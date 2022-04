İngilizce Relative Pronouns Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Relative pronoun kelimelerine örnek olarak, “who, when, which, whose'' gibi seçenekler belirtilebilir. Bu kelimelerin cümle içinde farklı kullanım yerleri bulunur. Cümledeki anlamına göre kelime de anlam kazanır.

Relative Pronouns Nasıl Kullanılır?

''Jack is the accountant of this company.'' dendiği zaman Türkçe olarak ''Jack bu şirketin muhasebecisidir.'' anlamı çıkar. ''Jack is my best friend.'' cümlesinde ise Türkçe olarak; ''Jack benim en iyi arkadaşım.'' denmek istenir. Bir cümle içerisinde Jack adlı şahsın hem şirketin muhasebecisi hem de en yakın arkadaş olduğunu belirtmek için ''who'' kelimesi doğru yerinde olacak şekilde kullanılır. ''Jack who is the accountant of this company is my best friend.'' cümlesi ile de Türkçe olarak; ''Bu şirketin muhasebecisi olan Jack, benim en iyi arkadaşımdır.'' denmek istenir.

Haberin Devamı

Relative Pronouns Cümlenin Neresinde Kullanılır?

İki cümleyi birbirine bağlayan relative pronouns kelimelerinde, ilk belirtilecek olan şahsın ya da durumun hangisi olduğuna karar verilmelidir. Yukarıdaki cümlede ''En iyi arkadaşım olan Jack, bu şirketin muhasebecisidir.'' denmek istenseydi, cümlede önce en yakın arkadaş kısmı başa gelirdi. Dizilim olarak da; '' Jack who is my best friend the accountant of this company'' şeklini alırdı. Burada bağlaç olarak kullanılacak who ya da diğer kelimeler, ilk belirtilecek özellikten hemen sonra eklenir.

Whose Bağlacı Nasıl Kullanılır?

''Kimin?'' anlamına gelen whose bağlacı da relative pronouns olarak cümle içerisinde kullanılabilir. ''I want to marry a women whose friends are reputable.'' cümlesi ile Türkçe olarak; ''Arkadaşları saygın olan bir kadın ile evlenmek istiyorum.'' anlamı çıkacaktır. Whose bağlacında, baskın olan kısımdan önce kullanım sağlanır. Evlenmek istediği kadının arkadaşlarının saygın olmasına öncelik verdiğini belirtmek için bu kısım İngilizce cümle içerisinde sondadır ve hemen öncesinde de whose bağlacı gelmektedir.

Which Bağlacı Nasıl Kullanılır?

Who ve whose bağlaçlarından farklı olarak which bağlacı, kişiler için değil, durumlar ve nesneler için kullanılır. ''She has a dog which is very smart.'' kelimesindeki kullanımı ile Türkçe olarak; ''Onun çok akıllı bir köpeği var.'' anlamı çıkmaktadır. Yine belirtilmesi istenen özellikten hemen önce which bağlacının kullanıldığını görmek mümkündür.

Haberin Devamı

Where Bağlacı Nasıl Kullanılır?

Türkçe karşılığı, “Nerede?” olarak bilinen ve kullanılan “where” kelimesi, belirtilen bir yerin söylendiği iki cümle içerisinde, “which” bağlacı yerine tercih edilebilir. ''I take you to a restaurant where the pasta is very tasty.'' cümlesi ile Türkçe olarak; ''Seni makarnası çok lezzetli bir restorana götürüyorum.'' anlamı çıkacaktır. Bu cümlede yine özellikle belirtilmesi istenen kısım cümlenin sonundadır ve hemen öncesinde relative pronouns kullanımı sağlanmıştır.

When Bağlacı Nasıl Kullanılır?

''Ne zaman?'' anlamına gelen when bağlacının da aynı mantıkla kullanıldığı bilinir. ''My brother was born on a day when I was very sick.'' cümlesinde Türkçe olarak; ''Erkek kardeşim, benim çok hasta olduğum bir zamanda doğdu.'' anlamı çıkar.

Haberin Devamı

Why Bağlacı Nasıl Kullanılır?

''Neden?'' anlamına gelen why bağlacında da aynı kullanım sırası uygulanır. ''Do you hear the reason why he told like that?'' cümlesi ile Türkçe olarak; ''Onun neden böyle söylediğini duydun mu?'' anlamı çıkarılmaktadır.