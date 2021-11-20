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İngilizce şimdiki zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir? Örnek cümleleri ile konu anlatımı

#İngilizce Şimdiki Zaman Eki Nedir Ve Örnek Filler Nelerdir?#Konu Anlatımı#Örnekler
İngilizce şimdiki zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir Örnek cümleleri ile konu anlatımı

Bir eylemin o esnada yapıldığını bildiren cümlelere şimdiki zaman cümlesi denir. İngilizcede bu cümleler Present Continius Tense olarak adlandırılır. Şimdiki zaman cümlesi kurabilmek için fiillerin sonuna -ing eki getirilir. He, She, It ile başlayan cümlelerde ''is'', You, They, We ile başlayan cümlelerde ise ''are'' yardımcı fiil olarak kullanılır. Örneğin: He is talking. ( O konuşuyor) İngilizce şimdiki zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir? Sizin için örnek cümlelerle birlikte detaylı bir şekilde derledik.

 

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Olumsuz cümlelerde -ing eki almış fiilin önüne ''not'' getirilir. Örnekler:

1- He is not listening to what i say - Söylediklerimi dinlemiyor.

2- I dont understand what she was saying./ Anlattığı şeyleri anlamıyorum.

İngilizce Şimdiki Zaman Eki Nedir ve Örnek Filler Nelerdir?

İngilizcede -ing şimdiki zaman eki olarak kullanılır ve cümle içerisindeki eylemin o anda gerçekleştiğini bildirir.

Örnek Fiiller:

1- Relaxing - Dinlenmek

2- Eating - Yemek yemek

3- Watching - İzlemek

4- Texting - Yazışmak

5- Browsing - Göz gezdirmek

6- Sitting - Oturmak

7- Listening - Dinlemek

8- Reading - Okumak

9- Lokking - Bakmak

10- Cleaning - Temizlemek

İngilizce Şimdiki Zaman Eki Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı

A- ''I'' ile Kurulan Şimdiki Zaman Cümleleri

1- I drinking tea with my family.

Ailemle birlikte çay içiyorum.

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2- Keep talking, I'm listening to you.

Konuşmaya devam et, seni dinliyorum.

3- I watch the sea view from the balcony

Balkondan deniz manzarasını seyrediyorum.

4- I'm trying to help you.

Sana yardımcı olmaya çalışıyorum.

5- Believe me, I'm trying to understand what's going on.

İnan ben de olup biteni anlamaya çabalıyorum.

B- ''You'' ile Kurulan Şimdiki Zaman Cümleleri

1- Do you really caring about what I say?

Gerçekten benim söylediğim şeyleri umursuyor musun?

2- Why don't you coming to the prom with us?

Neden bizimle birlikte baloya gelmiyorsun?

3- Do you reply to incoming messages?

Gelen mesajlara cevap veriyor musun?

C- ''He / She'' ile Başlayan Şimdiki Zaman Cümleleri

1- Unfortunately, she imitating others.

Maalesef o başkalarını taklit ediyor.

2- Is she currently studying?

O şu anda ders mi çalışıyor?

3- He is listening to music with headphones now

O kulaklıkla müzik dinliyor şimdi.

4- He driving the car, not me.

Arabayı ben değil O kullanıyor.

D- Şimdiki Zaman Eklerinin Olumsuz Cümlelerde Kullanımı

1- He doesn't playing basketball with us because his leg is broken

Ayağı kırık olduğu için bizimle basketbol oynamıyor.

2- I can't coming to the picnic with you because I will study.

Ders çalışacağım için sizinle pikniğe gelemiyorum.

E- Şimdiki Zaman Eklerinin Olumlu Cümlelerde Kullanımı

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1- My mother is now washing the dishes with my sister.

Annem şimdi ablamla birlikte bulaşıkları yıkıyor.

2- I'm walking towards your house right now.

Şu an sizin eve doğru yürüyorum.

3- I'm listening to the same song too.

Ben de aynı şarkıyı dinliyorum.

4- I rereading the underlined parts of the book.

Kitaptaki altı çizili yerleri yeniden okuyorum.

5- I'm looking for jobs I can apply for.

Başvuru yapabileceğim işlere bakıyorum.

6- I helping my father in his workshop.

Babama atölyesinde yardımcı oluyorum.

7- I going to the movies with my classmates.

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Sınıf arkadaşlarımla birlikte sinemaya gidiyorum.

 

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