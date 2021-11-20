İngilizce şimdiki zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir? Örnek cümleleri ile konu anlatımı

Olumsuz cümlelerde -ing eki almış fiilin önüne ''not'' getirilir. Örnekler:
1- He is not listening to what i say - Söylediklerimi dinlemiyor.
2- I dont understand what she was saying./ Anlattığı şeyleri anlamıyorum.
İngilizce Şimdiki Zaman Eki Nedir ve Örnek Filler Nelerdir?
İngilizcede -ing şimdiki zaman eki olarak kullanılır ve cümle içerisindeki eylemin o anda gerçekleştiğini bildirir.
Örnek Fiiller:
1- Relaxing - Dinlenmek
2- Eating - Yemek yemek
3- Watching - İzlemek
4- Texting - Yazışmak
5- Browsing - Göz gezdirmek
6- Sitting - Oturmak
7- Listening - Dinlemek
8- Reading - Okumak
9- Lokking - Bakmak
10- Cleaning - Temizlemek
İngilizce Şimdiki Zaman Eki Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı
A- ''I'' ile Kurulan Şimdiki Zaman Cümleleri
1- I drinking tea with my family.
Ailemle birlikte çay içiyorum.
2- Keep talking, I'm listening to you.
Konuşmaya devam et, seni dinliyorum.
3- I watch the sea view from the balcony
Balkondan deniz manzarasını seyrediyorum.
4- I'm trying to help you.
Sana yardımcı olmaya çalışıyorum.
5- Believe me, I'm trying to understand what's going on.
İnan ben de olup biteni anlamaya çabalıyorum.
B- ''You'' ile Kurulan Şimdiki Zaman Cümleleri
1- Do you really caring about what I say?
Gerçekten benim söylediğim şeyleri umursuyor musun?
2- Why don't you coming to the prom with us?
Neden bizimle birlikte baloya gelmiyorsun?
3- Do you reply to incoming messages?
Gelen mesajlara cevap veriyor musun?
C- ''He / She'' ile Başlayan Şimdiki Zaman Cümleleri
1- Unfortunately, she imitating others.
Maalesef o başkalarını taklit ediyor.
2- Is she currently studying?
O şu anda ders mi çalışıyor?
3- He is listening to music with headphones now
O kulaklıkla müzik dinliyor şimdi.
4- He driving the car, not me.
Arabayı ben değil O kullanıyor.
D- Şimdiki Zaman Eklerinin Olumsuz Cümlelerde Kullanımı
1- He doesn't playing basketball with us because his leg is broken
Ayağı kırık olduğu için bizimle basketbol oynamıyor.
2- I can't coming to the picnic with you because I will study.
Ders çalışacağım için sizinle pikniğe gelemiyorum.
E- Şimdiki Zaman Eklerinin Olumlu Cümlelerde Kullanımı
1- My mother is now washing the dishes with my sister.
Annem şimdi ablamla birlikte bulaşıkları yıkıyor.
2- I'm walking towards your house right now.
Şu an sizin eve doğru yürüyorum.
3- I'm listening to the same song too.
Ben de aynı şarkıyı dinliyorum.
4- I rereading the underlined parts of the book.
Kitaptaki altı çizili yerleri yeniden okuyorum.
5- I'm looking for jobs I can apply for.
Başvuru yapabileceğim işlere bakıyorum.
6- I helping my father in his workshop.
Babama atölyesinde yardımcı oluyorum.
7- I going to the movies with my classmates.
Sınıf arkadaşlarımla birlikte sinemaya gidiyorum.