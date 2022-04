İngilizce Sıklık Zarfları (Adverbs Of Frequency) Listesi, Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Türkiye'de olduğu gibi İngilizce üzerinden de cümlede yardımcı olarak pek çok farklı sıklık zarfı kullanılır. Özellikle yer ve zaman ile durum gibi birçok yapı üzerinden etkileme görevi görür. Bu yönüyle cümle içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir ve günlük yaşamda yaygın olarak kullanılır.

İngilizce Sıklık Zarfları (Adverbs Of Frequency) Listesi

Fiil, fiilimsi, sıfat ve zamirleri yer, zaman, miktar ve durum açısından niteleyen zarflar sıklık zarfları olarak ifade edilir. Farklı anlamlara sahip olması ile beraber değişik cümlelerde yapıları önemli oranda niteler. Böylece herhangi bir sıfat, zamir ya da fiiller nitelenmek istendiğinde, bu durum cümle içerisinde miktar, durum ve zaman ile yer üzerinden ele alınır. Cümlenin yapısı, gramer ve amaç açısından cümle içerisinde farklı yapıda değerlendirilir. Bu açıdan ise İngilizcede kullanılabilecek olan birçok farklı sıklık zarfı bulunmaktadır.

- Always; Her zaman, hep

- Usually; Genellikle, çoğunlukla

- Generally; Genelde, çoğunlukla

- Often; Sık sık, çoğu kez

- Sometimes; Bazen, ara sıra, kimi kez

- Occasionally; Ara sıra, pek sık görülmeyen

- Rarely; Nadiren, Ender olarak

- Seldom; Nadiren, seyrek ve belki de hiç

- Never; Asla, hiçbir zaman, katiyen

- Hardly Ever; Neredeyse hiç ya da hemen hemen hiç

Görüldüğü gibi yukarıda verilen farklı sıklık zarfları amaca uygun olarak taşıdığı anlam ile beraber değişik yerlerde kullanılır. Böylece cümle içerisinde herhangi bir fiil, zarf ya da sıfat; yer, mekan ve zaman ile miktar üzerinden nitelenir. Bu da cümlenin yapısını daha etkin bir şekilde ortaya çıkarır ve karşı tarafa durumu anlatır. Bu yönüyle oldukça önemli bir dil bilgisi yapısı olduğunu ifade etmek mümkün.

İngilizce Sıklık Zarfları (Adverbs Of Frequency) Örnekleri ve Cümleleri ile Konu Anlatımı

Sıklık zarfları İngilizce üzerinden en önemli dilbilgisi konuları içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda fiiller, fiilimsiler sıfat ya da zamirler üzerinden yer, durum, miktar ve zaman eşliğinde sıklık zarfları olarak ifade edilir. Taşımış olduğu anlama bağlı olarak değişik cümlelerde herhangi bir durumu belirtir ve niteler. Bu konuda ele alınacak olan farklı örnekler ile beraber, İngilizce üzerinden sıklık zarfları daha iyi anlama şansı elde edilebilir;

My father always laughs (Benim babam her zaman güler)

My friends usually believe me (Arkadaşlarım genellikle bana inanır)

Generally speaking; People is bad (Genel olarak söylüyorum, insanlar kötüdür)

I often eat outside (Ben sık sık dışarıda yemek yerim)

Sometimes I go to the cinema (Bazen sinemaya giderim)

Bu şekilde görüldüğü gibi birçok farklı sıklık zarfı İngilizce üzerinden cümle içerisinde kullanılır. Tabii burada önemli olan taşıdığı anlam kapsamında ele alınmasıdır. Böylece cümlede ne anlatılmak isteniyorsa doğru şekilde karşı tarafa aktarılır.

İngilizce Sıklık Zarfları (Adverbs Of Frequency) Ne Zaman Kullanılır?

Sıklık zarfları aynı zamanda herhangi bir durumu niteleme zarfları olarak da ifade edilebilir. Genelde fiilimsiler, zarflar ya da sıfatları, yer, mekan ve durum ile miktar üzerinden nitelemek gerektiği vakit kullanılır. İngilizce üzerinden ise oldukça fazla sayıda sıklık zarfı olduğunu ifade etmek mümkündür. Böylece amaca bağlı olarak değişik cümlelerde gerektiği zaman kullanılır.