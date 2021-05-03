İngilizce Türk ne demek? Türk kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Türk kelimesi bir özel isimdir. Yani tüm dillerde aynı olması gerekmektedir. Ama bu durum çoğu dil için geçerli değildir. Özellikle İngilizce Türkçede olan harflerin bazılarını içermemektedir. Bu yüzden de özel isim olmasına rağmen Türk gibi kelimeler aynı değildir. Sadece Türk değil diğer milletler için de bu durum geçerlidir.

İngilizce Türk Ne Demek?

İngilizcede Türk milletini tanımlamak için ''Turkish'' kelimesi kullanılır. Türklere başka bir ülkede İngilizce ''Turkish'' şeklinde hitap edilir. Bazı durumlarda bunun kısaltılması da kullanılır. Kısaltılmış hali de ''Turk'''dur. Özellikle bazı dillerde Turkish yerine Turk kullanılır. Bu iki kullanımda da doğrudur.

Türk Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Turkish yazımı biraz farklı gelebilmektedir. Türkçede genelde iki sessiz harf yan yana pek gelmez. Fakat Turkish kelimesinde s ve h harfleri yan yana gelir. Bu yüzden İngilizcede yazılı dilde Turkish olarak Türk denilebilir.

Türk Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Turkish kelimesi aynen olduğu gibi u harfi ile okunmaz. U harfi ö harfine dönüşür. Yani sesli dilde Turkish Törkiş diye okunur. Aksanlı bir okumada sondaki h harfi sesletilmez. Tam olarak Törkiş demen İngilizce Türk demek için yeteli olacaktır.

Türk Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizce sıradan bire konuşma dilinde Törkiş denilebilir. Bu şekilde birine Türk olarak hitap edilebilir. Kısaltılarak Turk denildiği de görülmektedir. Herkes de bu kısaltmayı bildiğinden ikisinin de kullanımı çok uygundur.