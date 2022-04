İngilizce As As Kalıbı Kullanımı Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

İngilizce gramer konuları dili öğrenebilmek için önem teşkil etmektedir. Özellikle İngilizce sınavlarına girecek kişiler için önemli olan kalıplardan birisi de ''as....as'' kalıbıdır.

İngilizce As As Kalıbı Kullanımı Örnekleri

İngilizcede karşılaştığımız kalıplardan birisi de ''as....as'' kalıbıdır. Kalıp içerisinde bulunan ''as'' ifadesi farklı özel kullanım alanlarında ''as....as'' şeklinde kullanılmaktadır. Bu kalıp cümlelerde kullanıma bağlı olarak farklı anlamlar vermektedir. Buna bir örnek vermek gerekir ise '' as much as'' cümleye onun kadar anlamı katarken ''as long as'' cümleye olduğu sürece manasını katmaktadır.

İngilizcede ''as'' kalıbı cümleye olarak, gibi, dahi, için gibi anlamlar katmaktadır. Fakat bu kalıp cümlede edat görevinde kullanılabilmektedir. Ayrıca bağlaç görevinde de kullanılır. Buna karşın ''as....as'' kalıbı ise cümle içerisinde üç farklı anlamda kullanılabilmektedir. Örnekleri ile ''as....as'' kullanımı şu şekilde olmaktadır:

- İsimler arasında karşılaştırma durumlarında ''as....as'' yapısı kullanılmaktadır. Bu gibi durumlara comparative as as denilmektedir. Bu yapıda iki tarafın eşitliğini belirlemek için bir gramer formül belirlenmiştir. Bu formül as + ( sıfat / zarf ) + as şeklinde olmaktadır. Buna örnek şu şekilde verilebilir:

My motorcycle is as fast as yours

Benim motosikletim seninki kadar hızlı anlamına gelmektedir. Bu cümlede as + ( sıfat / zarf ) + as şeklinde oluşturulmuş ve karşılaştırılma yapılmıştır.

- Bu kalıbın kullanıldığı diğer durum ise olumsuz eşitlik anlamıdır. Bu kullanımın gramer formülünü bilmek cümle içerisinde rahat bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Gramer formülü '' not as + adjective ( sıfat ) / adverb ( zarf ) + as şeklinde olmaktadır. Buna şu şekilde örnek verebiliriz:

Her eyes are not as beautiful as yours

Onun gözleri seninkiler kadar değil anlamına gelmektedir. Cümlede kullanılan ''as....as'' kalıbı olumsuz eşitlik anlamında kullanılmıştır.

- Son olarak ''as....as'' kalıbı olasılık bildiren cümlelerde kullanılmaktadır. Bunun dışında bu kalıpta bir şeyi yapabilme anlamı da vermektedir. Olasılık bildiren gramer formülü ''as....as + possibility'' şeklinde olmaktadır. Bir şeyi yapabilme anlamı bildiren gramer formülü ise ''as....as + modal verbs ( can / could...)'' şeklinde olmaktadır. Buna bir örnek şu şekilde verilebilir:

We must go to the meeting as quickly as possible

Toplantıya olabildiğince çabuk gitmeliyiz anlamına gelen bu cümlede ''as....as'' kalıbı bir şeyi yapabilme anlamında kullanılmıştır.

İngilizcede AS AS Kalıbı Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizcede ''as....as'' kalıbı gramer bilgisi için çok önemlidir. Bu nedenle İngilizce öğrenmek isteyen veya İngilizceyi geliştirmek isteyen kişiler bu kalıbın kullanım alanlarını araştırmaktadır. Üç farklı şekilde kullanılan bu kalıp için farklı örnekler vermek mümkündür.

İngilizcede kullanılan ''as....as'' kalıbı iki tarafın eşitliğini belirtmek için, olumsuz eşitlik durumlarında ve olasılık bildiren cümlelerde kullanılmaktadır. Cümleye farklı 3 anlam katabilen ''as....as'' kalıbına örnek olarak şu cümleler verilebilir:

- Her behaviour was not as kind as hers : Davranışları onunki kadar nazik değildi.

Bu cümlede ''as....as'' kalıbı olumsuz eşitlik anlamında kullanılmıştır.

- The picture was just as good as the first picture: Resim en az ilk resim kadar güzeldi

Bu cümlede ''as....as'' kalıbı iki tarafın eşitliğini belirtmek için kullanılmıştır.

- You must submit the assignment as quickly as possible: Ödevi olabildiğince çabuk teslim etmelisiniz.

Cümlede ''as....as'' kalıbı yapılabilirlik anlamında kullanılmıştır.