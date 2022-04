İngilizce Used To Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

İngilizce used to, birleşik kalıp fiil örneğidir ve bir birinden ayrı kullanılmamaktadır. Ayrı ayrı kullanıldığında ise anlam bütünlüğünü kaybetmektedir. Used to konusu anlatımının sık kullanıldığı alanlar, “mordel verb” geçmişte yapılmış olup günümüzde devam etmeyen eylemlerdir. Örnek;

-My mother usedto smoke last year, but she doesn’t any more.

-Annem geçen sene sigara içiyordu ama artık içmiyor.

İngilizce Used To Kullanımı Örnekleri

İngilizce used to kalıp fiildir. Ayrı olarak kullanılmamalıdır. Ayrılarak kullanıldığında ise anlam farklılığı ortaya çıkmaktadır. Used to fiili “modal verb” yardımcı fiildir. Yetenek, olasılık, istek, izin ve kapasite şeklinde Türkçeye çevrilebilmektedir. Örnek;

I can swim = Ben yü-ze-bi-li-rim gibi olasılık, yükümlülük, düzen tavsiye gibi zamansal biçimde kullanılmaktadır.

İngilizce birleşik fiil türü olan used to konu anlatımları geçmişte yapılmış olup bu gün devam etmeyen eylemleri konu almaktadır. Birleşik kalıp fiil olarak kullanılan used to birlikte kullanılmaktadır. Ayrı ayrı kullanıldığında anlam farklılığına neden olmaktadır. Örnek olarak;

I used to like him before, Idon’t now.

Eskiden onu seviyordum, ama artık sevmiyorum.

Aslı arkadaşlarıyla dışarı çıkmazdı.

Aslı did not used to go out whit her friends every night.

We did not use to watch television every night.

Eskiden gece televizyon izlemezdik.

Sarah did not use to swim in the pool because she was afraid of the water.

Sarah eskiden havuzda yüzmezdi, çünkü sudan korkardı.

Used To Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

Used to fiili kullanılarak konu anlatımı, geçmişte sıklıkla yapılmış olduğu halde günümüzde yapılmayan eylem ve alışkanlıkları kapsamaktadır. Bunlar geçmişte kalmış, bu gün yapılmayan iş ve alışkanlıklardır.

Used to olumlu cümle yapısı, kalıp fiilden sonra bir fiil çekimi almaktadır. Özne + used to + fiil şeklinde görülmektedir. Geçmişte yapılan fakat şimdi vazgeçilmiş eylemler, hobiler ve işler konu olabilmektedir.

Örnek;

Ayşe used to smoke, but she qitted two years ago.

Ayşe eskiden sigara içerdi, ama iki sene önce bıraktı.

I used to play the piano very well.

Eskiden çok iyi piyano çalardım.

Olumsuz cümlede, İngilizce ana dili kullanan kişiler arasında günlük konuşmalarda didn’t use to ya da didn’t used to kullanılmaktadır. Her iki şekilde kullanılabilen örneklerden used to İngilizcede en sık kullanılan birleşik fiil kalıplarındandır. Örnek;

That White house over there used to belong to my family. It belonged to my family in the past, but not any more.

Oradaki beyaz ev aileme aitti. Bu demek oluyor ki; eskiden beyaz ev aileme aitti, ancak artık ait değil.

Soru cümlesinde Past Simple Tense olarak şeklinde cümlede kullanılmaktadır. Yani geçmiş zaman kalıbında kullanılmaktadır.

Didn’t you use to have hair?

Saçların uzun değil miydi?

She used to work for a large insurance company.

Büyük bir sigorta şirketinde çalışıyordu.