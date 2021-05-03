İngilizce kabak ne demek? Kabak kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Kabak kelimesinin İngilizce karşılığı çok bilinmeyen sözcükler içerisinde yer alır. Daha doğrusu İngilizce öğrenen kişilerin sonraları öğrendiği kelimelerden biridir. Bu bağlamda ilginç yazılış ve okunuşu sahip olduğunu dile getirmek mümkün.

İngilizce Kabak Ne Demek?

İngilizce kabak kelimesinin karşılığı olarak, ‘Pumpkin’ sözcüğü bizi karşılıyor. Bu kelimeyi amaca uygun şekilde farklı yerlerde kabak kelimesine karşılık değerlendirebilirsiniz. Özellikle hem yemeği hem de tatlısı yapılan, aynı zamanda yabancı ülkelerde Cadılar Bayramı için kullanılan kabak için İngilizce bu anlam yer almaktadır.

Kabak Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Kaba kelimesinin İngilizce yazılışı en çok merak edilen İngilizce sözcükler içerisinde yer alır. Bu açıdan ele alındığı vakit kabak kelimesinin İngilizce karşılığı, ‘Pumpkin’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu ifade ile beraber birçok farklı yerde kapat kelimesine karşılık olarak İngilizce üzerinden değerlendirebilirsiniz.

Kabak Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Merak edilen konulardan biri olarak kabak kelimesinin İngilizce okunuşu öne çıkıyor. Aslına bakılırsa kelime içerisindeki sadece bir harfi değiştirmek suretiyle rahatlıkla okumak mümkündür. Bu kelimenin İngilizce okunuşu ise, ‘pambkin’ biçimindedir. Birkaç defa alıştırma yapmak suretiyle kolaylıkla telaffuz etmek mümkün.

Kabak Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizcede birçok farklı kelime yazılışı ile beraber söylenişi üzerinden değişkenlik gösterir. Aynı şekilde kabak kelimesinin İngilizce karşılığı da farklılık yaratsa bile, aslına bakılırsa önemli oranda benzemektedir. Bu açıdan kabak kelimesinin İngilizce söylenişi, ‘pambkin’ biçiminde ele alınabilir ve bu şekilde ifade edilebilir.