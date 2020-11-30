İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İngiliz dili ve edebiyatı bölümünden pek çok öğrenci değişim programlarına dahil olabilirsiniz. Bunların başında erasmus ve work and travel gelmektedir. Bulunduğunuz üniversitenin anlaşmalı olduğu Avrupa'da yer alan üniversiteler aracılığı ile erasmus programına dahil olabilirsiniz. Erasmus programına dahil olmak için mutlaka GANO puanının en az 2.5 olması gerekmektedir. Bu şekilde hem hibeli hem de hibesiz erasmus programına başvurabilirsiniz.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü İngilizceyi öğretme konusunda bilimsel verilerden yararlanan ve İngilizceyi iyi öğrenen ve İngiliz edebiyatını yakından tanımak için oluşturulan bölümlerden bir tanesidir. İngiliz dili ve edebiyatı bölümü lisans bölümlerden bir tanesidir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü İngilizcede filolojik bilgileri kavrayan ve İngilizceyi öğreten bir dil bölümüdür. İngiliz dili ve edebiyatı bölümü İngilizceyi öğretirken bilimsel verilerden de faydalanır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İngiliz dili ve edebiyatı bölümünden mezun olan kişiler filolog unvanına sahip olurlar. Mezun olduktan sonra gerekli formasyon eğitimini alarak İngilizce öğretmenliği yapabilirler. İngilizce öğretmenliği ile hem özel sektörde hem de kamuda çalışma şansları bulunmaktadır. Aynı zamanda İngilizce bildiği kabul edildiğinden ötürü mütercim tercümanlık işini de yapabilirler. Reklamcılık sektöründe de yine aynı şekilde İngiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunları istihdam edilmektedirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bu bölüm 4 yıllıktır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak için YKS ve TYT/AYT sınavına girmek gereklidir. Bu sınavdan gerekli baraj puanlarını elde etmek son derecede önemlidir. İngiliz dili ve edebiyatı bölümü dil puan türünden öğrenci kabul etmektedir. Bundan dolayı dil puan türü ile İngilizceyi iyi bilmek ve detaylı olarak anlamak bu bölümü okumak için önemlidir. İngilizceyi bilmek bölümü okumak için en önemli kriterler arasındadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretimi İngilizce midir?

Bu bölümün öğretimi İngilizcedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü DİL puan kategorisinden öğrenci kabul eder.+

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

- Edebiyata Başlangıç

- İleri İngilizce

- İngilizce Konuşabilme

- İletişim Becerileri

- Klasik Mitoloji

- Eleştirel Düşünme

- Romantik Şiir

- Edebi Çeviri

- Britanya'nın Kültürü

- Gotik Edebiyat

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü için iş imkanları oldukça fazladır. Öncelikle formasyon eğitimi almak isteyen mezunlar formasyon eğitimini tamamlayarak öğretmenlik yapabilirler. Öğretmenlik unvanını formasyon eğitimi ile aldıktan sonra hem özel sektörde hem de kamuda çalışabilirler. İngiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunları aynı zamanda çevirmenlik de yapabilirler. Şirketlerin ya da bazı sektörlerde mütercim tercümanlık da yapabilirler. Bazı gazetelerde yine editörlük de yapabilmektedirler. Mezunlar için yabancı şirketlerde de çalışma şansları vardır. Özel sektörde iş imkanları aynı şekilde kamu sektörü gibi oldukça fazladır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

- Tercümanlık

- İngilizce Öğretmenliği

- Editörlük

- Filologluk

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

- Adıyaman Üniversitesi

- Akdeniz Üniversitesi

- Atılım Üniversitesi

- Çankaya Üniversitesi

- Doğuş Üniversitesi