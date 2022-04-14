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İngilizce Am, Is Ve Are Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizce Am, Is Ve Are Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

Dünya üzerinde popüler bir dil arayanların karşısına ilk başta İngilizce çıkmaktadır. Çünkü İnglizce konuşulan oldukça çok ülke vardır. Bu dili öğrenmek için temel konulardan başlamak daha doğru bir öğrenme şeklidir. Sizler için İngilizce AM, IS ve ARE kullanımı örnekleri, olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile konu anlatımı hakkındaki detayları derledik.

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İngilizce cümlelerin birçoğunda 'am, is ve are' kelimeleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimelerin her biri farklı şekillerde kullanılmaktadır. Yani 'am' kullanılması gereken bir yerde 'is' veya 'are' kullanılamaz. 

 İngilizce AM, IS ve ARE Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı 

İngilizce'de kullanılan 'am, is ve are', 'to be' fiili olarak adlandırılmaktadır. Yani bir durum belirtmek için am, is veya are kullanmak gerekmektedir. Bu konu oldukça kolay ve öğrenmesi zevkli olan konulardan birisidir. 

Am Kullanımı Örnekleri 

İngilizce'de kullanılan 'am' fiili sadece 'I' öznesi için kullanılmaktadır. Bundan dolayı 'I' ile başlayan cümlelerde 'am' fiili kullanılır. 

- I am a police. (Ben bir polisim.) 

- I am an engineer. (Ben bir mühendisim.) 

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Am Olumlu Cümleleri 

Am fiili olumsuz takı almadan veya cümlemin başında kullanılmadığı zaman olumlu bir anlam ortaya çıkar. 

- I am very happy. (Ben çok mutluyum.) 

- I am very tired today. (Ben bugün çok yorgunum.) 

Am Olumsuz Cümleleri 

Am fiiline 'not' eki geldiği zaman cümle olumsuz olmaktadır. 

- I am not a professional basketball player. 

(Ben profesyonel bir basketbolcu değilim.) 

Am Soru Cümleleri 

Am fiili cümlenin başına geldiği zaman soru anlamı ortaya çıkar ve bu cümle soru içermektedir. 

- Am I tired? (Ben yorgun muyum.) 

Is Kullanımı Örnekleri 

Is kullanılan cümlelerde özne olarak 'he, she ve it' kullanılmaktadır. 

- He is very excited. (O çok heyecanlı.) 

- She is a butcher. (O kasaptır.) 

- İt is very cold. (Çok soğuk.) 

Is Olumlu Cümleleri 

Is olan cümlede 'not' eki olmadığında ve ıs başta kullanılmadığında cümle olumludur. 

- Tolga is 27 years old. (Tolga 27 yaşında.) 

Is Olumsuz Cümleleri 

Is yer alan cümleye 'not' eki geldiğinde cümle olumsuzdur. 

- He isn’t a teacher. (O bir öğretmen değil.) 

Is Soru Cümleleri 

Is fiili başa geldiğinde cümle soru olur. 

- Is a teacher? (O öğretmen mi?) 

Are Kullanımı Örnekleri 

Are kullanımı çoğul özneler içindir. Yani 'we, you ve they' olan cümlelerde are kullanılır. 

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- We are very Happy familys. (Biz mutlu bir aileyiz.) 

- They are very ambitious. (Onlar çok hırslı.) 

- You are happy. (Sen mutlusun.) 

Are Olumlu Cümleleri 

Olumlu bir 'are' cümlesi yapmak için are'ı normal şekilde kullanmak lazımdır. 

- They are cousins. (Onlar kuzen.) 

Are Olumsuz Cümleleri 

Are ile alakalı olumsuz bir cümle yapmak için 'not' eki kullanılır. 

- Ali and Ahmet are not brothers. (Ali ve Ahmet kardeş değiller.) 

Are Soru Cümleleri 

Are için soru cümlelerinde 'are' cümlenin başa alınır. 

- Are the dogs in the garden? (Köpekler bahçede mi?) 

 ​​Diğer Bilgiler: 

Kısaltmalar 

 I am / I'm / I amn't

 You are / You're / You aren't

 He is / He's / He isn't

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 She is / She's / She isn't

 It is / It's / It isn't

 We are / We're / We aren't

 They are / They're / They aren't

 Soru Cümleleri 

 Am, is ve are için 'Who, What, When ve Where' gibi soru cümleleride yapılabilir. 

 Where are you? (Neredesin?)

 What is it? (O ne?) ​

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