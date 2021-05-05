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Haber Giriş: 05.05.2021 - 03:25 | Son Güncelleme:

İngilizce nickler - Oyunlarda kullanabileceğiniz en iyi İngilizce havalı ve cool kullanıcı adları

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İngilizce nickler - Oyunlarda kullanabileceğiniz en iyi İngilizce havalı ve cool kullanıcı adları

Bilgisayarda ve mobil cihazlardan oynanabilen birçok oyunda nick alma zorunluluğu vardır. Takma ad anlamına gelen Nick, oyuncunun genel kişilik özelliklerini yansıtır. Nickname adıyla da bilinen takma adlar, oyuncunun seçtiği karakterin fiziki özelliklerine bakılarak da seçilebilir. Oyunlarda kullanabileceğiniz en iyi ve en cool İngilizce nickler nelerdir? Sizin için anlamları ile birlikte derledik.

Nick, bazı oyunlarda ''Player Name'' olarak geçer. Oyuncu adı / Kullanıcı Adı anlamına gelen Player Name, Nick ile eş anlamlıdır.

 Oyunlarda Kullanabileceğiniz En İyi ve En Cool İngilizce Nickler

 RTS (Real Time Strategy) Oyunları için Nickler

 Bilindiği üzere bilgisayar oyunları kendi içerisinde birçok tüe ayrılıyor. Bunların başında kısaltması RTS olan Real Time Strategy, yani gerçek zamanlı strateji oyunları yer alıyor. Strateji oyunları için en havalı nickler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Inventor / Creator - Mucit

 2- Magician - Büyücü

 3- Hero - Kahraman

 4- Strong - Güçlü

 5- Genius / Wizard - Dahi

 6- Hidden Treasure - Gizli Hazine

 7- Dark Knight - Kara Şovalye

 8- Time Thief - Zaman Hırsızı

 9- Knowing the secrets - Sırları bilen

 10- Strongest Witch - En güçlü cadı

 11- Discoverer / Explorer - Kaşif

 12- Immortal Wizard - Ölümsüz Büyücü

 13- Lofty - Yüce

 14- Wise Man - Bilge Adam

 15- Planner - Planlayıcı

 16- Dark Shadow - Kara Gölge

 17- Dark Secret - Karanlık Sır

 18- Victorius - Muzaffer

 19- Triumphal - Galip Gelen

 20- Fearless - Korkusuz

 21- Dragon - Ejderha

 FRP Türü Oyunlar için Nick Önerileri

 FRP daha çok savaş ve aksiyon içerikli oyunlara verilen isimdir. Bu tür oyunlar için seçilen nicklerde hem kişilik hem de fiziksel özellikler ön planda tutulabilir.

 1- Iron Punch - Demir Yumruk

 2- Most Strong - En Güçlü

 3- Gunner - Nişancı

 4- Sniper - Pusu Kuran

 5- Firer / Striker - Ateşleyicisi

 6- A killjoy - Oyunbozan

 7- Invincible - Yenilmez

 8- Cruel / Brutel - Acımasız

 9- Real Warrior - Gerçek Savaşçı

 10- Bomber - Bombacı

 11- Rebel Champion - Asi Şampiyon

 12- Leader - Lider

 13 - Vanguard - Öncü Kuvvet

 14- Dead Eye - İyi Nişancı

 15 - Punisher - Cezalandırıcı

 16- No Mercy - Af Yok

 17- Professional - Uzman

 18- No Return - Geri Dönüş Yok

 19- Fighter Soul - Savaşçı Ruhlu

 20- Dark Soul - Kara Ruh

 21- Master - Efendi / Hükmeden

 RPG Türü Oyunlar İçin Nick Önerileri

 Açılımı Role Playing Game olan RPG türü oyunlar, karakter seçme ve rol yapma oyunlarıdır. Hem kadınların hem de erkeklerin büyük ilgi gösterdiği bu tür oyunlarda alınabilecek en cool nickeler şunlardır:

 1- Star - Yıldız

 2- Big Artiste - Büyük Artist

 3- Big Actor - Büyük Aktör

 4- Awesome Player - Harika Oyuncu

 5- Science Wink - Sahne Işıltısı

 6- Bright Star - Parlak Yıldız

 7- Sweetes - En Tatlı

 8- April Flower - Nisan Çiçeği

 9- Sun Light - Gün Işığı

 10- Red Rose - Kırmızı Gül

 11- Beauty - Güzellik

 12- Handsome Man - Yakışıklı Adam

 13- Smart - Zeki

 14- Catchy - İlgi Çekici

 15- Cat Girl - Kedi Kız

 16- Super Hero - Süper Kahraman

 17- Amazing - Akıl Almaz

 18- Miracle - Mucize

 19- Nice - Hoş

 20- Crazy Heart - Çılgın Kalp

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