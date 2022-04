İngilizce How Much & How Many Kullanımı Örnekleri Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

İngilizcede how much ve how many kalıpları çok sık kullanılmaktadır. Bu nedenle İngilizcenin daha akıcı konuşulabilmesi ve daha iyi öğrenilebilmesi için bu kalıpların nerede ve nasıl kullanıldığına dikkat etmek gerekmektedir.

İngilizce How Much & How Many Kullanımı Örnekleri

İngilizcede bir şeyin miktarını öğrenmek için sorulan soru kalıpları how much ve how many kalıpları olmaktadır. Hem resmi yazışmalarda hem de günlük dilde sıklıkla kullanılan how much ve how many terimlerini öğrenmek çok önemlidir. Özellikle how much ve how many terimleri İngilizce dil bilgisinde önemli konular arasında yer almaktadır. Bu nedenle bu kalıplar hayta yapmadan kullanmak gerekmektedir.

How much ve how many konularını iyi anlayabilmek için İngilizcede sayılabilir ve sayılamayan isimler konusunun iyi bilinmesi gerekir. Sayılabilir isimler countable, sayılamayan isimler ise ucountable olarak bilinmektedir. İngilizce dilinde miktar belirtmenin farklı mantıkları bulunur. Bu nedenle how much ve how many kalıpları aynı anlamlara gelse de farklı yerlerde kullanılmaktadır.

Bu iki soru kalıbı da ''Ne Kadar'' anlamına gelmektedir. Fakat İngilizcede farklı yerlerde kullanılır. How much ve how many arasındaki fark ismin sayılıp sayılamamasıdır. ''How Much'' ifadesi sayılamayan isimler hakkında soru sormamızı sağlamaktadır. Buna karşın ''How Many'' ifadesi ise sayılabilen isimler hakkında soru sormamızı sağlamaktadır. Cevap olarak ise genellikle There is veya There are kalıpları kullanılmaktadır.

Uncountable Nouns, yani sayılamayan isimlerde miktar sormak için ''How Much'' kalıbı kullanılır. Süt buna bir örnektir. Milk, yani süt ismi sayılamayan bir isim olduğu için soru kalıbı olarak ''How Much'' kalıbı kullanılır. Bunlar dışında ekmek (bread), çay (tea) kahve (coffe) gibi sayılamayan isimlerde de bu sor kalıbı kullanılabilir.

Countable Nouns, yani sayılabilen isimlerin miktarını sormak için ise ''How Many'' terimi kullanılmaktadır. Kitap (book) kelimesi sayılabilmektedir. Bu nedenle kaç kitap olduğunu sormak için soru kalıbı olarak ''How Many) soru kalıbı sorulmalıdır. Bunlar dışında bardak (glass), tabak (plate) ve şişe (bottle) gibi sayılabilen isimler için de ''How Many'' sorusu sorulmaktadır.

İngilizce How Much & How Many Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizcede çok sık kullanılan soru kalıplarından birisi de ''How Much & How Many'' terimleri olmaktadır. How Much terimi sayılamayan nesnelere ve isimlere yönelik sorulan bir soru kalıbıdır. ''How Many'' terimi ise sayılabilen isimlerde kullanılan bir sor kalıbıdır. Bunlara örnek şu şekilde verilebilir:

- How much tea Shold I drink?

Bu cümle ''Ne kadar çay içmeliyim'' anlamına gelmektedir. Çay sayılamayan bir isim olduğu için How Much soru kalıbı kullanılır.

- How much bread do you want yo eat?

Bu cümle '' Ne kadar ekmek yemek istersin?'' anlamına gelmektedir. Ekmek sayılamayan bir isim olduğu için How Much terimi kullanılmıştır.

- How many brothers do you have?

Bu cümle '' Kaç tane erkek kardeşim var?'' anlamına gelmektedir. Erkek kardeş sayılabilmektedir. Bu nedenle How Many sor kalıbı kullanılmıştır.

- How many cats are there in the garden?

Bu cümle ise '' Bahçede kaç tane kedi var?'' anlamına gelmektedir. Kedi sayılabilen bir isimdir ve How Many soru kalıbı kullanılmıştır.