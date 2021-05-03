İngilizce saat ne demek? Saat kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Saat, tek başına bir eşyayı somut olarak belirtse de aslında soyut bir anlama da sahiptir. Yanına gelecek sayılar ile farklı bir anlam kazanır.

İngilizce Saat Ne Demek?

Saat kelimesi hem bir zamanı gösteren eşyayı tanımlamak için kullanılırken hem de günün hangi vaktinde olduğumuzu anlamak için yanına gelecek olan sayılar ile birlikte kullanılır. Saatin İngilizce karşılığı ise tek bir kelime ile değil birden fazla kelime ile karşılık bulmaktadır. Eşya anlamında olan saatin İngilizcesi hour sözcüğüdür. Yine saat anlamına gelen bir başka İngilizce sözcük ise watch kelimesidir. Zamanı bildiren saat kelimesi de İngilizce de başka bir kelime ile ifade edilir. Clock kelimesi o an saatin kaç olduğunu belirtirken saat anlamında kullanılır.

Saat Kelimesinin İngilizce Yazılışı

İngilizce kelimeler okunduğu gibi yazılmazlar. Bu yüzden yazılışları ve okunuşları farklıdır. Saat anlamına gelen İngilizce sözcüklerin yazılışları şu şekildedir; Hour, watch ve clock.

Saat Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Yazıldığı gibi okunmayan İngilizce kelimelerde, saat anlamına gelen sözcüklerin okunuşları şu şekildedir;

Hour- Haır

Watch- Vaçh

Clock- Klok

Saat Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizce kelimelerin söylenişi, yazılışlarından farklı olduğu gibi bazen cümle içerisinde aldığı ekler ile de daha farklı hale gelebilir. Başına ya da sonuna kendine özgü ekler alabilir. Kelimeleri doğru söyleyebilmek için seslerin çıkarılma şekli çok iyi bilinmelidir. Aksi halde yanlış telaffuz edilebilir.