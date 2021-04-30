İngilizce adres ne demek? Adres kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Özellikle gündelik yaşam içerisinde İngilizcede en yaygın kullanılan kelimeler arasında adres geliyor. Çok fazla İngilizce bilinmese bile herhangi bir yer tarifi almak için, bu kelimenin bilinmesi büyük öneme sahiptir. Tabii ülkemize gelen turistlerin genel olarak ne istediği de bu kelime üzerinden anlaşılabilir.

İngilizce Adres Ne Demek?

Aslına bakılırsa İngilizce açısından adres kelimesi Türkçe ile önemli oranda benzerlik gösterir. Bu durum hem yazılışı hem de okunuşu açısından yakınlık ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda İngilizce adres kelimesinin karşılığı, ‘Address’ sözcüğüdür. Buradaki fark, ‘d’ harfi ile ‘s’ harfinin ikişer tane kullanılmasıdır.

Adres Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Adres kelimesinin İngilizce yazılışı, ‘Address’ biçiminde ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Tek başına veya cümle içerisinde kullanırken bu yazın türünü ele alarak kullanmanız mümkün.

Adres Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Özellikle söz konusu adres kelimesinin İngilizce okunuşu olduğunda oldukça önemlidir. Bunu temel nedenlerinden biri günlük yaşamda çok fazla kullanılmasıdır. Hem bir adres öğrenmek istendiğinde hem de bir turiste yardım etmek istediği vakit bu kelime çok fazla işe yarar. Buna uygun şekilde adres kelimesinin İngilizce okunuşu, ‘Edres’ şeklinde ifade edilmektedir.

Adres Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Adres kelimesinin İngilizce söylenişi, ‘Edres’ şeklinde ele alınmakta ve ifade edilmektedir. Bu ifadeye dile getirirken biraz daha yumuşak bir şekilde söyleyebilirsiniz. Özellikle ‘r’ harfini dilimizde yuvarlamak suretiyle daha şiveli biçimde ele almanız mümkün. Böylece cümle içerisinde veya tek başına farklı yerlerde bu kelimeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz.