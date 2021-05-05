İngilizce oyunlar - İngilizce öğrenmek isteyenler için 5 güzel oyun

İngilizce dilini daha kolay bir şekilde kavrayabilmek ve bununla birlikte eğlenerek pekiştirmek için oyun oynayabilirsiniz.

İngilizce Oyun Oynamak

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte İngilizce öğrenmek artık kolay bir hale geldi. Yalnızca bilgisayar, tablet ya da telefonlarda oynayabileceğiniz oyunlar yerine, evde kendiniz bazı oyunlar türetebilirsiniz. Hatta ailecek oynayabilir ve çocuklarınıza da İngilizce aşılayabilirsiniz. Bu oyunlar İngilizce öğrenmeyi keyifli bir hale getirirken aynı zamanda etkili bir araç rolü üslenmektedir.

İngilizce Oyunların Faydaları

Oyun oynamak sadece çocuklar için değil yetişkinler için de oldukça keyiflidir. Araştırmalar eğlenceli bir süreçte öğrenilen bilgilerin hatırlanmasının daha kolay olduğunu söylemektedir. Oyun oynamak hem çocukların hem de yetişkinlerin becerilerini geliştirmektedir. Söz konusu İngilizce olduğunda, eğlenerek dil öğrenme olasılığı çok daha yüksektir.

Oyunlar sayesinde yazma, konuşma ve dinleme becerileri gelişir. Ayrıca bildiğiniz bir bilgiyi tekrar etmenin en ideal yollarındandır. Sınıf ortamının dışında, insanın kendisini daha rahat hissettiği bir ortamda öğrenme olasılığı artar. Hatta oyun oynarken bir kelimenin yanlış söylenmesi dahi eleştiri konusu olmaktan çıktığı için daha fazla eğlenme fırsatı da sunar.

Takım halinde oynanan oyunlar kişiyi konuşmaya teşvik eder. Böylece kendine olan güveni de artacaktır. Mümkün olduğunca takım halinde oyunlar oynamaya çalışmalısınız. Aklınıza gelen her yerde İngilizce oyunlar oynayabilirsiniz. İster evde ister iş yerinizde ister birkaç arkadaşınızla kafe ortamında olsun, İngilizce öğrenme fırsatlarının bir sınırı yoktur.

İngilizce Öğrenme Oyunları

l Resimle Anlat

Arkadaşlarınızı bir araya toplayın ve iki gruba ayrılın. Daha sonra bir grup diğer gruptan olan birine bir kelime ya da ileri İngilizcede cümle söylesin. Kişi herhangi bir kağıda ya da tahtaya bu kelimenin ya da cümlenin resmini çizmeye çalışacak. Grup çizilen resimden cümleyi ya da kelimeyi bilmelidir. Eğer bilirse puan kazanır.

l Bil, Topla ve Ödülü Kazan

Evde çocuklarınızın İngilizce öğrenmesi ve dillerini geliştirmesi için harika bir yöntemdir. Evin farklı bölgelerine Türkçe kelimeler yazılı kağıtlar yapıştırın. Örneğin; banyoda sabunun kenarına “sabun” yazın ve çocuklardan bu kağıtları toplamasını isteyin. Fakat toplarken altına mutlaka kelimenin İngilizcesini yazmalıdırlar. Böylece hem evdeki işleri yaparken eğlenecek hem de İngilizce kelimeleri pekiştireceklerdir. En çok kağıdı toplayan kazanır.

İngizizce Öğrenmek için Bilgisayar Oyunları

l ABC Countdown

ABC Countdown, İngilizce öğrenmeye başlamak için harika bir seçimdir. Süre dolmadan önce harflerin her birine sırasıyla tıklamak ve kelimeyi bulmak gerekmektedir. Oyun hem alfabenin hatırlanmasına yardımcı olurken hem de kelimeleri pekiştirmenizi sağlayacaktır.

l FluentU

İngilizce öğrenme yollarından en etkili ve farklı olanıdır. Oyun İngilizceyi öğretirken film fragmanlarından, müzik videolarından ve ilham verici konuşmalardan yararlanır. Özgün ve eğlenceli bir yöntem geliştirerek İngilizce öğrenimini oldukça zevkli bir hale getirmektedir.

l Word Whomp

Word Whomp ise yazı yazma ve imla becerilerini geliştirmek için mükemmeldir. Verilen 6 adet harften türetebildiğiniz kadar İngilizce kelime türetmeniz gerekmektedir. Fakat oyunda kelimelerin anlamları verilmediği için ilk başlayanlar için biraz zorlayıcı olabilir.

Masa Oyunları ile İngilizce Öğrenme

Kendi oluşturduğunuz ya da bilgisayar oyunlarının yanı sıra bazı masa oyunları satın alarak da İngilizcenizi pekiştirebilirsiniz. Bu oyunlar hem motive edici hem de konuşma, yazma ve okuma becerilerinizi geliştirecektir.

l Boggle,

l Bananagrams,

l Rewordable en etkili masa oyunları arasındadır.