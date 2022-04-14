İngilizce Sayılar 1'den 20'ye Kadar Nelerdir? Okunuşları Ve Yazılışları

İngilizce dilinde sayıların okunuşlarını ve yazılışlarını bilmem konuşmada ve anlamada oldukça önemli olmaktadır.
İngilizce Sayılar 1'den 20'ye Kadar Nelerdir?
İngilizce sayılar 1'den 20'ye kadar şöyledir;
1: one
2: two
3:three
4: four
5: five
6: six
7: seven
8: eight
9: nine
10: ten
11: eleven
12: twelve
13: thirteen
14: fourteen
15: fifteen
16: sixteen
17: seventeen
18: eighteen
19: nineteen
20: twenty
İngilizce Sayılar 1'den 20'ye Kadar Okunuşları Ve Yazılışları
İngilizce sayıların 1'den 20'ye kadar okunuşları ve yazılışları şöyledir;
Sayı 1: one, okunuşu; van
Sayı 2: two, okunuşu; tu
Sayı 3: three, okunuşu; tiri
Sayı 4: four, okunuşu; for
Sayı 5: five, okunuşu; fayf
Sayı 6:six, okunuşu; siks
Sayı 7: seven, okunuşu; sevın
Sayı 8: eight, okunuşu; eyt
Sayı 9: nine, okunuşu; nayn
Sayı 10: ten, okunuşu; ten
Sayı11: eleven, okunuşu; ilevın
Sayı 12: twelve, okunuşu; tüvelv
Sayı 13: thirteen, okunuşu; törtiyn
Sayı14: fourteen, okunuşu; fourtiyn
Sayı 15: fifteen, okunuşu; fayftiyn
Sayı 16: sixteen, okunuşu; sikstiyn
Sayı 17: seventeen, okunuşu; sevıntiyn
Sayı18: eighteen, okunuşu; eygtiyn
Sayı 19: nineteen, okunuşu; nayntin
Sayı 20: twenty, okunuşu; tüventiy