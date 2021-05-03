İngilizce soy ağacı ne demek? Soy ağacı kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce soy ağacı kelimesinin karşılığına tam denk gelen bir kelime vardır. Bu soy ağacı kelimesi anlam bakımından da Türkçedeki ile aynı şekilde kullanılır. Çeviri bakımından soy ağacı kelimesinin her bir kelimesi ayrı ayrı bilinmesi de yeterli olacaktır. Öyle ki soy ağacı kelimesi bir bütün olarak ezberlenmek zorunda da değildir.

İngilizce Soy Ağacı Ne Demek?

İngilizce soy ağacına karşılık gelen kelime 'family tree' olmuştur. Family tree kelimesinin Türkçedeki tam karşılığı soy ağacıdır. Burada kullanılan family kelimesi soy anlamındadır. Aile anlamında da kullanılsa da soy ve aile benzer şeylerdir. Tree de ağaç anlamına gelir. Kısacası soy ağacı kelimesinin İngilizce söylemek için family tree denmelidir.

Soy Ağacı Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Soy ağacı kelimesinin İngilizcesinin ilk kelimesi family olarak yazılır. Sessiz harfler olan l ve y kelimenin sonunda yan yana yazılır. Tree kelimesi ise yine t ve r sessiz harfleri ile başlar. Kelimenin sonunda ise iki tane e sesi vardır.

Soy Ağacı Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Family tree okunurken ilk kelime olan family ilk telaffuz edilir. Telaffuzu ise daha çok femili şeklindedir. En sonda bulunan y harfi i olarak okunur. Tree kelimesinde de bir farklılık vardır.

Soy Ağacı Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Tree kelimesinde t harfi çok bastırılmaz. Yani daha çok dree denir. Fakat ilk harf çok baskılı okunmamalıdır.