İngilizce hava durumu ne demek? Hava durumu kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Yıl içerisinde birçok farklı hava olayları gerçekleşir. Bu hava olaylarını İngilizce karşılığı olarak anlatabilmek için değişik kelimeler kullanılır. Ancak bu kelimelerin genel anlamı ise hava durumu biçimde ele alınır ve İngilizce karşılığı bulunmaktadır.

İngilizce Hava Durumu Ne Demek

Türkçe üzerinden ele alındığı vakit İngilizce hava durumu gelemem grubuna karşılık, ‘Weather,’ sözcüğü kullanılmaktadır. Sadece bir kelime ile beraber ele almak suretiyle İngilizce olarak hava durumunu ifade etmek mümkün. Bu sayede günlük olarak yaşanan farklı hava olaylarını anlatırken, öncelikle hava durumunu söylemek için bu kelime değerlendirilebilir.

Hava Durumu Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Hava durumu kelimesinin İngilizce yazılışı olarak şu an günlük yaşam içerisinde Güncel kelime, ‘Weather,’ olarak değerlendirilir. Yağmurlu veya karlı, güneşli ve rüzgarlı gibi daha birçok farklı hava durumu karşısında, İngilizce olarak bu kelimeyi kullanabilir ve amaca uygun hava olaylarını anlatabilirsiniz.

Hava Durumu Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Hava durumu kelimesinin İngilizce okunuşu aynı şekilde yazılışı kadar büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda ele alındığı vakit İngilizce üzerinden okunuşu, ‘vedır,’ şeklinde ifade edilmektedir. Böylece bu ifade ile beraber gün içerisinde veya farklı zaman dilimlerinde, hava durumunu okunuşu üzerinden anlatabilirsiniz.

Hava Durumu Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Yazılışı kadar aynı zamanda hava durumu kelime grubunun İngilizce söylenişi büyük bir öneme sahiptir. Herhangi bir hava olayını ifade etmek istediğiniz vakit, hava durumu kelime grubunun karşılığı olarak, ‘vedır,’ biçiminde ele alabilir ve durumu anlatabilirsiniz.