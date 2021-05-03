İngilizce İsviçre ne demek? İsviçre kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Bir Avrupa ülkesi olarak öne çıkan İsviçre, aynı zamanda pek çok değişik ülke üzerinden farklı yazılışları ile ele alınır. Özellikle İngilizce yazılışı birçok amaç doğrultusunda ön plana çıkmakta ve kullanılmaktadır.

İngilizce İsviçre Ne Demek?

İngilizce üzerinden ele alındığı zaman İsviçre, ‘Switzerland’ olarak yazılmaktadır. Aslına bakılırsa uluslararası çapta da yazışmalarda veya başka amaçlar altında İngilizce bu kelime üzerinden ele alınır ve değerlendirilir.

İsviçre Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Özellikle yurtdışına eğitim amaçlı çıkmak isteyen ya da turistik bir seyahat gerçekleştirmek isteyen pek çok kişi, İsviçre kelimesinin İngilizce yazılışını öğrenmeye çalışıyor. Bu açıdan İsviçre kelimesinin İngilizce yazılışı, ‘Switzerland’ sözcüğü üzerinden ele alınır ve bu şekilde kullanılır.

İsviçre Kelimesinin İngilizce Okunuşu

İsviçre kelimesinin İngilizce okunuşu en çok merak edilen telaffuzlar içerisinde geliyor. Çünkü bu kelimenin ingilizce üzerinden okunuşu biraz zorlayıcı olabiliyor. Kelimeyi Türkçe üzerinden, ‘svitzırlınt’ biçiminde ifade edebilirsiniz. Bu şekilde amaca bağlı olarak birçok farklı yerde, cümle içerisinde veya tek başına kullanmanız mümkün.

İsviçre Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizcede en zorlu kelimeler açısından İsviçre ön plana çıkıyor. İngilizce öğrenirken özellikle ülkeler açısından zorlayıcı bir söylenişi olduğunu dile getirmek mümkün. Ancak zaman içerisinde öğrenerek alışkanlık haline getirebilir ve bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Bu bağlamda İsveç'e kelimesinin İngilizce söylenişi, ‘svitzırlınd’ şeklindedir. Bu şekilde ele alabilir ve kullanabilirsiniz. Birkaç pratik yapmak suretiyle kısa bir süre içerisinde kolayla telaffuz etmek ve günlük yaşamda kullanmak mümkün.