İngilizce Countable And Uncountable Nouns (Sayılabilir Ve Sayılamaz İsimler) Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizceyi iyi bilen standartlarında üzerinde ana dili gibi konuşabilen bireyler mutlaka sayılabilir ve sayılmayan isimler konusunu da çok iyi kavramıştır. Bakıldığında konuşulan ana dilimizde de aslında sayılan ve sayılmayan isimlere rastlarız. Hatta konuşurken bu kurala göre anlatımlarda bulunuruz. Bir nesnenin kaç adet var olduğunu söylerken sayılabilir ve sayılamayan kavramlar bize yardımcı olmaktadır.

İngilizce Countable And Uncountable Nouns (Sayılabilir ve Sayılamaz İsimler) Örnekleri

İngilizce terim olan nouns kelimesinin isimler anlamına geldiğini söyledik. Konuyu daha iyi anlamamız açısından countable ve uncountable İngilizce kavramlarının da Türkçe karşılığını bilmek gerekmektedir.

Bu bağlamda countable kavramı sayılabilir isimleri ifade etmektedir. Sayılabilir bu isimlere örnek vermek gerekirse elma, kalem, armut gibi örnekler verilebilir. Örneklerden de anlayacağımız gibi bu başlıkta somut olarak sayılabilen isimler söz konusudur.

İngilizcede isimler countable ve uncountable olmak üzere ikiye ayrılır. İsimler bu iki kategoride liste şeklinde yer almaktadır. Diğer seçenek olan uncountable ise sayılamayan isimleri ifade etmektedir. Sayılamayan isimlere örnek olarak pirinç, hava, su, mercimek gibi soyut olan kavramlar verilmektedir. Baktığımızda bu örnekler tek tek sayılmamaktadır. Bir pirinç ürününü tek tek sayamayız. Paketler halinde ya da içinde bulunduğu kap şeklinde sayabiliriz.

Bu konu İngilizcede en karışık konu olarak bilinmektedir. Çünkü devreye ürünler, isimler, nesneler girmektedir. Konuyu iyi anlamak için sayılabilen ve sayılmayan isimleri iyi bilmek gerekmektedir.

Sayıyla sayabildiğimiz nesneler olan countable nouns tekil ya da çoğul formda karşımıza çıkmaktadır.

Örnek cümlelerde inceleyeceğimiz ise bu konu altında belirsiz isimler, sayılabilen isimlerin olumluları, sayılabilen isimlerin olumsuzları, tekil, çoğul ve soru kavramlarıdır.

İngilizce Countable Nouns(Sayılabilir İsimler) Örnek Cümlelerle Konu Anlatımı

Sayılabilen bu isimlerin olumlu cümlelerinde some, a, an kullanılır. Şimdi örneklerde bu kavramların nasıl kullanıldığını inceleyelim.

Bir adet elması var. Bu cümle tekil nitelikte bir cümledir. İngilizcesi ise He has an apple şeklindedir.

Beş adet elması var. Bu cümle çoğul nitelikte bir cümledir. İngilizcesi ise He has five apples şeklindedir.

Biraz elması var. Bu cümlede belirsizlik söz konusudur. İngilizcesi ise He has some apples şeklindedir.

Olumsuz olarak sayılabilen isimlerde ise yine a, an kullanılır. Fakat burada some yerine any kullanılmaktadır.

Bir adet elması yok. Bu cümle tekil nitelikte olumsuz bir cümledir. İngilizcesi ise She doesn’t have an apple şeklindedir.

Beş adet elması yok. Bu cümle çoğul nitelikte olumsuz bir cümledir. İngilizcesi ise She doesn’t have five apples şeklindedir.

Hiç elması yok. Bu cümle belirsizlik ifade eden olumsuz cümledir. İngilizcesi ise She doesn’t have any apples şeklindedir.

Soru cümlelerinde ise miktarını bilmek istediğimiz ve miktar belirtmek için olumsuzluk soru alanı söz konusudur. Miktar öğrenmek için soru olarak “How many” sorusu sorulur. Miktar belirtmek için olumsuz sorularda ise yine any kullanılmaktadır.

Örneğin ne kadar elması var sorusunun İngilizcesi How many apples does she have? şeklindedir. Hiç elması var mı sorusunun İngilizcesi ise Does she have any apples? şeklindedir.

İngilizce Uncountable Nouns(Sayılamayan İsimler) Örnek Cümlelerle Konu Anlatımı

Bu başlık altında sayılamayan isimler olacaktır. Sayılamayan ve çoğul halleri bulunmayan isimlere örnekler verelim. Para, çay, şeker, saç, hava, bilgi, güzellik, öfke, güven, sevgi ve kanıt gibi isimler hem sayılamayan hem de çoğulları olmayan isimlere örneklerdir. Bu isimler sadece tekil halde bulundukları gibi kelime sonlarına da s takısı almazlar.

Olumlu olan cümlelerde sayılamayan isimler söz konusuysa a ve an kullanılmamaktadır. Bunun yerine some gibi belirsizlik ifade eden kelimeler kullanılmaktadır. Some, much, a bit of, plenty of, a lot of kelimeleri belirsizlik ifade eden sözcüklerdir.

Örneğin biraz tuzu var cümlesinin İngilizcesi It has some salt şeklindedir.

Olumsuz olan ve sayılamayan cümle yapısında ise her zaman belirsizlik ifadesini belirten some yerine any kullanılmaktadır.

Örneğin hiç şekeri yok cümlesinin İngilizcesi ise She doesn’t have any sugar şeklindedir.

Bu başlık altındaki soru cümlelerinde de sayılamayan isimlerin miktarını öğrenmek için “how much” sorusu sorulmaktadır. Soru cümlelerinde miktar belirtmek için de olumsuz cümlelerde olduğu gibi any kullanılmaktadır.

Örneğin ne kadar çayı var sorusunun İngilizcesi How much tea do you have? şeklindedir. Hiç çayı var mı sorusunun İngilizcesi ise Do you have any tea? şeklindedir.

Sayılamayan isimler konusunda bir detaya yer vermek gerekmektedir. Bu detay da şudur; Bazı sayılamayan isimler paketleriyle olduğunda sayılabilir hale gelmektedir. Örneğin bir şişe suyu var derken su sayılabilir duruma gelmiştir. O halde bu cümlenin İngilizcesi ise He has a bottle of water şeklindedir. Bir fincan çay, bir tatlı kaşığı tuz, bir paket mercimek ifadeleri sayılamayan isimlerin sayılabilir isimlere gelmiş durumuna örnek cümlelerdir.