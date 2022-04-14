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İngilizce Object Pronouns (Nesne Zamirleri) Nedir? Listesi Örnekleri İle Konu Anlatımı

İngilizce Object Pronouns (Nesne Zamirleri) Nedir Listesi Örnekleri İle Konu Anlatımı

Kullanım yapısına göre İngilizcede birçok farklı zamir çeşidi bulunmaktadır. Bunlar içerisinde kişi zamiri ile beraber nesne ve iyelik zamirleri yer alır. Aynı zamanda bu zamirler İngilizcede cümlede farklı yerlerde değerlendirilir. Peki İngilizce object pronouns (nesne zamirleri) nedir? Listesi örnekleri ile konu anlatımı üzerine merak edilen bilgileri derledik.

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 Herhangi bir kişi ya da nesneyi anlatmak için cümle içerisinde zamirler kullanılır. Bu doğrultuda kişi ya da nesne zamirleri benzerlik gösterse bile, yapısal açıdan belli başlı bazı farklılıklar ortaya çıkarır. Aynı zamanda Türkçe ile beraber İngilizce üzerinden zamirler birbirine benzerlik gösterirler. 

 İngilizce Object Pronouns (Nesne Zamirleri) Nedir? 

 Cümle içerisinde nesne görevinde yer alan zamirler nesne zamiri olarak ifade edilmektedir. Genel olarak İngilizce üzerinden bakıldığı zaman fiilden sonra gelen zamirler olduğunu ifade etmek mümkün. Özellikle kişi zamirleri üzerinden yine kişinin kendisini anlatan bir yapı şeklinde değerlendirilir. Bu doğrultuda ele alınacak olan yapı ise cümle içerisinde şu şekilde öne çıkar; 

 Subject pronoun + Verb + Objektif pronoun 

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 Bu şekilde yukarıda olduğu gibi öncelikle kişi zamiri cümle içerisinde yazılır. Daha sonra fiil eklenmesi ile beraber son olarak nesne zamiri eklenir. Tabii gerekli gramer üzerinden zaman kipi ile beraber tam bir cümle oluşturulur. Böylece cümle içerisinde nesne görevinde bulunan zamirler, yapısal açıdan herhangi bir durum ya da kişiyi göstermektedir. Bu konuda ele alınabilecek ve cümlede kullanılacak birçok farklı nesne zamiri olduğunu ifade etmek gerekir. 

 İngilizce Object Pronouns (Nesne Zamirleri) Listesi Örnekleri ile Konu Anlatımı 

 Genel olarak liste üzerinden ele alındığı vakit nesne zamirlerinin birçok farklı örneği yer almaktadır. 

 - Me = Bana, beni

 - You = Sana, seni

 - Him = Ona, onu (Erkek)

 - Her = Ona, onu (Dişi)

 - It = Ona, onu (Hayvan, bitki, cansız varlık)

 - Us = Bize, bizi

 - You = Size, sizi

 - Them = Onlara, onları

 Bu şekilde yukarıda olduğu gibi liste halinde vermek suretiyle nesne zamirleri cümle içerisinde amaca uygun olarak kullanılır. Özellikle fiilden sonra gelmesi ile beraber yine aynı şekilde genel olarak cümle sonunda yer alır. Böylece herhangi bir nesne üzerinden canlı ya da cansız varlıkları belirtir. Cümlede en sık kullanılan ve önemli kalıplar içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün.

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 İngilizce Object Pronouns (Nesne Zamirleri) Örnekleri

 

 Özellikle verilecek olan cümle örnekleri ile beraber object pronouns, yani dese zamirlerini daha iyi biçimde ifade etmek mümkün.

 

 Give that knife to me (O bıçağı bana ver)

 

 This pencil belongs to her (Bu kalem ona ait)

 

 He is taking her to lunch (Onu öğle yemeğine götürüyor)

 

 Do you want to join as? (Bize Katılmak ister misin?)

 

 Look at them (Onlara bak)

 

 Yukarıda örneklerde olduğu gibi birçok değişik cümle içerisinde nesne zamirlerini kullanmak mümkün. Özellikle dikkat edildiği gibi genelde nesne zamirleri cümlenin sonunda kullanılmaktadır. Elbette cümlenin yapısına bağlı olarak ortak ısınmada kullanılan seçenekler olduğunu ifade etmek gerekir. Bununla birlikte ortak şekilde ise mutlaka fiil sonunda ya da fiilin hemen arkasından kullanılması gerektiğini söylemek mümkündür.

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 İngilizce Object Pronouns (Nesne Zamirleri) Ne Zaman Kullanılır?

 

 Cümle içerisinde özellikle herhangi bir nesneyi belirtmek istendiği vakit mutlaka nesne zamirleri kullanılır. Bu zamirler hem canlı hem de cansız varlıklar için öne çıkar ve değerlendirilir. Ancak özellikle canlı varlıklar üzerinden ele alınan nesne zamirleri olduğunu ifade etmek gerekir. Bu doğrultuda insanlar ile beraber hayvanlar için ortak biçimde kullanılır.

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