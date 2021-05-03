İngilizce makale ne demek? Makale kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce karşılığı olarak Türkçedeki birçok farklı kelimenin mutlaka bir anlamı yer alır. Bu bağlamda özellikle makale kelimesinin karşılığı oldukça fazla kullanılmaktadır. Yeni İngilizce öğrenenlerin mutlaka karşısına çıkan bu kelimenin anlamı ve yazılışı ile beraber okunuşunu öğrenebilirsiniz.

İngilizce Makale Ne Demek?

İngilizce üzerinden bakıldığı zaman makale kelimesinin bir tek karşılığı ön plana çıkıyor. Ortak olarak İngilizcede yaygın kullanılan bu kelime, ‘Article’ sözcüğüdür. Akla gelebilecek bütün farklı makale çeşitleri için ortak biçimde bu kelimeyi ele almak ve değerlendirmek mümkün. Böylece internet üzerinden ya da farklı yerlerde okumak istediğiniz makaleler için, İngilizce karşılığı olarak bu kelimeyi değerlendirebilirsiniz.

Makale Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Makale kelimesinin yazılışı açısından İngilizce karşılığı, ‘Article’ sözcüğüdür. Bütün değişik makaleler için cümle kurarken veya tek başına ifade edilmek istendiği vakit, bu kelimeyi ele alabilir ve İngilizce üzerinden kullanabilirsiniz.

Makale Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Makale kelimesinin İngilizce okunuşu, ‘artikl’ biçiminde ele alınmakta ve ifade edilmektedir. Bu ifadeye birkaç kez çalışmak suretiyle pratik hale getirebilirsiniz. Böylece tek başına birer cümle içerisinde İngilizce değerlendirirken bu şekilde ele almanız mümkün.

Makale Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizce üzerinden birçok farklı kelimede olduğu gibi aynı şekilde makale kelimesinin de yazılışı ve söylenişi merak ediliyor. Bu bağlamda makale kelimesinin İngilizce söylenişi açısından, ‘Artikl’ ifadesi öne çıkmaktadır. Bu şekilde en doğru biçimde İngilizce üzerinden ifade edebilir ve telaffuz ile beraber günlük yaşamda kullanabilirsiniz.