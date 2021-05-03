İngilizce mor ne demek? Mor kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce öğrenirken mutlaka her detayı bilmek gerekir. Aksi taktirde cümle kurmak zor olacaktır. Günlük hayatta sık sık kullanılan renk sözcükleri de buna dahildir. Mor kelimesi de bir rengi ifade etmektedir.

İngilizce Mor Ne Demek?

Mor kelimesi İngilizcede üç farklı sözcük ile karşılık bulur. İngilizcede mor ilk olarak purple ile bilinir. Ancak violet ve puce sözcükleri de mor anlamına gelmektedir. Mor rengin farklı tonlarını anlatmak isterseniz başına koyu ya da açık anlamına gelen sözcükler ekleyebilirsiniz. Morun bir tonu olan lila renginin İngilizce karşılığı ise lily sözcüğüdür.

Mor Kelimesinin İngilizce Yazılışı

İngilizce mor yazmak için üç farklı sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerin yazımı şunlardır.

-Purple

-Violet

-Puce

Dilimizde iki sesli harf yan yana kullanılmasa da İngilizce sözcüklerde iki sesli harf yan yana gelebilir.

​Mor Kelimesinin İngilizce Okunuşu

İngilizce, yazıldığı gibi okunmayan bir dildir. Bu yüzden yazı dili ile konuşma dili farklıdır. Mor kelimesi de yazıldığı gibi okunmaz. Mor sözcüğünün karşılığı olan İngilizce kelimelerin okunuşları şu şekildedir;

Purple= pörpıl

Violet= vaylıd

Puce= piyus

Mor Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizcede de dilimizde olduğu gibi aksanlar vardır. Bu yüzden kelimelerin söylenişleri aslıda aksanlara göre değişebilir. Ancak herkes tarafından kabul edilen ortak söyleniş biçimleri şöyledir; Purple kelimesi pörpıl, violet kelimesi vaylıd, puce kelimesi ise piyus şeklinde söylenir.