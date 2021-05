İngilizce renkler - İngilizce renklerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

İngilizcede renk ile ilgili diğer kelimeler ve Türkçe karşılıkları şunlardır: Primaty Colors (Ana Renkler), Accent Colors (Ara Renkler) ve Colorless (Renksiz)

İngilizce Renklerin İsimleri ve Yazılışları

1- Red - Kırmızı

Can I use your red pencil?

Kırmızı kalemini kullanabilir miyim?

2- Yellow - Sarı

Do you think a yellow sweater or a more beautiful red?

Sence sarı kazak mı daha güzel kırmızı mı?

3- Green - Yeşil

I like her green eyes the most.

Ben onun en çok yeşil gözlerini beğeniyorum.

4- Brown - Kahverengi

This time I'll buy a light brown table for my room.

Odam için bu sefer açık kahverengi masa alacağım.

5- White - Beyaz

Nihan has pearly white teeth.

Nihan'ın inci gibi beyaz dişleri var.

6- Black - Siyah

Black smoke began to rise towards the sky.

Siyah dumanlar gökyüzüne doğru yükselmeye başladı.

7- Purple - Mor

I'm going to wear my purple dress for tonight's wedding.

Bu geceki düğünde mor elbisemi giyeceğim.

8- Pink - Pembe

My favorite cartoon when I was little was the Pink Panther.

Küçükken en sevdiğim çizgi film Pembe Panter'di.

9- Grey - Gri

Turns gray when black and white mix.

Siyah ile beyaz karışınca gri olur.

10- Blue - Mavi

There are dozens of poems written for her blue eyes.

Onun mavi gözleri için yazılmış onlarca şiir var.

11- Orange - Turuncu

My favorite colors are orange and yellow.

En sevdiğim renkler turuncu ve sarı.

12- Navy Blue / Dark Blue - Lacivert

I gave my dad a dark blue pants.

Babama lacivert bir pantolon hediye ettim.

13- Cream Color / Krem Rengi

Cream colored clothes look great on her.

Krem renkli kıyafetler ona çok yakışıyor.

14- Turquoiz - Turkuaz

Turquoise has become very fashionable in recent years.

Son yıllarda turkuaz çok moda oldu.

İngilizce Renklerin Okunuşu

1- Red - Red

2- Yellow - yel-lov

3- Green - Gı-rin

4- White - Vayt

5- Black - Bi-lek

6- Brown - Bı-rovn

7- Blue - Bu-lû

8- Grey - Gı-rey

9- Pink - Pink

10- Purple - Pör- pıl

11- Cream - Krem

12- Dark Blue - Dark Bu-lu

13- Orange- O-rınc

14- Turquois - Tur-ko-iz

Renklerle İlgili Diğer Kelimeler ve Anlamları

1- Kızarmak: Blush / Turn Red

2- Kıpkırmızı - Fiery ya da Ruddy

3- Sapsarı - Bright Yellow

4- Sararmak - Turn Pale

5- Simsiyah - Jet Black ya da Ebon

6- Morarmak - Becoma Purple / Bruised

7- Mosmor - Deep Purple

8- Rengarenk - Multicolored

Örnek Cümleler:

1- Your face is pale. Are you sick?

Yüzün sapsarı olmuş. Hasta mısın yoksa?

2- The bottom of her eyes was black from insomnia.

Uykusuzluktan gözlerinin altı morarmış.

3- He was so embarrassed that his face turned red.

O kadar çok utandı ki yüzü kıpkırmızı oldu.