İngilizce sıfatlar - İngilizce adjectives anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de sıfat ve zarflar birbiriyle karıştırılır. Sıfatlar cümledeki öznenin ya da nesnenin nasıl olduğunu belirtir. Örneğin A hasty person. (Aceleci bir insan) cümlesinde ''Hasty'' sıfat görevinde kullanılmıştır. She came out in a hurry. (O, aceleyle çıktı) cümlesindeki Hurry ise zarf görevindedir. Çünkü eylemin nasıl yapıldığını bildirir.

İngilizce Adjectives Anlamları ve Kullanımları

1- Nicelik sıfatları:

Kişilerin sayısını ya da nesnelerin miktarını belirten sıfatlardır.

Örnek Cümleler:

1- There were hundreds of people in the concert hall.

Konser salonunda yüzlerce kişi vardı.

People - İnsanlar

Kaç tane insan?

Hundreads - Yüzlerce: Nicelik sıfatı

2- I made too many mistakes in time.

Zamanında çok fazla hata yaptım.

Mistakes - Hatalar

Ne kadar hata?

Too Many - Çok fazla: Nicelik sıfatı

Soru Kalıbında Nicelik Sıfatları:

1- How many days do you intend to stay there?

Orada kaç gün kalmayı düşünüyorsun?

2- How many pens did you get?

Kaç tane kalem aldın?

İngilizce diğer nicelik sıfatları şunlardır:

A few - Birkaç

More - Daha

Most - En

A lot of - Birçok, çok fazla

2- Nitelik Sıfatları:

Nitelik sıfatları, kişi ve nesnelerin nasıl göründüğüne dair bilgiler verir. Nitelik sıfatları kullanılarak ''Nasıl'' sorusuna cevap verilir.

Örnek Cümleler:

1.A- Do you like the white shoes I just bought?

Yeni aldığım beyaz ayakkabıları beğendin mi?

Shoes - Ayakkabılar

Nasıl Ayakkabılar?

White - Beyaz - Nitelik Sıfatı.

1.B- Red pencil writes beautifully.

Kırmızı kalem çok güzel yazıyor.

Pencil - Kalem

Nasıl kalem?

Red - Kırmızı - Nitelik Sıfatı

Nasıl yazıyor?

Beautifully - Çok Güzel - Zarf

1.C- Can you help me move those little pots over there?

Şuradaki küçük saksıları taşımama yardım eder misin?

Post - Saksılar

Nasıl saksılar?

Little - Küçük - Niteleme Sıfatı

3- İşaret Sıfatları:

1.A- Tekil İşaret Sıfatları

Bu - This

Şu / O - That

Örnek Cümleler:

Can I find out the price for that camera?

Şu fotoğraf makinesinin fiyatını öğrenebilir miyim?

We need to replace the coffee tables with this table.

Bu masayla sehpaların yerini değiştirmemiz gerekiyor.

1.B- Çoğul İşaret Sıfatları

Bunlar - Theese

Şunlar - Onlar - Those

I would like to remove these pictures from here.

Rica ediyorum, bu resimleri buradan kaldır.

The house I was born in is behind these buildings.

Doğduğum ev, şu binaların arkasında kalıyor.

4- İyelik Sıfatları:

Sahiplik / aitlik bildiren sıfatlara verilen genel isimdir. ''Kimin'' sorusuna yanıt vermek için iyelik sıfatlarından biri kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A - Congratulations. Your poem took first place in the competition.

Tebrik ederim. Senin şiirin yarışmada birinci oldu.

Poem - Şiir

Kimin şiiri?

Your - Senin - İyelik sıfatı

1.B- You don't need to thank, this is our duty.

Teşekkür etmenize gerek yok, bu bizim görevimiz.

Duty - Görev

Kimin görevi?

Our - Bizim

1.C - It's all my fault.

Hepsi benim hatam.

Fault - Hata

Kimin hatası?

My - Benim.