İngilizce çilek ne demek? Çilek kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Çilek, yerde yetişen ve çalı gillerden olan bir bitkinin meyvesidir. Kırmızı tatlı ve yumuşak dokuludur. Yaz aylarında çıkar. İngilizcede çilek Strawberry şeklinde yazılır. Çilek çeşitleri, İngilizcede farklı şekilde yazılmaktadır ve farklı şekilde telaffuz edilmektedir.

İngilizce Çilek Ne Demektir?

Meyve dünyasının en tatlı seçeneklerinden biri olan çilek, İngilizce ‘strawberry’ olarak yazılır. İngilizcede dağ çileği ( strawberry tree), altın çilek (golden berry, cape gooseberry) gibi türler de bulunmaktadır. Bu kelimeler de diğer kelimeler gibi İngiliz ve Amerikan aksanına göre farklı söyleniş biçimlerine sahiptir. Bu farklılık coğrafi yapı ve kültürel yapı farklılığından kaynaklanmaktadır.

Straw İngilizcede ‘saman’ anlamına gelmektedir. Berry ise ‘dut’ anlamına gelmektedir. Yukarıda golden berry ‘altın çilek’ anlamına dönüşmüştür. Aslında İngilizlerde dut ve çilek türü meyveler için berry eki sıklıkla kullanılmaktadır. Straw (saman), berry (dut) kelimelerinin birleşmesi ile birlikte ‘çilek’ kelimesi türemiştir. Çilek İngiliz kültüründe dut giller ailesinden kabul edilmektedir.

Çilek Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Meyve dünyasının en tatlı seçeneklerinden biri olan çilek İngilizce’de ‘strawberry’ şeklinde yazılmaktadır. Straw ve berry kelimeleri bitişik yazılmaktadır.

Çilek Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Çileğin İngilizce yazılışı strawberry’dir. Okunuşu ise ‘stoovberiy’ şeklindedir. Türkçe okunuşu İngiliz ve Amerikan aksanı bakımından küçük farklılıklar teşkil edebilir. Ancak genel anlamda yazıldığı gibi okunan bir kelimedir.

Çilek Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngiliz ve Amerikan aksanı farklı özelliklere sahiptir. Çilek kelimesinde de farklı söyleniş özelliğine sahiptir. Amerikan aksanında ‘stravberi’ şeklinde okunmaktadır. İngiliz aksanı ile söylenişi ise ‘strooberiy’ şeklindedir.