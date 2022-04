Haberin Devamı

İngilizce cümlelerin birçoğunda 'am, is ve are' kelimeleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimelerin her biri farklı şekillerde kullanılmaktadır. Yani 'am' kullanılması gereken bir yerde 'is' veya 'are' kullanılamaz.

İngilizce AM, IS ve ARE Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizce'de kullanılan 'am, is ve are', 'to be' fiili olarak adlandırılmaktadır. Yani bir durum belirtmek için am, is veya are kullanmak gerekmektedir. Bu konu oldukça kolay ve öğrenmesi zevkli olan konulardan birisidir.

Am Kullanımı Örnekleri

İngilizce'de kullanılan 'am' fiili sadece 'I' öznesi için kullanılmaktadır. Bundan dolayı 'I' ile başlayan cümlelerde 'am' fiili kullanılır.

- I am a police. (Ben bir polisim.)

- I am an engineer. (Ben bir mühendisim.)

Am Olumlu Cümleleri

Am fiili olumsuz takı almadan veya cümlemin başında kullanılmadığı zaman olumlu bir anlam ortaya çıkar.

- I am very happy. (Ben çok mutluyum.)

- I am very tired today. (Ben bugün çok yorgunum.)

Am Olumsuz Cümleleri

Am fiiline 'not' eki geldiği zaman cümle olumsuz olmaktadır.

- I am not a professional basketball player.

(Ben profesyonel bir basketbolcu değilim.)

Am Soru Cümleleri

Am fiili cümlenin başına geldiği zaman soru anlamı ortaya çıkar ve bu cümle soru içermektedir.

- Am I tired? (Ben yorgun muyum.)

Is Kullanımı Örnekleri

Is kullanılan cümlelerde özne olarak 'he, she ve it' kullanılmaktadır.

- He is very excited. (O çok heyecanlı.)

- She is a butcher. (O kasaptır.)

- İt is very cold. (Çok soğuk.)

Is Olumlu Cümleleri

Is olan cümlede 'not' eki olmadığında ve ıs başta kullanılmadığında cümle olumludur.

- Tolga is 27 years old. (Tolga 27 yaşında.)

Is Olumsuz Cümleleri

Is yer alan cümleye 'not' eki geldiğinde cümle olumsuzdur.

- He isn’t a teacher. (O bir öğretmen değil.)

Is Soru Cümleleri

Is fiili başa geldiğinde cümle soru olur.

- Is a teacher? (O öğretmen mi?)

Are Kullanımı Örnekleri

Are kullanımı çoğul özneler içindir. Yani 'we, you ve they' olan cümlelerde are kullanılır.

- We are very Happy familys. (Biz mutlu bir aileyiz.)

- They are very ambitious. (Onlar çok hırslı.)

- You are happy. (Sen mutlusun.)

Are Olumlu Cümleleri

Olumlu bir 'are' cümlesi yapmak için are'ı normal şekilde kullanmak lazımdır.

- They are cousins. (Onlar kuzen.)

Are Olumsuz Cümleleri

Are ile alakalı olumsuz bir cümle yapmak için 'not' eki kullanılır.

- Ali and Ahmet are not brothers. (Ali ve Ahmet kardeş değiller.)

Are Soru Cümleleri

Are için soru cümlelerinde 'are' cümlenin başa alınır.

- Are the dogs in the garden? (Köpekler bahçede mi?)

​​Diğer Bilgiler:



Kısaltmalar

I am / I'm / I amn't

You are / You're / You aren't

He is / He's / He isn't

She is / She's / She isn't

It is / It's / It isn't

We are / We're / We aren't

They are / They're / They aren't

Soru Cümleleri

Am, is ve are için 'Who, What, When ve Where' gibi soru cümleleride yapılabilir.

Where are you? (Neredesin?)

What is it? (O ne?) ​