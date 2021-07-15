İnflamatuar nedir? Tıpta inflamatuar ne anlama gelir?

Vücut herhangi bir rahatsızlık ve tehlike karşısında bazı unsurlar üzerinden tepki oluşturur. Meydana gelen bu savunma tepkileri içerisinde inflamatuar gelmektedir. Özellikle tıp alanında önemli bir yere sahip olması ile beraber, merak edilen tıp terimleri içerisinde geliyor.

İnflamatuar Nedir?

Bağışıklık sistemi üzerinden tahriş edici ajanlara karşı vücudun verdiği tepki inflamatuar olarak bilinmektedir. Özellikle vücutta bağışıklık sistemini zararlı uyarıcıları tanıma özelliğine sahiptir. Böylece yok etme ve hemen ardından iyileştirme sürecini başlatır. Bu konuda birçok farklı sebepten dolayı inflamatuar etkisi vücutta savunma mekanizması olarak ortaya çıkabiliyor. Bu bağlamda hem iç hem de dış etkiler üzerinden ortak şekilde vücut bağışıklık sistemi kapsamında savunma mekanizması oluşturur.

Tıpta İnflamatuar Ne Anlama Gelir?

Tıp üzerinden inflamatuar bağışıklık sisteminin savunma mekanizması olarak bir tepkisidir. Özellikle genel olarak tahriş edici ajanlara karşı yok etme ve iyileştirme süreci olarak da ifade edilir. Aynı zamanda birçok farklı organ ile beraber bağırsak üzerinden de inflamatuar meydana gelebilmektedir.

Tıp dilinde bakıldığı zaman ise ayrıca iltihaplanma şeklinde de ifade edilir. Herkeste meydana gelen bir durum olması ile beraber, bağışıklık sisteminin değişik hastalıklara ya da yaralanmalara karşı oluşturduğu bir tepkidir.

Tıpta İnflamatuar Neden Olur?

En çok merak edilen konular içerisinde bu açıdan tıpta inflamatuarın neden olduğu geliyor. Bu doğrultuda hem vücut içinden hem de dış etkenler kapsamında birçok farklı sebepten dolayı inflamatuar meydana gelebilmektedir.

- Tahriş edici ajanlar

- Birçok farklı Mikroorganizma

- Cam parçaları

- Kıymık

- Birçok değişik yabancı nesne

Bu şekilde farklı sebeplerden dolayı vücut bağışıklık sistemi üzerinden tepki göstermektedir. Böylece inflamatuar oluşması ile beraber yok etme ve iyileşme süreci üzerinde vücut yeniden kendini toparlar.

İnflamatuar (İltihap) Belirtileri Nelerdir?

Belli başlı bazı sebepler fiziksel açıdan inflamatuar kapsamında ortaya çıkar. Yani bu durum aynı zamanda iltihaplanma şeklinde de anlatılabilir.

- Ağrı

- Şişlik

- Kızarıklık

- Isı artışı

- Fonksiyon kaybı

- Uykusuzluk ve baş ağrısı

- Depresyon ve anksiyete

- Kabızlık ve ishal

- Yorgunluk

Bu şekilde daha birçok farklı belirti örneği vermek mümkün. Ancak yukarıdaki örneklerden birden fazlası aynı anda ortaya çıktığı vakit, inflamatuar durumu ile karşı karşıya kalındı anlaşılabilir. Böylece vücut bağışıklık sistemi kapsamında karşılık verir.