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İngilizce Sayılar 1'den 20'ye Kadar Nelerdir? Okunuşları Ve Yazılışları

İngilizce Sayılar 1den 20ye Kadar Nelerdir Okunuşları Ve Yazılışları

İngilizcede kullanılan rakamların yazılışları ve okunuşları farklı olmaktadır. Bazı sayıların Türkçe okunuşları yazdıkları gibi olmamakla beraber sayıların okunuşlarında farklılıklar bulunmaktadır. İngilizce rakamların yazılışlarını ve okunuşlarını bilmek dili öğrenmek açısından büyük kolaylık olmaktadır. İngilizce sayılar 1'den 20'ye kadar nelerdir ve nasıl yazılır? İngilizce rakamların yazılışları ve okunuşları hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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 İngilizce dilinde sayıların okunuşlarını ve yazılışlarını bilmem konuşmada ve anlamada oldukça önemli olmaktadır. 

 İngilizce Sayılar 1'den 20'ye Kadar Nelerdir? 

 İngilizce sayılar 1'den 20'ye kadar şöyledir;

 1: one

 2: two

 3:three

 4: four

 5: five

 6: six

 7: seven

 8: eight

 9: nine

 10: ten

 11: eleven

 12: twelve

 13: thirteen

 14: fourteen

 15: fifteen

 16: sixteen

 17: seventeen

 18: eighteen

 19: nineteen

 20: twenty 

 İngilizce Sayılar 1'den 20'ye Kadar Okunuşları Ve Yazılışları 

 İngilizce sayıların 1'den 20'ye kadar okunuşları ve yazılışları şöyledir;

 Sayı 1: one, okunuşu; van

 Sayı 2: two, okunuşu; tu

 Sayı 3: three, okunuşu; tiri

 Sayı 4: four, okunuşu; for

 Sayı 5: five, okunuşu; fayf

 Sayı 6:six, okunuşu; siks

 Sayı 7: seven, okunuşu; sevın

 Sayı 8: eight, okunuşu; eyt

 Sayı 9: nine, okunuşu; nayn

 Sayı 10: ten, okunuşu; ten

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 Sayı11: eleven, okunuşu; ilevın

 Sayı 12: twelve, okunuşu; tüvelv

 Sayı 13: thirteen, okunuşu; törtiyn

 Sayı14: fourteen, okunuşu; fourtiyn

 Sayı 15: fifteen, okunuşu; fayftiyn

 Sayı 16: sixteen, okunuşu; sikstiyn

 Sayı 17: seventeen, okunuşu; sevıntiyn

 Sayı18: eighteen, okunuşu; eygtiyn

 Sayı 19: nineteen, okunuşu; nayntin

 Sayı 20: twenty, okunuşu; tüventiy

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