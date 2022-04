İngilizce Passive Voice (Edilgen Yapıdaki Cümleler) Nedir? Örnekleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Günlük yaşamda amaca uygun olarak edilgen çatılı cümleler çok fazla kullanılır. İngilizcede aynı zamanda passive Voice olarak da ifade edilmektedir. Yani bunun anlamı edilgen yapıdaki cümleler şeklinde anlatmak mümkün. Böylece cümlenin hedef aldığı bir yapı üzerinden Herhangi bir durum edilgen çatı eşliğinde anlatılır.

İngilizce Passive Voice (Edilgen Yapıdaki Cümleler) Nedir?

Eylemi yapanı değil, bunun yerine yapılan eylemi deneyimleyen durumu konu alan dilbilgisi kuralı edilgen çatı olarak bilinmektedir. Diğer bir ifade ile cümle eylemi yapan kişi tarafından değil, bunun yerine eyleme maruz kalan durum üzerinden ele alınır ve ifade edilir. Özellikle nesneler üzerinden ele alınması ile beraber durum daha kolay bir biçimde anlatılır. Verilecek olan bir örnek ile beraber edilgen çatı dilbilgisi üzerinden konuyu daha iyi anlamak mümkün;

The building was built in 1900 (Bu bina 1900 yılında inşa edilmiştir)

Yukarıda verilen cümlede olduğu gibi odak noktası bina yapan kişi değildir. Bu durumun aksine binanın kendisi konu alınması ile beraber hangi tarihte yapıldığına dair bilgi verilir. Böylece bina konu edilmesi ile beraber edilgen çatı üzerinden bir cümle kurulmuş olur. O yüzden bahsi geçen nesneler üzerinden, bu nesnelerin kim ya da nasıl yapıldığına dair herhangi bir durum anlatılmaz. Bazı durumlarda eylemi kimin yaptığına dair bilgi gerekmediği zamanlarda, bu şekilde edilgen çatı ile beraber cümle kurulumu gerçekleşir.

İngilizce Passive Voice (Edilgen Yapıdaki Cümleler) Örnekleri ile Konu Anlatımı

Özellikle gramer üzerinden dil bilgisi konusu olarak İngilizcede pasif Voice en önemli konular içerisinde yer alır. Aynı zamanda edilgen yapıdaki cümleler olarak öne çıkan bu yapı, günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılır. İngilizce öğrenirken mutlaka bilinmesi gereken en önemli dilbilgisi kuralları arasında gelmektedir. Bu açıdan verilecek olan farklı örnekler ile beraber, konuyu daha iyi anlama şansı elde edilebilir.

All the apple have been eaten in the room (Tüm elmalar odada yenmiş.)

Her car has been stolen (Onun arabası çalınmış.)

The project will be presented on monday (Proje Pazartesi günü sunulacak.)

Yukarıda belirtildiği gibi birçok farklı örnek üzerinden edilgen çatılı cümleler kurmak mümkün. Ancak aynı zamanda cümle içerisinde edilgen çatı ele alınırken, yapan kişi ya da durumu da belirtme şansı bulunuyor. Bu gerçekleşirken ise genelde, ‘by’ edatı kullanılır. Bu doğrultuda öne çıkan örnekler içerisinde şunlar yer alır;

The movie Matrıx was directed by Wachowski sisters (Matrix filmi wachowski kardeşler tarafından yönetildi.)

Bu şekilde yukarıdaki cümleye bakıldığı zaman bu defa hem filmi yer almakta hem de filmin kim tarafından yönetildiği öne çıkmaktadır. Böylece amaca uygun olarak edilgen bir çatı üzerinden her iki durumda da anlatmak mümkündür.

Passsive/Active Voice Arasındaki Fark Nedir?

İngilizce üzerinden passive ile beraber Active voice arasındaki fark önemli bir yer taşımaktadır. Bu durum aynı zamanda etken ve edilgen çatı arasındaki fark şekilde ifade edilebilir. Etken çatılı cümleler özneyi belirtir ve eylemi gerçekleştiren kişiyi ön planı alır. Ancak söz konusu edilgen çatılı fiiller ya da cümleler olduğu zaman, burada yapılan durum ön plana çıkmaktadır. Yani herhangi bir şekilde özne odak noktası olarak öne çıkmaz.