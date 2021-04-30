İngilizce aralık ne demek? Aralık kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Türkçede olduğu gibi İngilizce üzerinden de her ayın farklı bir ismi vardır ve bu isimler değişik biçimlerde yazılır ve okunur. Amaca uygun olarak mevsim isimlerini kullanmak İstediğiniz zaman, anlamı ile beraber yazılışı ve okunuşunu öğrenerek değerlendirebilirsiniz. Bunun içerisinde özellikle aralık ayı çok fazla değerlendirilen kelimeler içerisinde yer alır.

İngilizce Aralık Ne Demek?

İngilizce Aralık anlamı, ‘December,’ şeklinde ifade edilmektedir. Yılın son ayı olarak da dile getirilen aralık ayı adına, bu kelimeyi İngilizceye üzerinden kullanmak suretiyle farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Kış ayı olarak nitelendirilebilecek aralık konusunda, yaklaşım açısından december kelimesinin kullanmanız mümkün.

December Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Yazılışı bakımından ele alındığı vakit aralık ayı adına İngilizce karşılık olarak, ‘December,’ kelimesi bizi karşılıyor. Aralık ayını temsil etmesi ile beraber yılın son 30 günü olarak kullanabilirsiniz. İngilizcede günümüzde oldukça yaygın şekilde ele alındığını ve değerlendirildiğini söylemek mümkün.

December Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Yazılışı ile beraber aynı zamanda december kelimesinin İngilizce olarak okunuşu değişkenlik gösterir. O yüzden bu ayı anlatırken okunuşunu iyi bilmek ve buna göre telaffuz etmek gerekmektedir. Bu bağlamda aralık ayının karşılığı olarak December ayı, ‘Desembır,’ biçiminde Türkçe şeklinde okunur.

December Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizce öğrenirken ilk karşılaşılan kelimeler arasında yılın ayları gelir. Bu bağlamda yılın son ayı olarak December okunuş açısından, ‘Desembır,’ şeklinde ele alınmakta ve ifade edilmektedir. Böylece hem yazılışı hem de okunuşu üzerinden kelimeyi anlamak suretiyle amaca uygun tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.