İngilizce Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Nedir? Listesi Örnekleri İle Konu Anlatımı

İyelik sıfatları ile zamirler birbiriyle karıştırılmamalıdır. İyelik zamirleri varlık isimlerinin yerini tutar. Örneğin: ''Her bag'' (Onun çantası) tamlamasında her, sıfattır. Hers ise ''Onunki'' anlamına gelir ve çanta kelimesinin yerine kullanıldığı için sıfat değil zamirdir.

İngilizce Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Nedir?

I - My - My hands - Ellerim

You - Your - Your selection - Senin Seçim

It - Its - Its paw - Onun patisi

She - Her - Her hairs - Onun saçları

He - Him - Him deskmate - Onun sıra arkadaşı

They - Their - Their Garden - Onların bahçesi

We - Our - Our song - Bizim şarkımızı

Not İngilizcede sen ve siz zamirleri aynı yazıldığı için (you), seninki ve sizinki kelimeleri de aynı şekilde yazılır. (Yours)

Yours home - Sizin eviniz

İngilizce Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Örnek Cümleler

A- MY

Örnek Cümleler:

1- It's not nice for you to enter my room without me knowing.

Odama benden habersiz girmeniz hiç hoş değil.

2- Let me introduce you to my childhood friends.

Seni çocukluk arkadaşlarımla tanıştırayım.

3- I am showing you my drawings for the first time.

Çizimlerimi ilk defa sana gösteriyorum.

4- I love my mom the most in this world.

Bu dünyada en çok annemi seviyorum.

5- Do you like my new novel?

Yeni romanımı beğendin mi?

B- YOUR

1- Is your bike standing over there?

Şurada duran senin bisikletin mi?

2- Your hair looks very beautiful and lively.

Saçların çok güzel ve canlı görünüyor.

3- Won't you introduce me to your friends?

Beni arkadaşlarınla tanıştırmayacak mısın?

4- What is the color of your car?

Arabanın rengi ne?

5- I really like the articles you wrote on your blog.

Bloğuna yazdığın yazıları çok beğeniyorum.

6- I like the color of your shirt.

Gömleğinin rengi hoşuma gitti.

C- HER

1- It's my first time getting in her car.

Onun arabasına ilk kez biniyorum.

2- I won't share her secrets with you.

Onun sırlarını seninle paylaşmayacağım.

3- I don't support her ideas.

Onun fikirlerini desteklemiyorum.

D- HİM

1- I really like his poems and stories.

Haberin Devamı

Onun şiirlerini ve öykülerini çok beğeniyorum.

2- His cat is so cute and cute.

Onun kedisi çok tatlı ve sevimli.

E- ITS

1- Its cottage is so small.

Onun kulübesi çok küçük.

2- Its look is so cute.

Onun görünüşü çok tatlı.

F- OUR

1- There are two swings and a hammock in our garden.

Bahçemizde iki salıncak ve bir hamak var.

2- Welcome to our home.

Evimize hoş geldiniz.

3- Please answer our questions one by one.

Lütfen sorularımıza teker teker cevap verin.

G - THEİR

1- We've been to their place once before.

Evlerine daha önce bir kere gitmiştik.

2- Their conversations bother me a lot.

Onların konuşmaları beni çok rahatsız ediyor.