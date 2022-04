İngilizce Subject Pronouns (Özne Zamirleri) Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Ana dile hakim bireyler özne konusunu çok iyi bilmektedir. Çünkü kendi dilimizde konuşurken de özne ve yüklem bir cümlenin demir taşlarını oluşturmaktadır. İkinci bir dil öğrenirken de özne zamirleri konusu ayrı bir başlık altında öğretilmektedir. Bu bakımdan İngilizceye hakim olacak şekilde konuşan insanlar mutlaka özne zamirlerini de olması gerektiği şekliyle konuşma dilinde kullanmaktadır.

İngilizce Subject Pronouns (Özne Zamirleri) Nelerdir?

İngilizce bir konu başlığı olan subject pronouns başlığı özne zamirleri demektir. Özne zamirleri bir cümlede işi yapan kişiyi ifade etmektedir. Yani özne zamiri cümlenin öznesidir. İngilizcede özne zamirleri asıl fiil ve yardımcı fiilden önce kullanılmaktadır.

Türkçe diline dönmek gerekirse bizim dilimizde zamir demek ismin yerini tutan ifadeler demektir. Bu yüzden İngilizce dilinde de zamir ifadesi sıklıkla karşımıza çıkacaktır. Zamirler başlığı altında ilk olarak kişi zamirleri olarak bilinen yani özne zamirleri denilen zamir çeşidi bilinmelidir. İşte bu kişi zamirleri ismin yerini tutan ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi ifadeleri kapsamaktadır.

İngilizce özne zamirleri örnek cümleleri de anlayabilmek adına özne zamirlerinin İngilizce karşılıklarını da bilmek gerekmektedir. İşte İngilizce özne zamirleri şöyle sıralanmaktadır;

Ben: I

Sen: You

Erkekler İçin O: He

Kadınlar İçin O: She

Hayvanlar Ve Cansız Varlıklar İçin O: It

Biz: We

Siz: You

Onlar: They

Görüldüğü gibi özne zamirleri kurulan bir cümlede eylemi yapanın kim olduğunu bildirmektedir. Örneğin '' Ben muz severim.'' cümlesinde muz meyvesini sevenin ben olduğu açıkça bellidir. O halde bu cümlede özne zamiri ben olmaktadır. Bu cümlenin İngilizcesi ise '' I like bananas.'' şeklindedir.

İngilizce Subject Pronouns (Özne Zamirleri) Örnek Cümlelerle Konu Anlatımı

Bu başlık altında İngilizce özne zamirlerinin cümle içinde nasıl kullanıldığını anlamlarıyla beraber inceleyeceğiz. Dolayısıyla cümlelerin çoğunda ismin yerini tutan ben, sen, o, biz, siz, onlar ifadelerini göreceksiniz. Örneğin Ali ismini kullanmak yerine İngilizce Ali erkek olduğu için He ifadesiyle karşılaşılır.

Bu konuda bilinmesi gereken bazı detaylar vardır. Örneğin you özne zamiri hem tekil hem çoğul olarak kullanılmaktadır. Bu özne zamirinin ifadesini cümle içinde kullanıldığı anlama göre çıkartılmaktadır. Bu konuya bir örnek verelim. Örneğin '' Selam Ayşe bu akşam müsait misin?'' soru cümlesinde tekil anlam söz konusudur ve you kullanılır. Cümlenin İngilizcesi de '' Hello Ayşe, are you available tonight?'' şeklindedir.

You özne zamirinin kullanılmasıyla ilgili bir de çoğul durum vardır. Örneğin '' Ayşe ve Melis bu akşam müsait misiniz?'' soru cümlesinde çoğul özne söz konusudur ve yine you kullanılır. Bu cümlenin İngilizcesi ise '' Ayşe and Melis are you available tonight?'' şeklindedir.

It özne zamirinin kullanımı da birden fazla kategoride yer almaktadır. It özne zamiri hem hayvanlar için hem cansız varlıklar için hem de hava durumu, zaman ve sıcaklık bildiren kategorilerin hepsinde kullanılmaktadır.

İşte İngilizce özne zamiri kullanımına örnek cümleler şöyle sıralanmaktadır;

Bugün hava çok yağmurlu. It's very rainy today.

Bugün pazartesi. It is Monday.

Saat 9. It is 9 o’clock.

Burası çok soğuk. It is very cold.

Sen mi konuştun? Did you talk?

Ben bir sigorta şirketinde çalışıyorum. I work for an insurance company.

Jane nişanlandı. Jane got engaged. She got engaged.

Erkek kardeşim bir lisede öğretmendir. My brother is a teacher at a high school. He is a teacher at a high school.

Onlar tiyatro oyuncusudur. They are theater actors.

Biz konsere gidiyoruz. We are going to the concert.