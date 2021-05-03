İngilizce kar ne demek? Kar kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizcede mevsimler mutlaka bilinmelidir. İngilizce iyi bilen ya da az bilen fark etmeden herkesin mutlaka bilmesi gerektiği kelimeler içerisinde gelir. Bağlamda genel olarak yazılışı ve okunuşu üzerinden benzerlik gösteren, ender İngilizce kelimeler içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.

İngilizce Kar Ne Demek?

İngilizce üzerinden ele alındığı vakit kar kelimesi için bir sözcük ön plana çıkıyor. Yaygın olarak bu sözcük çok fazla kullanılır ve amaca göre değerlendirilir. Bu bağlamda İngilizce kar kelimesi, ‘Snow’ sözcüğü üzerinde değerlendirilmektedir.

Kar Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Mevsimsel açıdan en sevilen dönemlerden beri kar yağışlıdır. Her yeri bembeyaz kaplaması ile beraber aynı zamanda çok fazla kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı amaca uygun olarak İngilizce karşılığı da ön plana çıkmaktadır. Kar kelimesinin İngilizce yazılışı ise ‘Snow’ şeklinde öne çıkıyor.

Kar Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Elbette kar kelimesinin İngilizce yazılışı kadar okunuşu da bir o kadar önemlidir. Aslına bakılırsa İngilizcede çok da zor olmayan ve kolayca söylenebilen kelime okunuşları içerisinde yer alır. Bu konuda kullanılabilecek olan Kar kelimesinin okunuşu, ‘snov’ biçimde ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.

Kar Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizce olarak kar kelimesinin söylenişi, ‘snov’ şeklinde ele alınır ve değerlendirilir. Bu bağlamda hem okunuşu hem de yazılışı arasında birbirine benzerlik gösteren İngilizce kelimeler arasında yer aldığını söylemek mümkün. O yüzden kolaylıkla alışabilir ve kelimeyi amaca bağlı olarak değişik yerlerde değerlendirebilirsiniz.