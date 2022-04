İngilizce There İs & There Are Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

İngilizcede yer alan önemli konulardan biriside There is ve There are konularıdır. Oldukça kolay olan bu konuyu verilen örnekler eşliğinde daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. İngilizcede önemli olan bolca kelime öğrenmek ve kelimeleri cümle içerisinde doğru şekilde kullanmaktır. Bunu yaparken temel konuları mutlaka detaylı şekilde öğrenmek lazımdır.

There is & There Are Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizce dilinde sıkça geçen 'there is /there are' kelimeleri var anlamında kullanılmaktadır. There is kullanıldığı zaman tekil bir anlam ortaya çıkmaktadır. There are kullanıldığı zaman ise çoğul bir anlam ortaya çıkar. Yani varlığı bildirilen şey tekil olduğunda 'there is' ifadesi kullanılır. Ancak varlığı bildirilen şeyin çoğul olduğu görülüyorsa 'there are' kullanılması uygundur. Ayrıca bir şeyin yerini bildirmek içinde 'there is' ve 'there are' kullanılmaktadır.

There is ve there are olumlu veya olumsuz şekilde kullanılabilir. Ayrıca bu kelimeler ile soru cümlesi yapmakta mümkündür. Verilen örnekleri iyice inceledikten sonra bu konuyu kolay bir şekilde kavrayabilirsiniz. Bunun için örnekler üzerinde iyi bir çalışma yapmak çok önemlidir.

There is & There Are Kullanımı Örnekleri

- There is a big home in the garden.

Türkçesi : Bahçede büyük bir ev vardır.

Bahçede yer alan evin there is kullanımı ile yerini bulmak mümkündür. Yani bahçede her ne olursa olsun there is ile ifade edebiliriz.

- There are some humans in the garden.

Türkçesi : Bahçede birkaç tane insan var.

Bu cümlede ise there is yerine there are kullanılmıştır. Çünkü cümlede yer alan birkaç insan vardır. Çoğul bir anlam olması there are kullanılmasını gerektirir. Eğer bahçede bir insan olsaydı, cümle 'there is a human ...' şeklinde olacaktı.

Diğer örnekler:

- There is teacher in the classroom. (Sınıfta öğretmen var.)

- There are teachers in the classroom. (Sınıfta öğretmenler var.)

- There is a new car in front of the house. (Evin önünde bir araba var.)

- There are new cars in front of the house. (Evin önünde arabalar var.)

There is & There Are Olumlu Cümleler

There is ve there ara normal şekilde kullanıldığı zaman olumlu bir anlam ortaya çıkar. Yani olumsuzluk eki olan 'not' kelimesi kullanılmazsa eğer cümlenin olumlu olduğu anlaşılır.

- There is a cat under the car. (Arabanın altında bir kedi var.)

- There are five chairs in the class. (Sınıfta beş sandalye vardır.)

There is & There Are Olumsuz Cümleler

Olumsuz cümleler yapmak için there is veya there are ifadelerine 'not' eki getirmek lazımdır.

- There isn't telephone in my bag. (Çantamda telefon yok.)

- There aren't sugar in my home. (Evimde şeker yok.)

There is & There Are Soru Cümleleri

Soru cümleleri olumlu ve olumsuz soru cümleleri olarak iki şekilde yapılmaktadır.

Olumlu soru cümlesi: Is there a book on the table? (Masada kitap var mıdır?)

Olumsuz soru cümlesi: Isn't there a book on the table? (Masada kitkitaplar yok mu?)

Olumlu soru cümlesi: Are there dogs in the garden. (Bahçede köpekler var mıdır?)

Olumsuz soru cümlesi: Aren't there dogs in the garden. (Bahçede köpekler yok mu?)