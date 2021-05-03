İngilizce temmuz ne demek? Temmuz kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce öğrenirken özellikle aylar ilk başlarda ön plana çıkar. Özellikle İngilizceyi geliştirmek için mutlaka 12 ayı da bilmek gerekmektedir. Bunlar içerisinde özellikle temmuz ayının hem yazılışı hem de okunuşu merak edilenler kelimeler içerisinde yer alıyor.

İngilizce Temmuz Ne Demek?

En çok merak edilen İngilizce kelimeler içerisinde Temmuz gelmektedir. Özellikle hem bir ayı temsil etmesi hem de yaz ayı olması ile beraber çok fazla kullanılmaktadır. Bu bağlamda İngilizce temmuz karşılığı olarak, ‘July’ karşımıza çıkıyor. Yılın 7 ayı olması ile beraber aynı zamanda yaz ayı olarak da ön plana çıkar.

Temmuz Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Temmuz kelimesinin İngilizce yazılışı, ‘July’ biçimde ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. İngilizcede özellikle aylar açısından Temmuz kelimesine karşılık olarak sadece bu ifade ön plana çıkar.

Temmuz Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Şüphesiz yazılışı ile beraber aynı zamanda Temmuz kelimesinin okunuşu büyük bir öneme sahiptir. Birkaç defa kolay ve pratik yapmak suretiyle temmuz kelimesinin İngilizce okunuşu olarak, ‘Culay’ ifadesini alışkanlık haline getirebilirsiniz. Aynı zamanda bu ifadeyi birkaç kez dinlemek de yine işe yarayacak yöntemler içerisinde yer almaktadır.

Temmuz Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizce üzerinde yer alan bütün farklı kelimeler için söyleniş çok önemlidir. Zira İngilizce içerisinde yazılış ile beraber söylenişler büyük oranda değişkenlik gösterir. Bu bağlamda Temmuz kelimesinin İngilizce söylenişi karşılığı olarak, ‘Culay’ ifadesi öne çıkmaktadır. Türkçe söyleniş üzerinden bu şekilde ele alabilir ve İngilizce tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.