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İngilizce Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Nedir? Listesi Örnekleri İle Konu Anlatımı

İngilizce Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Nedir Listesi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Cümle içindeki belirtili ve belirtisiz nesnelerin kime ait olduğunu bildiren sıfatlara iyelik sıfatı denir. Örnekler: 1- My cousin - (Benim kuzenim) 2- Your turn (Senin sıran) 3- Our field - (Bizim tarlamız). Bunun dışında diğer iyelik sıfatları, Her, his, its ve their'dir. İngilizce possessive adjectives (iyelik sıfatlarını) örnek cümlelerle birlikte listeledik.

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 İyelik sıfatları ile zamirler birbiriyle karıştırılmamalıdır. İyelik zamirleri varlık isimlerinin yerini tutar. Örneğin: ''Her bag'' (Onun çantası) tamlamasında her, sıfattır. Hers ise ''Onunki'' anlamına gelir ve çanta kelimesinin yerine kullanıldığı için sıfat değil zamirdir. 

 İngilizce Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Nedir? 

 I - My - My hands - Ellerim 

 You - Your - Your selection - Senin Seçim 

 It - Its - Its paw - Onun patisi 

 She - Her - Her hairs - Onun saçları 

 He - Him - Him deskmate - Onun sıra arkadaşı 

 They - Their - Their Garden - Onların bahçesi 

 We - Our - Our song - Bizim şarkımızı 

 Not İngilizcede sen ve siz zamirleri aynı yazıldığı için (you), seninki ve sizinki kelimeleri de aynı şekilde yazılır. (Yours) 

 Yours home - Sizin eviniz

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 İngilizce Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Örnek Cümleler

 

 A- MY

 

 Örnek Cümleler:

 

 1- It's not nice for you to enter my room without me knowing.

 Odama benden habersiz girmeniz hiç hoş değil.

 

 2- Let me introduce you to my childhood friends.

 Seni çocukluk arkadaşlarımla tanıştırayım.

 

 3- I am showing you my drawings for the first time.

 Çizimlerimi ilk defa sana gösteriyorum.

 

 4- I love my mom the most in this world.

 Bu dünyada en çok annemi seviyorum.

 

 5- Do you like my new novel?

 Yeni romanımı beğendin mi?

 

 B- YOUR

 

 1- Is your bike standing over there?

 Şurada duran senin bisikletin mi?

 

 2- Your hair looks very beautiful and lively.

 Saçların çok güzel ve canlı görünüyor.

 

 3- Won't you introduce me to your friends?

 Beni arkadaşlarınla tanıştırmayacak mısın?

 

 4- What is the color of your car?

 Arabanın rengi ne?

 

 5- I really like the articles you wrote on your blog.

 Bloğuna yazdığın yazıları çok beğeniyorum.

 

 6- I like the color of your shirt.

 Gömleğinin rengi hoşuma gitti.

 

 C- HER

 

 1- It's my first time getting in her car.

 Onun arabasına ilk kez biniyorum.

 

 2- I won't share her secrets with you.

 Onun sırlarını seninle paylaşmayacağım.

 

 3- I don't support her ideas.

 Onun fikirlerini desteklemiyorum.

 

 D- HİM

 

 1- I really like his poems and stories.

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 Onun şiirlerini ve öykülerini çok beğeniyorum.

 

 2- His cat is so cute and cute.

 Onun kedisi çok tatlı ve sevimli.

 

 E- ITS

 

 1- Its cottage is so small.

 Onun kulübesi çok küçük.

 

 2- Its look is so cute.

 Onun görünüşü çok tatlı.

 

 F- OUR

 

 1- There are two swings and a hammock in our garden.

 Bahçemizde iki salıncak ve bir hamak var.

 

 2- Welcome to our home.

 Evimize hoş geldiniz.

 

 3- Please answer our questions one by one.

 Lütfen sorularımıza teker teker cevap verin.

 

 G - THEİR

 

 1- We've been to their place once before.

 Evlerine daha önce bir kere gitmiştik.

 

 2- Their conversations bother me a lot.

 Onların konuşmaları beni çok rahatsız ediyor.

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