İngilizce bağlaçlar - İngilizce Conjunctions anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

İngilizcede en çok kullanılan diğer bağlaçlar şu şekilde sıralanabilir: Nor (ne - ne de), Ever Then (Buna karşın) ve So (Bu yüzden, Böyle).

İngilizce Conhunctions Anlamları ve Kullanım Alanları

1- And:

Ve manasında kullanılan ''And'' Hem nesneleri hem de özneleri birleştirir.

Örnek Cümleler:

1.A- Ali and Samet will be in the same house this summer. (Özneleri bağlıyor)

Ali ve Samet bu yaz aynı eve çıkacak.

1.B- Can you buy pastries and bagels from the bakery? (Nesneleri bağlıyor)

Pastaneden poğaça ve simit alır mısın?

2- Ever Then:

Türkçe karşılığı ''Buna karşın'' olan bağlaç, zıtlık içeren durumları ve olayları vurgulamak için kullanılır.

Örnek Cümle:

I started reading the book just yesterday, ever then I've already finished half of it.

Kitabı daha dün okumaya başladım buna karşın yarısını bitirdim bile.

3- Yet:

Yet bağlacı, ''Halbuki'' anlamına gelir.

Örnek Cümle:

Ali and Handan were separated, but I thought they were getting married.

Ali ile Handan ayrılmış halbuki ben evlenirler sanıyordum.

4- But:

''Fakat'' anlamına gelen But, genelde açıklama gerektiren cümlelerde kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A- All the mishaps overlapped, but these days will pass.

Tüm aksilikler üst üste geldi ama bugünler de geçecek.

1.B- It made me very sad but I always forgive her.

Beni çok üzdü ama onu hep affettim.

5- Nor:

''Ne - ne de'' manasında kullanılan Nor bağlacı, neden ve sonuçları birbirine bağlar.

Örnek Cümleler:

1.A- I could not tolerate neither noise nor stress.

Ne gürültüye ne de strese tahammülüm kaldı.

1.B- I could neither study nor read from the noise of the neighbors.

Komşuların gürültüsünden ne ders çalışabildim ne de kitap okuyabildim.

6- So:

Bundan dolayı, bu yüzden anlamına gelen So, İngilizcede en çok kullanılan bağlaçlardan bir diğeridir.

Örnek Cümleler:

1.A- Hazal has the flu so she will not be able to come to her birthday party tonight.

Hazal grip olmuş bu yüzden akşamki doğum günü partisine gelemeyecek.

1.B- You hung up the phone in your face because of that she got mad at you.

Telefonu suratına kapamışsın bundan dolayı sana kızmış.

7- Because:

Çünkü demektir. Tıpkı But bağlacı gibi açıklama yapılması gereken durumlarda kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A- I want to go from Istanbul because this city is tiring me now.

İstanbul'dan gitmek istiyorum çünkü bu şehir beni artık yoruyor.

1.B- I could not return to the messages because I was working very hard.

Mesajlara geri dönüş yapamadım çünkü çok yoğun çalışıyordum.

8- Also

Also bağlacı, yine, yine de, keza ve ayrıca anlamına gelir.

Örnek Cümle:

1.A- I think you should buy the blue dress, also the final decision is yours.

Bence mavi elbiseyi almalısın yine de son karar senin.

9- With:

Ortaklık, benzerlik ve yakınlık bildirir. ''İle'' anlamına gelen With, ''Ve'' bağlacının yerine de kullanılır.

Örnek:

1.A- Murat and Selçuk get on very well.

Murat ve Selçuk çok iyi anlaşıyor.

1.B- Murat with Selçuk get on very well.

Murat ile Selçuk çok iyi anlaşıyor.