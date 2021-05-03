İngilizce hayat ne demek? Hayat kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce dünya genelinde en fazla kullanılan global bir dildir. Bu nedenle İngilizce bilmek diğer dünya vatandaşları ile iletişimin daha kolay bir hale gelmesini sağlar.

İngilizce Hayat Ne Demek?

İngilizce dünyada en çok konuşulan diller arasında yer alır. Bu nedenle İngilizcedeki "Hayat" kelimesi gibi temel ve yaygın olarak kullanılan kelimelerin anlamını bilmek İngilizce öğrenmek yolunda atılacak en doğru adımdır. Hayat kelimesinin İngilizce karşılığı "Life" kelimesidir. Life İngilizcede hayat, yaşam, can anlamlarını taşıyan bir kelimedir. Günlük hayatta pek çok cümlede "Life" yani "Hayat" kelimesi ile karşılaşmak mümkündür.

Hayat Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Hayat kelimesinin anlamı İngilizcedeki "Life" kelimesi ile karşılanır. İngilizce Türkçeden farklı bir dil ailesindendir. Bu nedenle kelimelerin yazılışları ve okunuşları Türkçeden daha farklı olmaktadır. Hayat kelimesi İngilizcede "Life" şeklinde yazılır.

Hayat Kelimesinin İngilizce Okunuşu

İngilizcedeki kelimelerin yazılışları okunuşları ile aynı değildir. İngilizcede kelimelerin yazılışları ve okunuşları birbirinden farklıdır. İngilizce Türkçeden yapı olarak oldukça farklı bir dildir. Bu nedenle de İngilizce kelimelerin yazıldıkları gibi okunmaları oldukça yanlış bir durumdur. Hayat anlamına gelen Life kelimesinin İngilizcede okunuşu "Layf" şeklinde olur.

Hayat Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Hayat anlamına gelen "Life" kelimesi İngilizcede farklı aksanlara bağlı olarak birbirinden farklı birkaç şekilde söylenebilir. Genel olarak "Layf" şeklinde bir söylenişi olan "Life" kelimesi aksana ve İngilizce konuşulan bölgeye göre vurguda değişiklik gösterebilir. İngiliz aksanı, Amerikan aksanı ve Avustralya aksanı gibi farklı aksanlarda vurgu da birbirinden farklı olur.