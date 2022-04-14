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İngilizce Can Could Kullanımı Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizce Can Could Kullanımı Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizce dil kullanımı her geçen gün daha yaygın hale gelmektedir. İngilizce içinde kullanılan kalıpların doğru şekilde kullanımı ise anlam bütünlüğü sağlamaktadır. Can ve could ifadesi yaygın olarak kullanılan modal verbler arasında yer almaktadır. Cümleye kattığı anlam araştırılmaktadır. Farklı kaynaklardan örnekler ile anlamı pekiştirmek mümkün olmaktadır. Can ve could anlam olarak aynı ama zaman olarak farklı bir kullanım ortaya koymaktadır. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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 Can ve could İngilizcede yaygın olarak kullanılan modal verb grubunda yer almaktadır. Bir işin yapılabilme durumundan bahsedilmektedir. 

 İngilizce CAN COULD Kullanımı Örnekleri 

 İngilizce içinde can – ebilir, - abilir anlamı taşımaktadır. Can ifadesi ile birlikte kişilerin bir şeyi yapmaya muktadir olduğu anlamı taşımaktadır. Could ise geçmiş zamanda yapılabilme durumunu anlatmaktadır. İngilizcede dilbilgisi yapısında modalların önemli bir yeri bulunmaktadır. Cümlelere ihtimal, yeterlilik anlamı katılmasını sağlayan modal verbler vardır. 

 Modal verbler can, could, might, may, must, should, shall gibi yardımcı fillerdir. Modal kavramını daha iyi anlamak için örenek kullanımları incelemek gerekmektedir. Can ve could için farklı cümler kurulumları bulunmaktadır. Could ile kişinin geçmiş zamanda bir işi yapabilme yetisini belirtilmektedir. Şimdiki zaman ya da geniş zamanda bir işi yapabilme yeteneği ise can ile anlatılmaktadır. 

I can run – Koşabilirim 

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She could only write– o sadece yazabilirdi 

She can buy new car- Yeni araba satın alabilir. 

She could buy a car – Bir araba alabilirdi. 

İngilizce Can – Could Cümleleri ile Konu Anlatımı 

 Can ve could anlam olarak aynı fakat zaman olarak farklıdır. Zaman kullanımı açısından farklılık göstermektedirler. Bu kullanımın dışında bir kullanım alanı daha bulunmaktadır. İnformal görüşme yapısında izin almak anlamında da kullanılmaktadır. Could ise can ifadesine göre daha resmi konuşmalarda kullanılmaktadır.

 

Can I go to Ayşe to work- Çalışmak için Ayşe’ye gidebilir miyim?

 

Bu resmi olmayan bir izin cümlersi olmaktadır. Kişi birisinden bir yere gitmek için izin istemektedir. Could ise daha resmi izin şekillerinde kullanılmaktadır.

 

Could you please give me a water?

 

Rica etsem su verebilir misiniz?

 

Can ve Could İhtimal Anlamı 

 Can ve could modal verb çok sık kullanılmaktadır. İlk olarak – ebilir, - ebilirdi olarak çevrilmektedir. Ama aynı zamanda ihtimal ifade etmektedir. Can ile kurulan cümlede ihtimal daha kuvvetli olmaktadır. Could ile kurulan cümlelerde ise ihtimal daha zayıf anlamı taşımaktadır. 

I can walk – yürüyebilirim 

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I couldn’t walk- yürüyemeyebilirim. 

Can ve could anlam olarak farklı şekillerde kullnılmaktadır. Taşıdığı anlam dışında istek veya rica içinde kullanılmaktadır. Kişiler bir tavsiye sunacakları zaman ise could ile cümle kurmaktadır. Cümlenin anlamına göre kullanım şekli değişmektedir. 

If you fix my car I can be very happy

 

Eğer arabamı tamir edersen çok mutlu olabilirim.

 

You could go to Ziraat Bankası bank to exchange

 

Para bozdurmak için Ziraat Bankasına gidebilirsin

 

Can ve Could örnek Cümleler;

 

I can to ride horse – ata binebilir.

 

I can swim – Yüzebilirim

 

I can go to to dance when I finish work- ödevimi bitirdiğimde dansa gidebilirim.

 

I could upset when lost my ring- Yüzüğümü kaybettiğimde üzülebilirdim.

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I could to ride horse- ata binebilirdim.

 

 My sister could do my homework – Kızkardeşim ev ödevini yapabilir, emin değilim

 

My husband can cook meal – kocam yemek yapabilir.

 

My boss let me go to doctor – Patronum doktora gitmem için izin verdi.

 

I could not see you why I spoke – Konuşurken seni göremedim

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