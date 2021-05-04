İngilizce kıyafetler & elbiseler - İngilizce kıyafetlerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı
İngilizcede kadınların giydiği elbiseler için ''clothes'', ''dress'' ve ''garment'' kelimeleri kullanılır. ''Outfit'' ve ''Clothing'' kelimelerinin sözlük anlamı ise kıyafettir. Kıyafet ve elbiseler kendi içerisinde Summer Dress (Yazlık Elbiseler), Sports Outfit (Spor Kıyafetler), Winter Clothes (Kışlık Kıyafetler) başta olmak üzere birçok çeşide ayrılır. İngilizce kıyafetlerin isimlerini ve anlamlarını örnek cümleler ile birlikte açıkladık.
Kıyafetler ile birlikte takılan kravat, fular ve şapka gibi aksesuarların İngilizce karşılıkları ise şunlardır. Accessory, Trimming ve Property.
Yazlık Kıyafetlerin İsimleri ve Yazılışı
1- Short - Şort
2- Tshirt / Jersey - Tişört
2- Swimsuit ya da Trunks - Mayo
4- Two piece - Bikini
5- Dress clothes - Gece Elbisesi
6- Athlete ya da Undershirt - Atlet
7- Mini Skirt - Mini Etek
Örnek Cümleler:
1- The T-shirt I bought last week was torn today.
Geçen hafta altığım tişört bugün yırtıldı.
2- You can get sick if you don't wear an undershirt.
Atlet giymezsen hasta olabilirsin.
3- When the shorts she liked were expensive, she could not buy them.
Beğendiği şort pahalı çıkınca alamadı.
Yazlık Kıyafetlerin Okunuşu ve Telaffuzu
1- Short - Şort
2- Swimsuit - Si-vim-su-it
3- Two Piece - Tu Piis
4- Tshirt - Ti-şört
5- Jersey - Cör-siy
6- Dress Clothes - Dı-res Kı-lots
7- Under shirt - An-dır şört
8- Mini Skirt - Mini Sikört
Kışlık Kıyafetlerin İsimleri ve Yazılışı
1- Pully - Kazak
2- Turtleneck sweater - Boğazlı Kazak
3- Trousers - Pantolon
4- Skivvy ya da Undergerment - İçlik
5- Sweathist - Sweathirt
6- Vest / Cloak - Yelek
7- Cardigan - Hırka
8- Coat ya da Jacket - Ceket
9- Raincoat - Yağmurluk
10- Reefer Jacket - Kaban
11- Topcoat - Palto
12- Skin ya da Shade - Gömlek
13- Sweats - Eşofman
14- Blouse - Bluz
Örnek Cümleler:
1- My mother threw away my favorite shirt without asking me.
Annem bana sormadan en sevdiğim gömleği çöpe atmış.
2- My sister bought my dad an expensive pair of trousers for his birthday.
Ablam babama doğum günü için pahalı bir pantolon aldı.
Kışlık Kıyafetlerin Okunuşu ve Telaffuzu
1- Pully - Puli
2- Turtleneck sweater - Tört-lenk Si-vi-tır
3- Trousers - Tı-ra-ırz
4- Skivvy - Sı-kı-vi
5- Sweathist - Si-vi-ti-şört
6- Vest - Vest
7- Cardigan - Car-dı-gın
8- Coat - kot
9- Raincoat - Re-in-kot
10- Reefer Jacket - Rifır Ce-ket
11- Topcoat - Top-kot
12- Shade - Şed
13- Sweats - Sivits
Ayakkabı ve Aksesuarların İsimleri
1- Sports Trainer - Spor Ayakkabı
2- Slipper ya da Mule - Terlik
3- Boat - Bot
4- Design ya da Drawing - Çizme
5- Sandals - Sandalet
6- Sock - Çorap
7- High Heel Shoes - Topuklu Ayakkabı
8- Sun Glass - Güneş Gözlüğü
9- Muffler - Fular
10- Tie- Kravat
Örnek Cümleler
1- Ayşe's boots are very durable.
Ayşe'nin botları çok dayanıklı.
2- I lost my sunglasses.
Güneş gözlüklerimi kaybettim.
Ayakkabı ve Aksesuarların Telaffuzu
1- Sports Trainer - Sı-ports Tı-rey-nır
2- Mule - Mul
3- Boat - Bot
4- Drawing - Dırayving
5- Sandals - Sandals
6- Sock - Sook
7- High Heel Shoes - Hayk Hiil Şuus
8- Sun Glasses - San Gı-la-sıs
9- Muffler - Müf-ler
10- Tie- Ti