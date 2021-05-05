İngilizce nickler - Oyunlarda kullanabileceğiniz en iyi İngilizce havalı ve cool kullanıcı adları
Bilgisayarda ve mobil cihazlardan oynanabilen birçok oyunda nick alma zorunluluğu vardır. Takma ad anlamına gelen Nick, oyuncunun genel kişilik özelliklerini yansıtır. Nickname adıyla da bilinen takma adlar, oyuncunun seçtiği karakterin fiziki özelliklerine bakılarak da seçilebilir. Oyunlarda kullanabileceğiniz en iyi ve en cool İngilizce nickler nelerdir? Sizin için anlamları ile birlikte derledik.
Nick, bazı oyunlarda ''Player Name'' olarak geçer. Oyuncu adı / Kullanıcı Adı anlamına gelen Player Name, Nick ile eş anlamlıdır.
Oyunlarda Kullanabileceğiniz En İyi ve En Cool İngilizce Nickler
RTS (Real Time Strategy) Oyunları için Nickler
Bilindiği üzere bilgisayar oyunları kendi içerisinde birçok tüe ayrılıyor. Bunların başında kısaltması RTS olan Real Time Strategy, yani gerçek zamanlı strateji oyunları yer alıyor. Strateji oyunları için en havalı nickler şu şekilde sıralanabilir:
1- Inventor / Creator - Mucit
2- Magician - Büyücü
3- Hero - Kahraman
4- Strong - Güçlü
5- Genius / Wizard - Dahi
6- Hidden Treasure - Gizli Hazine
7- Dark Knight - Kara Şovalye
8- Time Thief - Zaman Hırsızı
9- Knowing the secrets - Sırları bilen
10- Strongest Witch - En güçlü cadı
11- Discoverer / Explorer - Kaşif
12- Immortal Wizard - Ölümsüz Büyücü
13- Lofty - Yüce
14- Wise Man - Bilge Adam
15- Planner - Planlayıcı
16- Dark Shadow - Kara Gölge
17- Dark Secret - Karanlık Sır
18- Victorius - Muzaffer
19- Triumphal - Galip Gelen
20- Fearless - Korkusuz
21- Dragon - Ejderha
FRP Türü Oyunlar için Nick Önerileri
FRP daha çok savaş ve aksiyon içerikli oyunlara verilen isimdir. Bu tür oyunlar için seçilen nicklerde hem kişilik hem de fiziksel özellikler ön planda tutulabilir.
1- Iron Punch - Demir Yumruk
2- Most Strong - En Güçlü
3- Gunner - Nişancı
4- Sniper - Pusu Kuran
5- Firer / Striker - Ateşleyicisi
6- A killjoy - Oyunbozan
7- Invincible - Yenilmez
8- Cruel / Brutel - Acımasız
9- Real Warrior - Gerçek Savaşçı
10- Bomber - Bombacı
11- Rebel Champion - Asi Şampiyon
12- Leader - Lider
13 - Vanguard - Öncü Kuvvet
14- Dead Eye - İyi Nişancı
15 - Punisher - Cezalandırıcı
16- No Mercy - Af Yok
17- Professional - Uzman
18- No Return - Geri Dönüş Yok
19- Fighter Soul - Savaşçı Ruhlu
20- Dark Soul - Kara Ruh
21- Master - Efendi / Hükmeden
RPG Türü Oyunlar İçin Nick Önerileri
Açılımı Role Playing Game olan RPG türü oyunlar, karakter seçme ve rol yapma oyunlarıdır. Hem kadınların hem de erkeklerin büyük ilgi gösterdiği bu tür oyunlarda alınabilecek en cool nickeler şunlardır:
1- Star - Yıldız
2- Big Artiste - Büyük Artist
3- Big Actor - Büyük Aktör
4- Awesome Player - Harika Oyuncu
5- Science Wink - Sahne Işıltısı
6- Bright Star - Parlak Yıldız
7- Sweetes - En Tatlı
8- April Flower - Nisan Çiçeği
9- Sun Light - Gün Işığı
10- Red Rose - Kırmızı Gül
11- Beauty - Güzellik
12- Handsome Man - Yakışıklı Adam
13- Smart - Zeki
14- Catchy - İlgi Çekici
15- Cat Girl - Kedi Kız
16- Super Hero - Süper Kahraman
17- Amazing - Akıl Almaz
18- Miracle - Mucize
19- Nice - Hoş
20- Crazy Heart - Çılgın Kalp