılmaktadır.

Soru cümleleri de hem olumlu soru hem de olumsuz soru şeklinde kurulmaktadır. O halde olumlu sorularda cevap verirken kalıp yes, özne+yardımcı fiil yani was/were gelmektedir. Olumsuz sorulara cevap verirken yani cevabımız olumsuz olacaksa da kalıp no, özne+yardımcı fiilin olumsuz hali yani was not/were not gelmektedir.

İşte İngilizce was/were soru cümlelerine örnekler şöyledir;

İzmir'de geçen yaz hava iyi miydi? Was the weather good last summer in Izmir?

Dün eğitim çok kalabalık mıydı? Was training too crowded yesterday?

Geçen gün Ayşe derse geç mi kaldı? Was Ayşe late for class the other day?

Dün Ahmet neden muylu idi? Why was Ahmet happy yesterday?

Hangi kitap senin favorindi? Which book was your favourite?