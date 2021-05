İngilizce günlük konuşma kalıpları nelerdir? Günlük konuşulan kalıplar ve anlamları

İngilizce selamlaşma, tanışma ya da birini tanıtma, yardımlaşma ya da genel ifadeler gibi pek çok günlük konuşma kalıbı bulunur. İngilizce öğrenirken bunları da bilmek kendinizi geliştirmeniz açısından fayda sağlar.

İngilizce Günlük Konuşma Kalıpları Nelerdir?

İngilizce öğrenmeye başlarken en temelde size öğretilecek olan şey selamlaşma kalıplarıdır. Eğer bu kalıpları öğrenirseniz, en azından bir sohbet başlatmak için gerekli bilgiye sahip olursunuz. Bu kalıplardan başlıcaları şunlardır:

Hello. - Selam, merhaba.

Welcome. - Hoşgeldin, hoşgeldiniz.

How are you? - Nasılsın? Nasılsınız?

Good morning. - Günaydın.

See you later. - Görüşürüz.

Goodbye. - Hoşçakal.

Bu kalıplar biriyle karşılaştığınızda ya da birine selam vermek istediğinizde işinize yarayacak olan kalıplardır. Dolayısıyla en temelde bu kalıpları bilmeniz, günlük hayat içerisinde işinizi kolaylaştırır.

Günlük Konuşulan Kalıplar ve Anlamları

Günlük konuşma dilinde birinden yardım istemeniz gerekebilir. Ya da biri sizden yardım istediğinde, yardım edebilmek için, o kişinin yardım istediğini anlamanız gerekir. Herhangi bir şeyi ifade etmek ya da herhangi bir soru karşısında en basit şekilde cevap verebilmek adına bu günlük konuşma kalıplarının bilinmesi gerekir. Bu kalıplar genel ifadeler, yardımlaşma, tanışma gibi alt başlıklara ayrılabilir. Bu alt başlıklar dışında karşınıza çıkabilecek ve bilmenizin zaruri olduğu başka kalıplar da bulunur. Bu kalıpları incelemeye başlayalım.

İngilizcede Yardımlaşma Kalıpları

Eğer İngilizce olarak birinden yardım istemeniz gerekirse, temel olarak bilmeniz gereken kalıp "help me, please" olarak karşımıza çıkar. Bu, lütfen yardım edin anlamına gelmektedir. Aynı zamanda İngilizcede kullanılabilecek olan diğer yardımlaşma kalıplarını da şu şekilde listeleyebiliriz:

I need your help. - Yardımına (yardımınıza) ihtiyacım var.

I can help you. - Size yardımcı olabilirim.

Can i help you? - Size yardımcı olabilir miyim?

How can i help you? - Size nasıl yardımcı olabilirim?

İlk etapta bu günlük konuma kalıplarını öğrenmeniz, hem kendiniz ifade etmeniz, hem de sizden yardım isteyen birini anlayabilmeniz açısından önemli olacaktır.

İngilizcede Tanışma Kalıpları

İngilizcede biriyle selamlaştıktan sonar kendinizi tanıtmanız gerekebilir. Bu durumda devreye tanışma kalıpları girer. Günlük yaşantınız içerisinde en çok ihtiyaç duyabileceğini tanışma kalıpları şunlardır:

My name is Ece. - Benim adım Ece.

I am Mehmet. - Benim adım Mehmet.

What is your name? - Senin adın (Sizin adınız) ne?

İngilizcede Genel Kalıplar

İngilizcede lafı çok uzatmadan, sorulan sorulara kısa bir şekilde cevap verebileceğiniz kalıplar bulunur. Bu kalıplar İngilizceyi yeni öğrenmeye başladığınız bir dönemde hayat kurtarıcı olabilirler. Örneğin size sorulan bir soruya uzun uzadıya cevap verecek durumda değilseniz fakat soruyu anladıysanız, basit bir kalıp ile hissiyatınızı karşı tarafa aktarabilirsiniz. Günlük konuşmada kullanılan bu genel kalıpları şu şekilde listeleyebiliriz:

I am sure. - Eminim.

I understand. - Anladım.

I don't understand. - Anlamadım.

I know. - Biliyorum.

I don't know. - Bilmiyorum.

What is the matter? - Sorun nedir?

So so - Şöyle böyle.

Eğer bu genel kalıpları öğrenirseniz, belki sorulan sorulara kendinizi tam olarak ifade edebilecek cevaplar veremezsiniz ama en azından bir cevap vermiş olursunuz.