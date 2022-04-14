İngilizce Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Nedir? Listesi Örnekleri İle Konu Anlatımı

İyelik sıfatları ile zamirler birbiriyle karıştırılmamalıdır. İyelik zamirleri varlık isimlerinin yerini tutar. Örneğin: ''Her bag'' (Onun çantası) tamlamasında her, sıfattır. Hers ise ''Onunki'' anlamına gelir ve çanta kelimesinin yerine kullanıldığı için sıfat değil zamirdir.
İngilizce Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Nedir?
I - My - My hands - Ellerim
You - Your - Your selection - Senin Seçim
It - Its - Its paw - Onun patisi
She - Her - Her hairs - Onun saçları
He - Him - Him deskmate - Onun sıra arkadaşı
They - Their - Their Garden - Onların bahçesi
We - Our - Our song - Bizim şarkımızı
Not İngilizcede sen ve siz zamirleri aynı yazıldığı için (you), seninki ve sizinki kelimeleri de aynı şekilde yazılır. (Yours)
Yours home - Sizin eviniz
İngilizce Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Örnek Cümleler
A- MY
Örnek Cümleler:
1- It's not nice for you to enter my room without me knowing.
Odama benden habersiz girmeniz hiç hoş değil.
2- Let me introduce you to my childhood friends.
Seni çocukluk arkadaşlarımla tanıştırayım.
3- I am showing you my drawings for the first time.
Çizimlerimi ilk defa sana gösteriyorum.
4- I love my mom the most in this world.
Bu dünyada en çok annemi seviyorum.
5- Do you like my new novel?
Yeni romanımı beğendin mi?
B- YOUR
1- Is your bike standing over there?
Şurada duran senin bisikletin mi?
2- Your hair looks very beautiful and lively.
Saçların çok güzel ve canlı görünüyor.
3- Won't you introduce me to your friends?
Beni arkadaşlarınla tanıştırmayacak mısın?
4- What is the color of your car?
Arabanın rengi ne?
5- I really like the articles you wrote on your blog.
Bloğuna yazdığın yazıları çok beğeniyorum.
6- I like the color of your shirt.
Gömleğinin rengi hoşuma gitti.
C- HER
1- It's my first time getting in her car.
Onun arabasına ilk kez biniyorum.
2- I won't share her secrets with you.
Onun sırlarını seninle paylaşmayacağım.
3- I don't support her ideas.
Onun fikirlerini desteklemiyorum.
D- HİM
1- I really like his poems and stories.
Onun şiirlerini ve öykülerini çok beğeniyorum.
2- His cat is so cute and cute.
Onun kedisi çok tatlı ve sevimli.
E- ITS
1- Its cottage is so small.
Onun kulübesi çok küçük.
2- Its look is so cute.
Onun görünüşü çok tatlı.
F- OUR
1- There are two swings and a hammock in our garden.
Bahçemizde iki salıncak ve bir hamak var.
2- Welcome to our home.
Evimize hoş geldiniz.
3- Please answer our questions one by one.
Lütfen sorularımıza teker teker cevap verin.
G - THEİR
1- We've been to their place once before.
Evlerine daha önce bir kere gitmiştik.
2- Their conversations bother me a lot.
Onların konuşmaları beni çok rahatsız ediyor.