İngilizce Mutfak Araçları Ve Gereçleri Listesi

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İngilizce öğrenmek zorlu bir süreçtir. Çünkü hem kelimeler yazıldığından daha farklı telaffuz edilirken hem de cümle yapısı Türkçeden daha farklıdır. Bu yüzden ilk olarak kelime bilgisi tamamlanarak ardından cümle kurmak ve dil bilgisi kuralları öğrenilmelidir. Kelime öğrenmek için temel kelimelerden oluşan listelerden yararlanılabilir.

İngilizce Mutfak Araçları Listesi

Her mutfakta kullanılan mutfak araçları hemen hemen aynıdır. İngilizce de mutfak araçlarının her birinin karşılığı bulunur. Gruplandırma yaparak öğrenmenin daha kolay olacağını düşündüğümüz için sizlere İngilizce mutfak araçları listesini aşağıda sıraladık;

-Ekmek kızartma makinesi; toester

-Su ısıtıcı; kettle

-Mikrodalga fırın; microwaven oven

-Buzdolabı; refrigerator yada fridge

-Bulaşık makinesi; dishwasher

-Ocak; cooker

-Fırın; oven

-Derin dondurucu; deep freze

-Dondurucu; freezer

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-Elektrikli cezve; electric coffe pot

-Fritöz; deep fryer yada chip pan

-Karıştırıcı; blender ya da mixer

-Çırpıcı; chopper

-Waffle makinesi; waffle maker

-Elektrikli ızgara; electric girll

-Elektrikli kızartma tavası; electric wok

-Türk kahvesi makinesi; Turkısh coffe maker

-Espresso makinesi; espresso maker

-Elektrikli çaydanlık; electric tea kettle

-Meyve sıkacağı; fruit juicer

-Kıyma makinesi; meat grinder

-Bıçak bileyici; knife sharpener

-Dondurma makinesi; ice cream maker

-Yoğurt makinesi; yogurt maker

-Mutfak terazisi; kitchen scale

-Aspiratör; paddle box

-Davlumbaz; cooker hod

İngilizce Mutfak Gereçleri Listesi

Mutfakta kullanılan onlarca farklı gereç vardır. Bu gereçlerin ismini İngilizce öğrenmek isteyen bir kişi mutlaka öğrenmelidir. Aksi halde cümle kurmakta ve karşı tarafı anlamakta zorlanabilir. Sizler için İngilizce mutfak gereçleri listesini aşağıda sıraladık;

-Kaşık; spoon

-Çay, tatlı kaşığı; tea spoon

-Çatal; fork

-Bıçak; knife

-Tahta kaşık; wooden spoon

-Kepçe; ladle

-Mutfak makası; kitchen sears

-Satır; cleaver

-Ölçü kaşığı; measuling spoon

-Süzgeç; strainer

-Spatula; spatula

-Çırpma teli; whisk

-Pasta dilimleyici; cake scier

-Bardak; glass

-Kupa bardak; mug

-Fincan; cup

-Kap; pot

-Demlik; teapot

-Tencere; saucepan

-Cezve; coffe pot

-Tava; pan

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-Yemek takımı; table ware

-Sürahi; jug ya da pitcher

-Tabak; plate

-Servis; serving

-Tribuşon; corkscrew

-Şişe açacağı; bottle opener

-Düdüklü tencere; pressure cooker

-Kevgir; colander

-Baharatlık; spice container

-Konserve açacağı; tin opener

-Oklava; rolling pin

-Ceviz, fındık kıracağı; nut crecker

-Doğrama tahtası; cudding board

-Ekmek sepeti; bread box

-Tepsi; tray

-Pişirme tepsisi; baking tray

-Kase; tureen yada bowl

-Rende; grater

-Karıştırma kasesi; mixing bowl

-Pişirme kabı; cook ware

-Kızartma tavası; frying pan

-Et döveceği; meat maller