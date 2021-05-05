İngilizce nickler - Oyunlarda kullanabileceğiniz en iyi İngilizce havalı ve cool kullanıcı adları

Nick, bazı oyunlarda ''Player Name'' olarak geçer. Oyuncu adı / Kullanıcı Adı anlamına gelen Player Name, Nick ile eş anlamlıdır.

Oyunlarda Kullanabileceğiniz En İyi ve En Cool İngilizce Nickler

RTS (Real Time Strategy) Oyunları için Nickler

Bilindiği üzere bilgisayar oyunları kendi içerisinde birçok tüe ayrılıyor. Bunların başında kısaltması RTS olan Real Time Strategy, yani gerçek zamanlı strateji oyunları yer alıyor. Strateji oyunları için en havalı nickler şu şekilde sıralanabilir:

1- Inventor / Creator - Mucit

2- Magician - Büyücü

3- Hero - Kahraman

4- Strong - Güçlü

5- Genius / Wizard - Dahi

6- Hidden Treasure - Gizli Hazine

7- Dark Knight - Kara Şovalye

8- Time Thief - Zaman Hırsızı

9- Knowing the secrets - Sırları bilen

10- Strongest Witch - En güçlü cadı

11- Discoverer / Explorer - Kaşif

12- Immortal Wizard - Ölümsüz Büyücü

13- Lofty - Yüce

14- Wise Man - Bilge Adam

15- Planner - Planlayıcı

16- Dark Shadow - Kara Gölge

17- Dark Secret - Karanlık Sır

18- Victorius - Muzaffer

19- Triumphal - Galip Gelen

20- Fearless - Korkusuz

21- Dragon - Ejderha

FRP Türü Oyunlar için Nick Önerileri

FRP daha çok savaş ve aksiyon içerikli oyunlara verilen isimdir. Bu tür oyunlar için seçilen nicklerde hem kişilik hem de fiziksel özellikler ön planda tutulabilir.

1- Iron Punch - Demir Yumruk

2- Most Strong - En Güçlü

3- Gunner - Nişancı

4- Sniper - Pusu Kuran

5- Firer / Striker - Ateşleyicisi

6- A killjoy - Oyunbozan

7- Invincible - Yenilmez

8- Cruel / Brutel - Acımasız

9- Real Warrior - Gerçek Savaşçı

10- Bomber - Bombacı

11- Rebel Champion - Asi Şampiyon

12- Leader - Lider

13 - Vanguard - Öncü Kuvvet

14- Dead Eye - İyi Nişancı

15 - Punisher - Cezalandırıcı

16- No Mercy - Af Yok

17- Professional - Uzman

18- No Return - Geri Dönüş Yok

19- Fighter Soul - Savaşçı Ruhlu

20- Dark Soul - Kara Ruh

21- Master - Efendi / Hükmeden

RPG Türü Oyunlar İçin Nick Önerileri

Açılımı Role Playing Game olan RPG türü oyunlar, karakter seçme ve rol yapma oyunlarıdır. Hem kadınların hem de erkeklerin büyük ilgi gösterdiği bu tür oyunlarda alınabilecek en cool nickeler şunlardır:

1- Star - Yıldız

2- Big Artiste - Büyük Artist

3- Big Actor - Büyük Aktör

4- Awesome Player - Harika Oyuncu

5- Science Wink - Sahne Işıltısı

6- Bright Star - Parlak Yıldız

7- Sweetes - En Tatlı

8- April Flower - Nisan Çiçeği

9- Sun Light - Gün Işığı

10- Red Rose - Kırmızı Gül

11- Beauty - Güzellik

12- Handsome Man - Yakışıklı Adam

13- Smart - Zeki

14- Catchy - İlgi Çekici

15- Cat Girl - Kedi Kız

16- Super Hero - Süper Kahraman

17- Amazing - Akıl Almaz

18- Miracle - Mucize

19- Nice - Hoş

20- Crazy Heart - Çılgın Kalp