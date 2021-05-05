İngilizce renkler - İngilizce renklerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı
''Color'' ve ''Colour'' renk, ''Colourful'' ise renkli demektir. İngilizcede renk anlamına gelen diğer sözcükler ise şunlardır: Flush, Stripe ve Coloring. Yeşil ve kırmızı gibi renkleri tanımlamak için Bright Colors (Sıcak Renkler) denir. Soğuk Renkler içinse ''Cold Colors'' kelimesi kullanılır. Sizin için İngilizce renklerin isimlerini, anlamlarını ve okunuşlarını örnek cümleler ile birlikte derledik.
İngilizcede renk ile ilgili diğer kelimeler ve Türkçe karşılıkları şunlardır: Primaty Colors (Ana Renkler), Accent Colors (Ara Renkler) ve Colorless (Renksiz)
İngilizce Renklerin İsimleri ve Yazılışları
1- Red - Kırmızı
Can I use your red pencil?
Kırmızı kalemini kullanabilir miyim?
2- Yellow - Sarı
Do you think a yellow sweater or a more beautiful red?
Sence sarı kazak mı daha güzel kırmızı mı?
3- Green - Yeşil
I like her green eyes the most.
Ben onun en çok yeşil gözlerini beğeniyorum.
4- Brown - Kahverengi
This time I'll buy a light brown table for my room.
Odam için bu sefer açık kahverengi masa alacağım.
5- White - Beyaz
Nihan has pearly white teeth.
Nihan'ın inci gibi beyaz dişleri var.
6- Black - Siyah
Black smoke began to rise towards the sky.
Siyah dumanlar gökyüzüne doğru yükselmeye başladı.
7- Purple - Mor
I'm going to wear my purple dress for tonight's wedding.
Bu geceki düğünde mor elbisemi giyeceğim.
8- Pink - Pembe
My favorite cartoon when I was little was the Pink Panther.
Küçükken en sevdiğim çizgi film Pembe Panter'di.
9- Grey - Gri
Turns gray when black and white mix.
Siyah ile beyaz karışınca gri olur.
10- Blue - Mavi
There are dozens of poems written for her blue eyes.
Onun mavi gözleri için yazılmış onlarca şiir var.
11- Orange - Turuncu
My favorite colors are orange and yellow.
En sevdiğim renkler turuncu ve sarı.
12- Navy Blue / Dark Blue - Lacivert
I gave my dad a dark blue pants.
Babama lacivert bir pantolon hediye ettim.
13- Cream Color / Krem Rengi
Cream colored clothes look great on her.
Krem renkli kıyafetler ona çok yakışıyor.
14- Turquoiz - Turkuaz
Turquoise has become very fashionable in recent years.
Son yıllarda turkuaz çok moda oldu.
İngilizce Renklerin Okunuşu
1- Red - Red
2- Yellow - yel-lov
3- Green - Gı-rin
4- White - Vayt
5- Black - Bi-lek
6- Brown - Bı-rovn
7- Blue - Bu-lû
8- Grey - Gı-rey
9- Pink - Pink
10- Purple - Pör- pıl
11- Cream - Krem
12- Dark Blue - Dark Bu-lu
13- Orange- O-rınc
14- Turquois - Tur-ko-iz
Renklerle İlgili Diğer Kelimeler ve Anlamları
1- Kızarmak: Blush / Turn Red
2- Kıpkırmızı - Fiery ya da Ruddy
3- Sapsarı - Bright Yellow
4- Sararmak - Turn Pale
5- Simsiyah - Jet Black ya da Ebon
6- Morarmak - Becoma Purple / Bruised
7- Mosmor - Deep Purple
8- Rengarenk - Multicolored
Örnek Cümleler:
1- Your face is pale. Are you sick?
Yüzün sapsarı olmuş. Hasta mısın yoksa?
2- The bottom of her eyes was black from insomnia.
Uykusuzluktan gözlerinin altı morarmış.
3- He was so embarrassed that his face turned red.
O kadar çok utandı ki yüzü kıpkırmızı oldu.